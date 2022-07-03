'Tái hợp' cùng một dự án sau gần 8 năm, Thái Hòa bất ngờ hé lộ tiết lộ quá khứ ít người biết của Việt Hương

Hậu trường 03/07/2022 09:44

Sau gần 8 năm mới gặp lại nhau trong một dự án, Thái Hòa đã có những tiết lộ thú vị về Việt Hương.

Mới đây, nghệ sĩ hài Việt Hương vừa cho ra mắt một dự án "web drama" được đầu tư kinh phí khủng lên đến 4 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong dự án này, có sự góp mặt đầy bất ngờ của diễn viên Thái Hoà. Được biết, trước nam diễn viên chỉ tập trung mảng phim truyền hình, điện ảnh. Đây cũng là web drama đầu tiên Thái Hòa nhận lời tham gia.

'Tái hợp' cùng một dự án sau gần 8 năm, Thái Hòa bất ngờ hé lộ tiết lộ quá khứ ít người biết của Việt Hương - Ảnh 1
Lần đầu tiên Thái Hoà nhận lời đồng ý tham gia web drama. Đây cũng là dự án được Việt Hương đàu tư kinh phí cực khủng - Ảnh: Internet

 

Được biết, sau gần 8 năm trôi qua, Việt Hương và Thái Hoà cũng mới có dịp hợp tác với nhau trong cùng một dự án. Trong buổi họp báo với truyền thông, Thái Hòa đã có những tiết lộ thú vị về Việt Hương.

 

Cụ thể, anh cho biết, sau nhiều năm gặp lại, tính tình của bà xã Hoài Phương đã thay đổi rất nhiều. Việt Hương "buông bỏ bớt", còn ngày xưa rất dữ, anh em chơi chung nhóm đều sợ. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ lập tức phản bác: "Do lúc đó tôi làm lớp trưởng nên phải dữ. Đóng tiền quỹ lớp có 2.000 đồng mà diễn viên Tiết Cương còn không đóng thì hỏi sao không dữ cho được".

'Tái hợp' cùng một dự án sau gần 8 năm, Thái Hòa bất ngờ hé lộ tiết lộ quá khứ ít người biết của Việt Hương - Ảnh 2
Việt Hương và Thái Hòa quen biết nhau gần 30 năm, khi học chung trường nghệ thuật - Ảnh: Internet

 

Việt Hương và Thái Hòa quen biết nhau gần 30 năm, khi học chung trường nghệ thuật nhưng khác lớp. Thời đi học, hai người có cơ hội diễn chung với nhau trong vở "Sân ga tình người". Sau này, Thái Hòa về sân khấu Hồng Vân còn Việt Hương ở sân khấu kịch Sài Gòn nên cũng hiếm có dịp hợp tác. Tuy nhiên, điều khiến Việt Hương nhớ nhất về Thái Hòa là trong một lần đóng quảng cáo chung, nam diễn viên đã "hy sinh" mái tóc để tròn vai, điều đó khiến cô vô cùng ấn tượng và xúc động.

'Tái hợp' cùng một dự án sau gần 8 năm, Thái Hòa bất ngờ hé lộ tiết lộ quá khứ ít người biết của Việt Hương - Ảnh 3
8 năm trôi qua, Việt Hương và Thái Hoà mới có dịp hợp tác cùng nhau trong một dự án - Ảnh: Internet

Chia sẻ hậu trường "web drama" lần này, bà xã nhạc sĩ Hoài Phương tiết lộ những cảnh đánh đấm, cô đều cố gắng tự mình thực hiện đồng thời quyết định cạo đầu để phù hợp với nhân vật. Việt Hương đặt mục tiêu hướng tới những giá trị nhân văn, những vấn đề xã hội thông qua các web drama mà mình thực hiện.

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