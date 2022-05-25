Vy Oanh 'công khai' thế lực 'chống lưng' giúp mình thẳng tay đưa bà Phương Hằng vào tù, CĐM 'vỗ tay' ủng hộ 'Thiện sẽ thắng ác. Tin tưởng vào pháp luật'

Hậu trường 25/05/2022 07:47

Sau nhiều lời đồn đoán có thế lực 'chống lưng', Vy Oanh đã lên tiếng công khai những người 'cộng sự' giúp cô theo đuổi vụ kiện CEO Nguyễn Phương Hằng.

Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng đồn đoán Vy Oanh có thế lực mạnh chống lưng nên mới mạnh tay đưa thẳng bà Nguyễn Phương Hằng vào tù. Mới đây, tối 24/5, sau đúng 2 tháng bà Hằng bị bắt, Vy Oanh đã lên tiếng nói rõ về những người "cộng sự" giúp cô theo đuổi đến cùng vụ kiện CEO Đại Nam.

Vy Oanh 'công khai' thế lực 'chống lưng' giúp mình thẳng tay đưa bà Phương Hằng vào tù, CĐM 'vỗ tay' ủng hộ 'Thiện sẽ thắng ác. Tin tưởng vào pháp luật' - Ảnh 1
Vy Oanh có bài viết tiết lộ những người cộng sự giúp mình theo vụ kiện CEO Đại Nam - Ảnh: FBNV

Theo đó, Vy Oanh phủ nhận chuyện có những luật sư khác hỗ trợ trong cuộc chiến pháp lý tới đây. Cô bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào ekip luật sư đã theo cô từ đầu sự việc đến giờ, khẳng định họ là những người "có tâm có tầm", đủ để cô giao phó toàn bộ vụ kiện cho họ. Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến những người có thành ý giúp đỡ mình.

Vy Oanh 'công khai' thế lực 'chống lưng' giúp mình thẳng tay đưa bà Phương Hằng vào tù, CĐM 'vỗ tay' ủng hộ 'Thiện sẽ thắng ác. Tin tưởng vào pháp luật' - Ảnh 2
Vy Oanh - Ảnh: Internet

 

Dưới phần bình luận, bạn bè và khán giả động viên Vy Oanh.

-Cố lên em nhé.

-Thiện sẽ thắng ác. Tin tưởng vào pháp luật. Cứ thế nhé em. Các thiên thần nhà mẹ Vy Oanh đáng yêu quá đi. Luôn hạnh phúc và bình an cùng gia đình em xinh đẹp nhé.

-Vy Oanh là người thẳng thắn và kiên định. Hi vọng em sẽ đạt được điều mình mong muốn. Mọi người luôn ủng hộ em.

-Mong cô gái bé nhỏ luôn kiên cường, tâm em đẹp thì em sẽ được bình yên.

Được biết, trước đó, Vy Oanh đã nộp đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng những từ ngữ phản cảm xúc phạm như nói mình là gái bao, giật chồng, làm vợ bé, đẻ thuê cho đại gia... Từ đó, nhiều đối tượng đã lập hội nhóm trên Facebook, YouTube... đăng lại những video livestream của bà Hằng và làm những clip đặt tiêu đề bôi nhọ, lăng mạ Vy Oanh.

Vy Oanh 'công khai' thế lực 'chống lưng' giúp mình thẳng tay đưa bà Phương Hằng vào tù, CĐM 'vỗ tay' ủng hộ 'Thiện sẽ thắng ác. Tin tưởng vào pháp luật' - Ảnh 3
Vy Oanh từng nộp đơn tố giác bà Phương Hằng vì xúc phạm danh dự của mình - Ảnh: Internet

 

Vào tháng 3/2022 bà Phương Hằng chính thức bị bắt tạm giam. Sau khi tạm đình chỉ việc giải quyết đơn tố giác của ca sĩ Vy Oanh do hết thời hạn thì hôm 24/5, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Hằng.

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Sau bà Phương Hằng, nữ Youtuber có tiếng từng là 'bạn đồng hành' của đại gia Đại Nam cũng bị Vy Oanh khởi kiện. Hiện người này đã được cơ quan điều tra mời lên làm việc.

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