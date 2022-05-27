Tròn 1 năm 'bão thị phi' cùng bà Phương Hằng, cuộc sống của ca sĩ Vy Oanh giờ ra sao?

Hậu trường 27/05/2022 10:09

Vy Oanh là một trong những nghệ sĩ vướng nhiều ồn ào với CEO Nguyễn Phương Hằng suốt thời gian qua. Hiện tại, cuộc sống của nữ ca sĩ vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Thời gian qua, mạng xã hội được dịp xôn xao khi nữ CEO Nguyễn Phương Hằng liên tục có những phát ngôn "chấn động" liên quan đến hàng loạt người nổi tiếng mà trong đó phải kể đến ca sĩ Vy Oanh. Cụ thể, vụ ồn ào nổ ra khi vào tháng 5/2021, trong một bình luận của mình, Vy Oanh đã mỉa mai việc bà Hằng hiến đất đấu giá 1000 tỷ làm từ thiện. Sau đó, vụ việc trở nên căng thẳng khi bà Phương Hằng tố Vy Oanh "giật chồng, làm bé, đẻ thuê,...".

Tròn 1 năm 'bão thị phi' cùng bà Phương Hằng, cuộc sống của ca sĩ Vy Oanh giờ ra sao? - Ảnh 1
Bình luận bắt đầu cho mọi tranh cãi - Ảnh : Internet

Đến ngày 25/10/2021, Vy Oanh cùng luật sư đã gửi đơn kiện nữ đại gia Bình Dương. Trong đơn kiện, ca sĩ Vy Oanh cho biết bà Hằng đã có 7 buổi livestream, từ hôm 16/5 đến 9/10/2021, với nội dung làm nhục, thóa mạ cô bằng những ngôn từ có tính bôi nhọ, xúc phạm, như "đẻ thuê" được lặp lại 10 lần, "làm gái bao" lặp lại 2 lần, "làm bé" lặp lại 2 lần, "giật chồng" và "giựt chồng" lặp lại 3 lần...

Những tranh cãi, kiện tụng vẫn tiếp tục diễn ra cho đến ngày 24/3/2022, nữ đại gia bị khởi tố và bắt tạm giam vì "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" thì mọi việc mới tạm thời lắng xuống.

Tròn 1 năm 'bão thị phi' cùng bà Phương Hằng, cuộc sống của ca sĩ Vy Oanh giờ ra sao? - Ảnh 2
Bà Phương Hằng - Ảnh : Internet

Sau tất cả, hiện tại, Vy Oanh vẫn đang tận hưởng cuộc sống giàu sang bên chồng doanh nhân. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe ảnh gia đình hạnh phúc bên gia đình.

Mặc dù lấy chồng đại gia nhưng Vy Oanh khẳng định mình không quá dựa dẫm vào ông xã mà bản thân luôn cố gắng vươn lên từng ngày, tạo dựng sự nghiệp riêng. Trong 1 buổi phỏng vấn của VietNamNet, Vy Oanh cho biết: "Chồng giàu hay không thì cũng phải làm mới có, cũng phải lao động bằng mồ hôi nước mắt. Tôi không đồng tình quan điểm lấy chồng đại gia thì không phải lo lắng cho tương lai sau này. Lỡ không may lúc chồng làm ăn gặp "sóng lớn" thì làm thế nào? Với tôi, điều cần thiết là hai vợ chồng phải cùng nhau làm việc, cùng nhau vun đắp thì mọi thứ mới vững bền. Bản thân tôi và chồng tôi cũng vậy, chuyện gì cũng cần có sự tương hỗ từ hai bên".

Tròn 1 năm 'bão thị phi' cùng bà Phương Hằng, cuộc sống của ca sĩ Vy Oanh giờ ra sao? - Ảnh 3
Vy Oanh và chồng đại gia - Ảnh : Internet

Hiện tại, sau nhiều năm trong nghề, Vy Oanh đã sở hữu khối tài sản khủng với nhiều biệt thự, siêu xe giá trị. Trong mỗi lần tái xuất, cô đều không ngại chi số tiền lớn để mang lại cho khán giả những sản phẩm chỉn chu nhất.

Tròn 1 năm 'bão thị phi' cùng bà Phương Hằng, cuộc sống của ca sĩ Vy Oanh giờ ra sao? - Ảnh 4
Gia đình hiện tại của Vy Oanh - Ảnh : Internet

Được biết, chồng Vy Oanh là một doanh nhân có tiếng sinh năm 1970. Trước đây, anh từng là một kỹ sư xây dựng, sau đó hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Chồng Vy Oanh còn biết đến như là một đại gia sở hữu nhiều tài sản giá trị, cơ ngơi hoành tráng cả trong lẫn ngoài nước.

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Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Vy Oanh chia sẻ bài viết về tình hình hiện tại của bản thân khiến dân tình chú ý.

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