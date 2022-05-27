Giữa ồn ào Cao Thái Hà 'muốn làm vợ ba ở kiếp sau', Việt Hương liền 'vỗ thẳng mặt' người có suy nghĩ 'con gái là người tình kiếp trước của cha'

"Mình có một sự gắn kết với ba khủng khiếp. Tới cái ngày ba Hà sắp mất, Hà cầm tay ba Hà nói: "Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, mà chắc yêu cũng dữ lắm, yêu chắc cũng là tự tử lên tự tử xuống nên kiếp này ba con mình mới yêu thương nhau như vậy. Nên là kiếp sau mình tiếp tục yêu nhau nữa. Con mong rằng kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình là vợ chồng đi, để tình yêu nó được thăng hoa hơn", cô bày tỏ.

Những ngày qua, dư luận dậy sóng trước phát ngôn gây tranh cãi của nữ diễn viên Cao Thái Hà . Cụ thể trong một takeshow, khi nói về người cha quá cố, nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa đã không kiềm được cảm xúc và có những lời lẽ được cho là đi quá giới hạn. Theo đó, Cao Thái Hà mong muốn nếu có kiếp sau sẽ trở thành duyên nợ "vợ chồng" với cha của mình.

Tưởng chừng sẽ nhận được cái nhìn thấu hiểu của cư dân mạng, ai ngờ, Cao Thái Hà lại nhận về những lời chỉ trích gay gắt. Nhiều người cho rằng Cao Thai Hà đang có suy nghĩ lệch lạc, không phân biệt được tình phụ tử thiêng liêng và đó là một mong muốn hết sức điên rồ, bệnh hoạn.

Sau đó, đích thân Cao Thái Hà phải 2 lần lên tiếng phân trần sự việc. Cô khẳng định clip phỏng vấn đã bị cắt ghép và đồng thời gửi lời xin lỗi khi những lời nói của mình khiến mọi người hiểu sai ý.

Sự việc của Cao Thái Hà chưa hạ nhiệt thì đại gia Thắng Ngô tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa" khi đăng bức ảnh chụp với vợ mới cưới, ca sĩ Hà Thanh Xuân, cùng mấy chữ chú thích: "Con gái kiếp trước".

Tràn ngập các diễn đàn mạng không chỉ là những bình luận gay gắt, giận dữ dành cho Cao Thái Hà và "vua cá Koi" mà cuộc tranh cãi về câu "Con gái là người tình kiếp trước của cha" cũng nóng trở lại. Đa số dân mạng cho rằng, câu nói này nên được loại bỏ khỏi đời sống hiện đại.

Sau sự việc của Cao Thái Hà, đại gia Thắng Ngô lại khiến cộng đồng mạng phẫn nộ khi gọi vợ là "con gái kiếp trước". Ảnh: FBNV

Là một người có con gái, nghệ sĩ Việt Hương cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho vấn đề đang gây tranh cãi này. Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên hài đã thẳng thắn thể hiện quan điểm cá nhân, cô kịch liệt phản đối cách ví von từ xưa đến nay nhiều người vẫn hay dùng "con gái là người tình kiếp trước của ba".

Việt Hương cho rằng lối suy nghĩ đó không những lệch lạc đạo đức mà còn đánh mất đi tình cha con thiêng liêng.

"Con là người mình sinh ra, nuôi thành nhân, rồi thành gia lập thất, sao lại nói là 'người tình kiếp trước'. Câu vô duyên lập thành một suy nghĩ mất tính thiêng liêng của tình cha. Chán.

Ai không thích tôi, giận chịu. Nghe cái câu vô duyên như sáng uống ly cà phê óc trâu ghét", Việt Hương gay gắt.

Việt Hương không ủng hộ cách ví von "con gái là người tình kiếp trước của ba", như lâu nay nhiều người vẫn hay dùng. Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng của Việt Hương, nhiều người ủng hộ quan điểm của nữ diễn viên hài. Cư dân mạng đồng tình rằng, tình yêu giữa cha và con gái là thứ tình thương yêu đạt tới đỉnh cao của ý niệm mà ngôn từ đôi khi cũng không thể diễn tả hết. Tình cảm phụ tử thiêng liêng và cao quý, trong sáng như pha lê mà mỗi con người sinh ra đều có được. Đặc biệt với những người con gái, bao giờ cũng được cha thiên vị hơn đôi phần trong gia đình vì là phái nữ và dễ tổn thương hơn. Từ khi là một đứa trẻ lọt lòng đến khi trưởng thành rồi hoá thành bà lão và trở về với cát bụi thì những khoảnh khắc ấy vẫn rất gần gũi và vẹn nguyên.

Hiện tại cuộc tranh luận xung quanh câu nói "con gái là người tình kiếp trước của ba" vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, đó chỉ là cách nói văn học, nhưng lại bị chẻ hoe ý nghĩa khiến nó trần tục. Song, ở thời điểm hiện tại, lời tâm sự của Cao Thái Hà khiến cảm giác đáng sợ lại hiện lên và dân mạng dị ứng với câu nói này. Cũng như Việt Hương, nhiều người cho rằng, không nên sử dụng câu nói trên một cách vô tội vạ như lâu nay.