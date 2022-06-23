Bất ngờ đăng ảnh cũ, Việt Hương nghẹn ngào nhớ một kỷ niệm đặc biệt với Phi Nhung

Hậu trường 23/06/2022 09:58

Dù đã 9 tháng trôi qua, nhưng sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung vẫn để lại niềm tiếc thương lớn đối với Việt Hương.

Vào cuối tháng 9/2021, nữ ca sĩ Phi Nhung ra đi mãi mãi sau khoảng thời gian chống chọi với Covid-19. Sự ra đi bất ngờ của cố ca sĩ đã để lại nhiều tiếc thương trong lòng người thân, bạn bè và khán giả, trong đó có cả nữ danh hài Việt Hương

Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương đã đăng tải bức ảnh kỷ niệm cùng Phi Nhung. Trong ảnh, cố ca sĩ xuất hiện vô cùng rạng rỡ trong bộ áo dài nền nã và vui vẻ chụp ảnh với Việt Hương. 

Bất ngờ đăng ảnh cũ, Việt Hương nghẹn ngào nhớ một kỷ niệm đặc biệt với Phi Nhung - Ảnh 1
 Việt Hương gây chú ý khi đăng tải bức ảnh kỷ niệm cùng Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng nói hơn đó chính là dòng trạng thái đầy xúc động của nữ danh hài. Đăng ảnh cùng Phi Nhung, Việt Hương cũng nhớ lại những kỷ niệm đẹp khi bà bạn thân còn sinh thời. Nữ diễn viên viết: "Mỗi khi mệt do di chuyển nhiều, sẽ có bà bạn tặng cho bịch kẹo sâm. Đã 9 tháng nay không còn được ăn kẹo sâm của bà, nó không mắc nhưng tui không mua. Hôm nay nhớ bạn"

Bà xã nhạc sĩ Hoài Phương cho biết trước đây, mỗi khi mệt mỏi vì lịch trình bận rộn hay phải di chuyển nhiều thì Phi Nhung luôn tặng cho cô bịch kẹo sâm. Cô rất buồn vì 9 tháng nay không còn được nhận quà từ bạn thân nữa. Ngay sau khi bài viết được đăng tải, những chia sẻ của nữ nghệ sĩ khiến cho nhiều người xúc động và ngưỡng mộ tình bạn đẹp của cả hai.

Bất ngờ đăng ảnh cũ, Việt Hương nghẹn ngào nhớ một kỷ niệm đặc biệt với Phi Nhung - Ảnh 2
Dù Phi Nhung đã ra đi nhưng vào mỗi dịp đặc biệt, Việt Hương vẫn đến thăm bạn - Ảnh: FBNV

Là một trong những đồng nghiệp thân thiết với Phi Nhung, Việt Hương mến mộ đàn chị bởi cách sống giản dị, chân thành và luôn hết mình với đồng nghiệp. Mới đây nhất, nữ danh hài đăng tải đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc thân mật giữa cô và Phi Nhung để tưởng nhớ, tiếc cho sự ra đi của đàn chị.

Từng gắn bó nhiều năm trong cuộc sống đời thường lẫn trong các hoạt động nghệ thuật, vì vậy, sự ra đi của giọng ca "Bông điên điển" khiến Việt Hương không khỏi đau lòng và nhớ nhung.

Vy Oanh đưa con trai đến viếng Phi Nhung tại Mỹ, tiết lộ một kỷ niệm ít người biết về cố nghệ sĩ

Vy Oanh đưa con trai đến viếng Phi Nhung tại Mỹ, tiết lộ một kỷ niệm ít người biết về cố nghệ sĩ

Trong chuyến đi sang Mỹ mới đây, ca sĩ Vy Oanh đã đưa con trai của mình đến thăm nơi thờ phụng của cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Xem thêm
Từ khóa:   Cố nghệ sĩ Phi Nhung Việt Hương sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 22 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 9 giờ 48 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 22 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 37 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 12 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An