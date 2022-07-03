Việt Hương trần tình lý do không mời Hoài Linh đóng cặp trong dự án mới, tiết lộ kế hoạch 'xuất ngoại' của nam danh hài

Hậu trường 03/07/2022 10:31

Ra mắt dự án mới, nghệ sĩ Việt Hương nói rõ lý do không mời Hoài Linh mà thay vào đó là nam diễn viên Thái Hòa.

Sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động nghệ thuật vì tình hình dịch bệnh, mới đây, nghệ sĩ Việt Hương vừa cho ra mắt một dự án "web drama" đầu tư kinh phí khủng lên đến gần 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong dự án trở lại lần này, bên cạnh sự tham gia của dàn diễn viên quen thuộc thì cái tên Hoài Linh cũng đặc biệt được nhắc đến.

Việt Hương trần tình lý do không mời Hoài Linh đóng cặp trong dự án mới, tiết lộ kế hoạch 'xuất ngoại' của nam danh hài - Ảnh 1
Nghệ sĩ Việt Hương vừa cho ra mắt một dự án "web drama" đầu tư kinh phí khủng lên đến gần 4 tỷ đồng - Ảnh minh họa: Internet

Tại buổi ra mắt truyền thông dự án mới vào tối 1/7, khi được đặt câu hỏi vì sao không mời Hoài Linh tham gia trong dự án lần này mà thay vào đó là diễn viên Thái Hòa, Việt Hương cho biết, nam danh hài không phù hợp với thể loại web-drama hành động mà mình đang làm.

"Anh Hoài Linh không phù hợp với thể loại này, anh Hoài Linh thì thích hợp kiểu như vợ chồng Sáu Bảnh. Còn nếu hỏi vì sao lựa chọn Thái Hòa cho vai diễn này thì khán giả hãy xem và thưởng thức rồi sẽ hiểu vì sao Việt Hương lại lựa chọn Thái Hòa" - bà xã nhạc sĩ Hoài Phương chia sẻ.

Việt Hương trần tình lý do không mời Hoài Linh đóng cặp trong dự án mới, tiết lộ kế hoạch 'xuất ngoại' của nam danh hài - Ảnh 2
Việt Hương lý giải lý do không mời đàn anh vào dự án mới - Ảnh: Internet

Khi được hỏi liệu rằng trong thời gian sắp tới, Việt Hương và Hoài Linh sẽ còn tái hợp với nhau ở một sản phẩm hay dự án nghệ thuật nào đó không, nữ ca sĩ hé lộ cả hai sẽ cùng nhau thực hiện một show diễn ở Mỹ vào cuối tháng 7: "Ngày 30 và 31/7 tại Mỹ, chúng tôi sẽ cùng kết hợp tại một chương trình biểu diễn".

Việt Hương trần tình lý do không mời Hoài Linh đóng cặp trong dự án mới, tiết lộ kế hoạch 'xuất ngoại' của nam danh hài - Ảnh 3
Tạo hình của Việt Hương trong dự án "web drama" mới - Ảnh: Internet

Cũng trong sự kiện, nghệ sĩ Việt Hương còn nhắc đến những người bạn đồng nghiệp thân thiết đã mất như Phi Nhung, Chí Tài: "Tôi thường tự nhủ rằng tại sao mau quá, mới đó mà 9 tháng rồi. Tôi luôn giúp đỡ mọi người, kiểu như lâu lâu hay hỏi mọi người trong đoàn tuồng cổ có thiếu, có cần hỗ trợ gì không. Sắp tới đây tôi bay sang Mỹ để biểu diễn, tôi cũng hy vọng rằng trong buổi diễn của mình, tôi sẽ mang hình ảnh của Phi Nhung hay anh Chí Tài vào trong đó, cũng giống như một lời chào tạm biệt của họ dành cho sân khấu".

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Từ khóa:   NS Việt Hương Việt Hương - Hoài Linh Hoài Linh và Việt Hương

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