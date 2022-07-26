Nam ca sĩ từng công khai chỉ trích Hoài Linh giữa ồn ào từ thiện bất ngờ đề cập đến 'thế lực đen' của showbiz, tiết lộ bị 'tẩy chay', 'triệt đường sống'

Mới đây, nam ca sĩ đã từng lên tiếng chỉ trích Hoài Linh đã có bài viết khiến dư luận chú ý.

Dạo trước, ca sĩ Trịnh Tuấn Vỹ khiến nhiều người chú ý khi liên tục có động thái được cho là đang chỉ trích danh hài Hoài Linh. Theo đó, khi ồn ào từ thiện của Hoài Linh nổ ra, Trịnh Tuấn Vỹ đã lên tiếng thẳng thừng chống lại đàn anh. Thậm chí, nam ca sĩ còn tuyên bố "ngừng mọi hoạt động của mình trong lĩnh vực ca hát" vì cảm thấy xấu hổ thay cho đồng nghiệp. Sau đó, nam ca sĩ cũng thường xuyên đăng tải những bài viết, video có nội dung ủng hộ nữ CEO Bình Dương, mỉa mai Hoài Linh. Trịnh Tuấn Vỹ và Hoài Linh - Ảnh: Internet Mới đây, vào tối ngày 25/7, trên trang cá nhân, Trịnh Tuấn Vỹ bất ngờ có bài viết đề cập đến việc bị "tẩy chay", "triệt đường sống" vì ồn ào trước đây. Cụ thể, nam ca sĩ cho hay: "À thì ra là vậy… Tôi để đây để mọi người thấy trong giới giải trí cũng có thế lực đen. Và khi đụng đến anh ấy là đồng loạt tẩy chay tôi. Ủng hộ việc lấy 14 tỉ của bà con vùng lũ là đúng, còn tôi lên tiếng là triệt đường sống và nghề nghiệp của tôi luôn. Mọi người share xem có đúng không nhé. Thật tình bên đây chúng đồng loạt không cho tôi hát mọi người ạ”.

Trịnh Tuấn Vỹ chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Tiếp sau đó, nam ca sĩ lại tiếp tục chia sẻ loạt bài viết đầy tâm trạng về cuộc sống và tình người. Qua những bài viết, có thể thấy, Trịnh Tuấn Vỹ đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh, bị người quen đối xử không tốt. Cụ thể, anh bất lực trải lòng: "Thật sự tuyệt vọng, tất cả đang xảy ra với chính bản thân tôi.." hay "Họ cho đó là trách nhiệm và cứ vô tư làm điều họ muốn và cho là tôi phải có trách nhiệm với họ .. Tôi luôn sống với từ Why ..."

Bài viết của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, trước những lời động viên của bạn bè cũng như bình luận tò mò của cư dân mạng, nam ca sĩ vẫn giữ thái độ im lặng. Về phía Hoài Linh, kể từ khi lùm xùm từ thiện nổ ra, dù nhận được không ít lời bênh vực hay chỉ trích từ nhiều phía nhưng nam danh hài vẫn chọn cách giữ im lặng và gần như "lặng mất tâm" khỏi mạng xã hội. Người ta chỉ biết được thông tin về anh qua người đại diện hay một số nghệ sĩ thân thiết. Gần đây, Hoài Linh đã có động thái trở lại khi tham gia vào các dự án phim, kịch và diễn hài. Trịnh Tuấn Vỹ là con của nghệ sĩ Nguyễn Sanh - Ảnh: Internet Được biết, Trịnh Tuấn Vỹ là con của nghệ sĩ Nguyễn Sanh, khá có tiếng trong giới nghệ thuật. Nam ca sĩ còn được khán giả mệnh danh là “ông hoàng nhạc dance” nhờ những màn trình diễn năng động trên sân khấu. Trịnh Tuấn Vỹ được biết đến với các ca khúc như Trèo cao té đau, Điều ước tình yêu, Chọn sai con đường… Đáng tiếc, anh lại có thời gian vướng vào loạt tệ nạn xã hội. Trong một lần tham gia gameshow năm 2019, nam ca sĩ thú nhận chuyện từng dùng chất kích thích và bị gia đình đưa đi cai nghiện.

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