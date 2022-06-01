Vy Oanh kiện Hoa hậu Thu Hoài: Đưa ra 3 yêu cầu bồi thường vì đưa 'thông tin không đúng sự thật'

Hậu trường 01/06/2022 20:14

Vy Oanh hiện đã ủy quyền cho luật sư lên Tòa án nhân dân Quận 7 (TP.HCM) để làm việc liên quan đến nội dung vụ án “tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa mình và Hoa hậu Thu Hoài.

Dẫn thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 1/6, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh - ca sĩ Vy Oanh đã lên Tòa án nhân dân Quận 7 (TP.HCM) để làm việc liên quan đến nội dung vụ án "tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa mình và bà Nguyễn Thị Thu Hoài (hoa hậu phu nhân người Việt thế giới năm 2012).

Theo Vy Oanh, vụ kiện ban đầu do TAND Q.1 thụ lý. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra xác minh Hoa hậu Thu Hoài thực tế cư trú tại một căn chung cư ở quận 7. Phía Tòa án do đó đã chuyển hồ sơ vụ án sang TAND Q.7 để tiếp nhận xử lý theo thẩm quyền.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Dù phía Thu Hoài đã âm thầm xóa hết các bằng chứng nhưng luật sư của tôi đã lập vi bằng từ trước đó. Tôi muốn nhờ pháp luật trả lại sự công bằng, trong sạch cho mình sau thời gian chịu nhiều ấm ức vì những lời vu khống"

Vy Oanh kiện Hoa hậu Thu Hoài: Đưa ra 3 yêu cầu bồi thường vì đưa 'thông tin không đúng sự thật' - Ảnh 1

Vy Oanh yêu cầu Thu Hoài bồi thường và xin lỗi công khai - Ảnh: Internet

Trong đơn kiện gửi lên tòa, Vy Oanh và luật sư đại diện cũng đưa ra 3 yêu cầu với phía bà Thu Hoài, bao gồm: Xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; Gỡ bỏ video chứa thông tin xúc phạm vu khống và bồi thường tổn thất về tinh thần theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, theo báo Thanh niên đưa tin, vào giữa năm 2021, trong một livestream trên trang cá nhân, hoa hậu Thu Hoài từng nhắc tên một nhân vật có tên Vy Oanh và "bóc phốt" việc người này đòi cát-sê đi hát, tắc trách công việc... Đoạn livestream nhanh chóng được dân mạng chia sẻ. Nhiều người cho rằng nhân vật được Hoa hậu Quý bà người Việt thế giới 2012 nhắc tên không ai khác là ca sĩ Vy Oanh.

Vy Oanh kiện Hoa hậu Thu Hoài: Đưa ra 3 yêu cầu bồi thường vì đưa 'thông tin không đúng sự thật' - Ảnh 2
Vy Oanh và Thu Hoài từng có mối quan hệ công việc trong quá khứ - Ảnh: Internet

Trước lời tố của bà Thu Hoài, ca sĩ Vy Oanh ngay lập tức lên tiếng phủ nhận thông tin trên.  Đồng thời, nữ ca sĩ chứng minh bằng loạt tin nhắn với nội dung nữ doanh nhân Thu Hoài vui vẻ đồng ý cho thuê vũ đoàn, và các bên đã thỏa thuận chi phí trước khi biểu diễn. Từ đó, Vy Oanh khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Thị Thu Hoài gỡ bỏ video không đúng sự thật, xin lỗi công khai nữ ca sĩ trên phương tiện thông tin đại chúng.

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