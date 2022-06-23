Bất ngờ đăng ảnh cũ, Việt Hương nghẹn ngào nhớ một kỷ niệm đặc biệt với Phi Nhung

Dù đã 9 tháng trôi qua, nhưng sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung vẫn để lại niềm tiếc thương lớn đối với Việt Hương.

Vào cuối tháng 9/2021, nữ ca sĩ Phi Nhung ra đi mãi mãi sau khoảng thời gian chống chọi với Covid-19. Sự ra đi bất ngờ của cố ca sĩ đã để lại nhiều tiếc thương trong lòng người thân, bạn bè và khán giả, trong đó có cả nữ danh hài Việt Hương.

Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương đã đăng tải bức ảnh kỷ niệm cùng Phi Nhung. Trong ảnh, cố ca sĩ xuất hiện vô cùng rạng rỡ trong bộ áo dài nền nã và vui vẻ chụp ảnh với Việt Hương.

Việt Hương gây chú ý khi đăng tải bức ảnh kỷ niệm cùng Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng nói hơn đó chính là dòng trạng thái đầy xúc động của nữ danh hài. Đăng ảnh cùng Phi Nhung, Việt Hương cũng nhớ lại những kỷ niệm đẹp khi bà bạn thân còn sinh thời. Nữ diễn viên viết: "Mỗi khi mệt do di chuyển nhiều, sẽ có bà bạn tặng cho bịch kẹo sâm. Đã 9 tháng nay không còn được ăn kẹo sâm của bà, nó không mắc nhưng tui không mua. Hôm nay nhớ bạn".

Bà xã nhạc sĩ Hoài Phương cho biết trước đây, mỗi khi mệt mỏi vì lịch trình bận rộn hay phải di chuyển nhiều thì Phi Nhung luôn tặng cho cô bịch kẹo sâm. Cô rất buồn vì 9 tháng nay không còn được nhận quà từ bạn thân nữa. Ngay sau khi bài viết được đăng tải, những chia sẻ của nữ nghệ sĩ khiến cho nhiều người xúc động và ngưỡng mộ tình bạn đẹp của cả hai.

Dù Phi Nhung đã ra đi nhưng vào mỗi dịp đặc biệt, Việt Hương vẫn đến thăm bạn - Ảnh: FBNV

Là một trong những đồng nghiệp thân thiết với Phi Nhung, Việt Hương mến mộ đàn chị bởi cách sống giản dị, chân thành và luôn hết mình với đồng nghiệp. Mới đây nhất, nữ danh hài đăng tải đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc thân mật giữa cô và Phi Nhung để tưởng nhớ, tiếc cho sự ra đi của đàn chị.

Từng gắn bó nhiều năm trong cuộc sống đời thường lẫn trong các hoạt động nghệ thuật, vì vậy, sự ra đi của giọng ca "Bông điên điển" khiến Việt Hương không khỏi đau lòng và nhớ nhung.

Vy Oanh đưa con trai đến viếng Phi Nhung tại Mỹ, tiết lộ một kỷ niệm ít người biết về cố nghệ sĩ Trong chuyến đi sang Mỹ mới đây, ca sĩ Vy Oanh đã đưa con trai của mình đến thăm nơi thờ phụng của cố nghệ sĩ Phi Nhung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-dang-anh-cu-viet-huong-nghen-ngao-nho-mot-ky-niem-dac-biet-voi-phi-nhung-478405.html