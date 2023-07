Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh gây hốt hoảng: Vóc dáng gầy guộc, gương mặt nhợt nhạt kém sắc, già đi trông thấy!

Hậu ồn ào giải ngân ngân chậm, Hoài Linh đang dần trở lại hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, nhiều người hâm mộ bày tỏ khá vui mừng khi thấy Hoài Linh dần xuất hiện trở lại sau một thời gian tạm ngưng hoạt động. Đồng thời, nhiều bình luận cũng tỏ ra lo lắng khi thấy diện mạo gầy gò của Hoài Linh và gửi lời chúc sức khỏe đến nam nghệ sĩ.

Hoài Linh từng đăng clip giải thích lý do giải ngân chậm tiền từ thiện và gửi lời xin lỗi khán giả. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không nhận được nhiều sự đồng tình và bị khán giả đòi tẩy chai - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, liên quan đến vụ chậm giải ngân tiền từ thiện, cuối tháng 12/2021, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận chính thức vụ Hoài Linh bị tố lừa đảo. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021.