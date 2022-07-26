Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh gây hốt hoảng: Vóc dáng gầy guộc, gương mặt nhợt nhạt kém sắc, già đi trông thấy!

Sau thời gian ở ẩn vì ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện cho bà con miền Trung, thời gian gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh đã trở lại hoạt động nghệ thuật và nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, ca sĩ Quách Tuấn Du bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng NSƯT Hoài Linh tại một bữa tiệc thu hút được sự chú ý.



Ngoại hình của Hoài Linh trong hình ảnh mới nhất khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng - Ảnh: FB Quách Tuấn Du

Trong lần xuất hiện này, Hoài Linh chỉn chủ trong chiếc chiếc áo sơ mi trắng và quần âu, chứ không xuề xòa như thường thấy. Đáng nói hơn, vẻ ngoài của nam nghệ sĩ lại có phần gầy đi trông thấy. Gương mặt như mất hẳn thần sắc, trông vô cùng nhợt nhạt cùng với mái tóc dài khiến Hoài Linh già thêm vài tuổi.