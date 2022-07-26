Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh gây hốt hoảng: Vóc dáng gầy guộc, gương mặt nhợt nhạt kém sắc, già đi trông thấy!

Hậu trường 26/07/2022 09:48

Sau ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện, sự trở lại hoạt động nghệ thuật của Hoài Linh nhận nhiều sự chú ý.

Sau thời gian ở ẩn vì ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện cho bà con miền Trung, thời gian gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh đã trở lại hoạt động nghệ thuật và nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, ca sĩ Quách Tuấn Du bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng NSƯT Hoài Linh tại một bữa tiệc thu hút được sự chú ý. 

Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh gây hốt hoảng: Vóc dáng gầy guộc, gương mặt nhợt nhạt kém sắc, già đi trông thấy! - Ảnh 1
Ngoại hình của Hoài Linh trong hình ảnh mới nhất khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng - Ảnh: FB Quách Tuấn Du

Trong lần xuất hiện này, Hoài Linh chỉn chủ trong chiếc chiếc áo sơ mi trắng và quần âu, chứ không xuề xòa như thường thấy. Đáng nói hơn, vẻ ngoài của nam nghệ sĩ lại có phần gầy đi trông thấy. Gương mặt như mất hẳn thần sắc, trông vô cùng nhợt nhạt cùng với mái tóc dài khiến Hoài Linh già thêm vài tuổi.

Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh gây hốt hoảng: Vóc dáng gầy guộc, gương mặt nhợt nhạt kém sắc, già đi trông thấy! - Ảnh 2
Hậu ồn ào giải ngân ngân chậm, Hoài Linh đang dần trở lại hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, nhiều người hâm mộ bày tỏ khá vui mừng khi thấy Hoài Linh dần xuất hiện trở lại sau một thời gian tạm ngưng hoạt động. Đồng thời, nhiều bình luận cũng tỏ ra lo lắng khi thấy diện mạo gầy gò của Hoài Linh và gửi lời chúc sức khỏe đến nam nghệ sĩ.

Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh gây hốt hoảng: Vóc dáng gầy guộc, gương mặt nhợt nhạt kém sắc, già đi trông thấy! - Ảnh 3
Hoài Linh từng đăng clip giải thích lý do giải ngân chậm tiền từ thiện và gửi lời xin lỗi khán giả. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không nhận được nhiều sự đồng tình và bị khán giả đòi tẩy chai - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, liên quan đến vụ chậm giải ngân tiền từ thiện, cuối tháng 12/2021, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận chính thức vụ Hoài Linh bị tố lừa đảo. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021.

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