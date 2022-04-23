Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn vừa qua đời ở tuổi 66 vì ung thư phổi.

Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn vừa qua đời vào ngày 22/4 tại nhà riêng ở TP. HCM sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 66 tuổi. Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn qua đời ở tuổi 66 - Ảnh : Internet NSƯT - Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn (nguyên Phó chủ tịch Hội âm nhạc TP HCM) sinh năm 1956, tốt nghiệp chuyên ngành Sáng tác tại Nhạc viện TP HCM. Năm 1980-1984, ông là cán bộ phong trào văn hóa quần chúng Sở Văn hóa - Thông tin TP HCM (cũ). Năm 1988-1996, ông sang Liên Xô làm việc, sau đó trở về công tác tại Ban biên tập Xí nghiệp Băng nhạc Sài Gòn Audio, Sở Văn hóa - Thông tin. Sau đó, ông chuyển sang Đài truyền hình TP HCM, giữ chức trưởng ban ca nhạc đến lúc nghỉ hưu.

Ông viết nhiều ca khúc phổ biến trên đài phát thanh, truyền hình và hội diễn quần chúng như: Tiếng sáo bên đình, Ông tôi, Tháng giêng hò hẹn, Tiếng đàn, Bà vẫn ngồi như thế, Khánh Hội và em... Nhạc sĩ ghi dấu với những ca khúc mang giai điệu trữ tình, sâu lắng. Sinh thời, ông cho biết tâm đắc nhất nhạc phẩm Chuyện một cô giáo viết tặng vợ - bà Nguyễn Thị Khánh Lan, cựu giáo viên văn của trường THPT Bùi Thị Xuân, TP HCM. NSƯT - Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn - nguyên Phó chủ tịch Hội âm nhạc TP HCM - Ảnh: Internet

Nghe tin nhạc sĩ Phan Hồng Sơn qua đời, nhiều đồng nghiệp bày tỏ lòng thương tiếc. Nhạc sĩ Hoài An viết trên trang cá nhân: "Anh ra đi bất ngờ quá. Em sẽ nhớ những ngày đầu của Nhịp cầu âm nhạc, được làm việc cùng anh và nhạc sĩ Nguyễn Nam (trưởng ban ca nhạc HTV lúc bấy giờ) gần 20 năm trước. Thanh thản anh nhé". Ca sĩ Vy Oanh nghẹn ngào: “Cầu cho linh hồn anh được an nghỉ”. Ca sĩ Hoàng Bách nói lời tiễn biệt đàn anh: "Buồn quá, mong anh Phan Hồng Sơn yên nghỉ". Nhiều nghệ sĩ bày tỏ thương tiếc cho cố nhạc sĩ - Ảnh: Internet Linh cữu nhạc sĩ Phan Hồng Sơn để tại nhà riêng, 149/33 B9 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình (TP HCM). Lễ viếng nhạc sĩ bắt đầu từ lúc 9 giờ ngày 23/4. Lễ động quan lúc 7 giờ ngày 26/4, sau đó an táng tại nghĩa trang Củ Chi.

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