Vy Oanh đưa con trai đến viếng Phi Nhung tại Mỹ, tiết lộ một kỷ niệm ít người biết về cố nghệ sĩ

Trong chuyến đi sang Mỹ mới đây, ca sĩ Vy Oanh đã đưa con trai của mình đến thăm nơi thờ phụng của cố nghệ sĩ Phi Nhung.
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Từng là một giọng ca quen mặt với khán giả Việt với loạt hit như FLY, Đồng Xanh,... Vy Oanh lại khiến người hâm mộ tiếc nuối khi sớm yên bề gia thất và ít hoạt động nghệ thuật lại. Thời gian vừa rồi, nữ ca sĩ đã trở thành tâm điểm khi vướng vào ồn ào với một nữ CEO khiến cô phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.
Mới đây, trong chuyến đi sang Mỹ, Vy Oanh đã cùng con trai của mình làm một việc vô cùng ý nghĩa để tưởng nhớ Phi Nhung. Cụ thể, hai mẹ con đã đến thăm và thắp hương cho cố nghệ sĩ.
Nữ ca sĩ cho biết, khi cô mới sinh con trai, đích thân Phi Nhung đã đến thăm. Vì lý do này mà cô quyết đưa con trai đến để bày tỏ lòng thành kính đến cho giọng ca Bông Điên Điển.
Vy Oanh viết trên trang cá nhân: "Ngày bé khi con mới sinh, cô Phi Nhung đến thăm con, nay mami với chú Huy đưa con đến thăm cô lại.
Ông trời có mắt nên chị được quá nhiều yêu thương, bàn thờ của chị luôn đầy ắp hương hoa, khán giả mộ điệu khắp nơi vẫn đều đều đến thăm chị, an vui chị nhé. Thương lắm!".
Sau khi sinh bé thứ 3, Vy Oanh đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn của mình. Minh chứng cho việc này chính là những bức ảnh mà nữ ca sĩ tự tin khoe dáng trong bikini được chính cô đăng tải lên trang cá nhân.
Để có thể lấy lại được vóc dáng nhanh như vậy, Vy Oanh đã thực hiện chế độ ăn uống nghiêm ngặt và chăm chỉ luyện tập yoga - bộ môn mà cô đã theo đuổi từ khá lâu.