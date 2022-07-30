Em gái ruột Hoài Linh bất ngờ thông báo 'tin vui' về nam danh hài ở hải ngoại hậu lùm xùm từ thiện miền Trung

Hậu trường 30/07/2022 13:56

Mới đây, trên trang cá nhân, em gái ruột Hoài Linh đã có bài viết nhắc đến nam, danh hài khiến cộng đồng mạng chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ hải ngoại Phương Trang - em gái ruột Hoài Linh - đã có bài viết nhắc đến nam, danh hài khiến cộng đồng mạng chú ý. Theo đó, cô cho biết hai anh em sẽ có buổi biểu diễn tại chương trình Paris by Night vào vào ngày 31/7 sắp tới ở Las Vegas. Cùng xuất hiện trong chương trình còn có những gương mặt đình đám khác như MC Kỳ Duyên, Việt Hương, Như Quỳnh, Thanh Hà, Hương Lan, Bằng Kiều,...

"Las Vegas 30-31. Em và anh Bốn Linh xin hẹn gặp cả nhà vào ngày 31 nha các tình yêu ơi" - bài viết của em gái Hoài Linh.

Em gái ruột Hoài Linh bất ngờ thông báo 'tin vui' về nam danh hài ở hải ngoại hậu lùm xùm từ thiện miền Trung - Ảnh 1
Bài viết của ca sĩ Phương Trang - Ảnh: Chụp màn hình

Thông tin ngày sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều fan hâm mộ đã không khỏi vui mừng, chúc cho buổi biểu diễn của hai nghệ sĩ thành công tốt đẹp. Ca sĩ Dương Triệu Vũ - em út trong gia đình nam danh hài - cũng để lại loạt icon "yêu thương" như cách ủng hộ hoạt động của anh chị.

Em gái ruột Hoài Linh bất ngờ thông báo 'tin vui' về nam danh hài ở hải ngoại hậu lùm xùm từ thiện miền Trung - Ảnh 2

Em gái ruột Hoài Linh bất ngờ thông báo 'tin vui' về nam danh hài ở hải ngoại hậu lùm xùm từ thiện miền Trung - Ảnh 3

Em gái ruột Hoài Linh bất ngờ thông báo 'tin vui' về nam danh hài ở hải ngoại hậu lùm xùm từ thiện miền Trung - Ảnh 4
Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trước đó, danh hài Hoài Linh vướng ồn ào chậm giải ngân 14 tỷ tiền từ thiện miền Trung khiến dân tình "dậy sóng". Dù đã lên tiếng xin lỗi và giải quyết sự việc nhưng hình ảnh của anh ảnh hưởng nghiêm trọng, cái tên Hoài Linh liên tục bị 'réo gọi' trên các diễn đàn với nhiều chỉ trích tiêu cực. Kể từ khi ồn ào xảy ra, Hoài Linh gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Người ta chỉ biết được thông tin về anh qua người đại diện hay một số nghệ sĩ thân thiết.

Em gái ruột Hoài Linh bất ngờ thông báo 'tin vui' về nam danh hài ở hải ngoại hậu lùm xùm từ thiện miền Trung - Ảnh 5
Hoài Linh, Phương Trang và Dương Triệu Vũ - Ảnh: Internet

Gần đây, Hoài Linh trở lại với nghệ thuật thông qua nhiều loại hình khác nhau như kịch nói, cải lương, ca nhạc, phim điện ảnh. Đáng nói, các sản phẩm với sự tham gia của anh không tạo được sức hút nhiều như trước, ngược lại còn gây tranh cãi. Khán giả có vẻ như vẫn chưa thực sự nguôi ngoai và hoàn toàn bỏ qua cho Hoài Linh. 

Nghệ sĩ Hoài Linh trở lại với nghệ thuật, lưu diễn miễn phí khắp miền Trung nhưng nhận lại là sự mỉa mai từ cộng đồng mạng

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