Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương đã bức xúc lên tiếng trước vấn nạn bị mạo danh để bán hàng giả. Theo đó, cô nàng đã đăng tải hình ảnh những Fanpage lấy tên Hương Thị để bán hàng giả. Nữ danh hài cũng cho rằng đây là một việc làm cực kì thất đức. Bên cạnh đó, cô cũng hỏi khán giả về cách giải quyết hợp lý nhất để những người này không có cơ hội lộng hành cũng như mạo danh người khác.

Cụ thể, nữ nghệ sĩ viết: "Quá thất đức, lừa gạt. Sáng giờ trên face thấy có rất nhiều trang giả quảng cáo nước hoa Hương Thị. Vì việc report trang hầu như không có tác dụng. Mình xóa trang này họ lập trang khác. Mà họ chạy quảng cáo trả tiền cho facebook nên facebook cũng không quan tâm đến nội dung họ đăng. Họ thản nhiên bán như vậy làm mình bị mất uy tín, kiện cũng chờ thời gian. Có cách nào giúp cho việc kiện được nhanh hơn, và khách hàng nhớ coi kỹ trang để mua không bị nhầm lẫn".