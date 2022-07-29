Nghệ sĩ Hoài Linh trở lại với nghệ thuật, lưu diễn miễn phí khắp miền Trung nhưng nhận lại là sự mỉa mai từ cộng đồng mạng

Hậu trường 29/07/2022 13:14

Chuyến lưu diễn miễn phí này như là lời tri ân gửi đến tình cảm của người dân miền Trung của nghệ sĩ Hoài Linh nhưng lại nhận về đồng loạt sự mỉa mai từ cộng đồng mạng.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao khi nhận được thông tin nghệ sĩ Hoài Linh sẽ có chuyến lưu diễn miễn phí tại khắp các tỉnh miền Trung trong tháng 8 sắp tới cùng nhiều nghệ sĩ cải lương khác của Đoàn nghệ thuật tuồng cổ Huỳnh Long. 

Nghệ sĩ Hoài Linh trở lại với nghệ thuật, lưu diễn miễn phí khắp miền Trung nhưng nhận lại là sự mỉa mai từ cộng đồng mạng - Ảnh 1
Đoàn tuồng cổ Huỳnh Long đăng tải lịch trình của chuyến lưu diễn - Ảnh: Fanpage Đoàn nghệ thuật tuồng cổ Huỳnh Long

Theo hình ảnh được chia sẻ trên trang fanpage của Đoàn nghệ thuật tuồng cổ Huỳnh Long về chuyến lưu diễn trong tháng 8 với nội dung: "Dạ bà con cô bác, quý khán giả miền Trung thân yêu ơi. Chuẩn bị ôm đoàn Huỳnh Long vào lòng nha" đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Được biết, chuyến lưu diễn của đoàn sẽ diễn tổng cộng 12 suất tại cái tình như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Định,.... với vé là hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ tài danh như: Thoại Mỹ, Thanh Hằng, Hữu Quốc,... và đặc biệt là có sự xuất hiện của nghệ sĩ Hoài Linh.

Nghệ sĩ Hoài Linh trở lại với nghệ thuật, lưu diễn miễn phí khắp miền Trung nhưng nhận lại là sự mỉa mai từ cộng đồng mạng - Ảnh 2
Nghệ sĩ Hoài Linh sẽ có chuyến lưu diễn ở cái tỉnh miền Trung - Ảnh: Fanpage Đoàn nghệ thuật tuồng cổ Huỳnh Long

Sau lùm xùm tiền từ thiện lũ lụt miền Trung, cái tên Hoài Linh hiện tại vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Theo đó, thông tin nghệ sĩ Hoài Linh sẽ đi diễn khắp miền Trung để lưu diễn đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả:

"Đúng rồi, vì người miền Trung mà làm cho nó nổi tiếng hơn trước rất nhiều"

"Hết thời rồi đi diễn miễn phí ra đó để lấy lòng mạnh thường quân để kêu gọi từ thiện nữa hả"

"Ngày trước, người miền Trung nghe Hoài Linh 14 tỏi đi diễn thì hồ hởi rủ nhau cùng đi xem, bây giờ hồ hỡi rủ nhau đi chửi".

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