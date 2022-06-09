Trên trang cá nhân mới đây, Việt Hương không khỏi bức xúc, đăng đàn khẩn và cảnh báo đến toàn thể khán giả.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương đã bức xúc lên tiếng trước vấn nạn bị mạo danh để bán hàng giả. Theo đó, cô nàng đã đăng tải hình ảnh những Fanpage lấy tên Hương Thị để bán hàng giả. Nữ danh hài cũng cho rằng đây là một việc làm cực kì thất đức. Bên cạnh đó, cô cũng hỏi khán giả về cách giải quyết hợp lý nhất để những người này không có cơ hội lộng hành cũng như mạo danh người khác.
Cụ thể, nữ nghệ sĩ viết: "Quá thất đức, lừa gạt. Sáng giờ trên face thấy có rất nhiều trang giả quảng cáo nước hoa Hương Thị. Vì việc report trang hầu như không có tác dụng. Mình xóa trang này họ lập trang khác. Mà họ chạy quảng cáo trả tiền cho facebook nên facebook cũng không quan tâm đến nội dung họ đăng. Họ thản nhiên bán như vậy làm mình bị mất uy tín, kiện cũng chờ thời gian. Có cách nào giúp cho việc kiện được nhanh hơn, và khách hàng nhớ coi kỹ trang để mua không bị nhầm lẫn".
Vì là một trong những nghệ sĩ có tên tuổi và chỗ đứng trong làng giải trí nên Việt Hương cũng thường xuyên bị mạo danh để bán hàng giả. Đồng thời, đây không phải là lần đầu tiên nữ nghệ sĩ bị lợi dụng hình ảnh và danh tiếng để quảng cáo cho những sản phẩm giả khác. Tuy đã thử qua nhiều cách khác nhau như report hay xóa trang nhưng vẫn không hiệu quả. Nữ nghệ sĩ chỉ còn cách đăng lên trang cá nhân nhằm cảnh báo đến toàn thể người hâm mộ về thông tin trên, tránh những trường hợp nhẹ dạ cả tin bị lừa tiền.
Ngay sau khi bài viết được đăng tải, những chia sẻ của Việt Hương ngay sau đó cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả cũng mong nữ danh hài sớm tìm ra biện pháp giải quyết để tránh trường hợp mọi người mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.
Trước đó nhiều nghệ sĩ như Trấn Thành, Hoài Linh cũng từng bị lợi dụng hình ảnh để bán hàng. Nam MC Trấn Thành liên tục bị lấy hình ảnh kèm bộ sưu tập nước hoa để quảng cáo cho shop mỹ phẩm nước hoa. Chính vì vậy, việc mạo danh nghệ sĩ bán sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng nhái sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của những người liên quan.