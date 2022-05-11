Từng là tâm điểm của thị phi, nhiều lần 'khẩu chiến' nảy lửa với bà Phương Hằng, Vy Oanh của hiện tại mong cầu 2 chữ 'TỬ TẾ', lần đầu trải lòng về sự thay đổi LỚN của bản thân

Hậu trường 11/05/2022 11:18

Sau nhiều ồn ào rùm beng cõi mạng, mới đây Vy Oanh tiếp tục gây bão khi đăng đàn nhắc đến 2 chữ 'tử tế'. Đáng chú ý hơn, ở phần bình luận, nhiều cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ đang ẩn ý đến khoảng thời gian thị phi với bà Phương Hằng trước đó.

Vy Oanh bà Phương Hằng từng là 2 cái tên gây bão cõi mạng trong suốt một khoảng thời gian dài vì liên tục đăng đàn bóc phốt, đá đểu nhau trên MXH. Nữ đại gia Đại Nam nhiều lần tuyên bố nắm trong tay "dĩ vãng" của giọng ca Đồng Xanh. Còn Vy Oanh cũng không vừa khi thường xuyên mỉa mai, thách thức nữ đại gia làm từ thiện.

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Hai nhân vật đối đầu nhau nảy lửa trên MXH - Ảnh: Internet

Không dừng lại ở việc bóc phốt nhau trên MXH, cả hai còn nhờ đến pháp luật can thiệp để giải quyết mâu thuẫn. Tại thời điểm bà Phương Hằng chưa bị tạm giam, Vy Oanh liên tục đăng đàn đòi làm tới cùng để lấy lại sự trong sạch của bản thân. Tuy nhiên, đến mới đây, sau khi nữ đại gia bị tạm giam hơn 1 tháng, nữ ca sĩ bất ngờ có bài viết giãi bày nỗi lòng, đề cập đến cả những thị phi trong thời gian qua.

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Nữ ca sĩ bất ngờ trải lòng trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

"Hãy tử tế, vì tất cả những người bạn gặp đều đang chiến đấu một trận chiến khó khăn của họ.

Chính vì suy nghĩ này khiến tôi đôi lúc quên mất việc đề phòng, cứ lấy lạc quan làm hướng sống. Lạc quan, hồn nhiên là chất xúc tác tuyệt vời cho cuộc sống nhưng với riêng tôi, đó lại là bẫy. Những thị phi cũng từ đó kéo tới. Đã từ bao giờ, một cô bé hồn nhiên hay sống vì người khác, một tâm hồn nhạy cảm dễ rung động và rất nghiêm túc bỗng trở nên gai góc, khó gần, lắm lúc thờ ơ?

Hôm nay tôi bỗng nhớ tôi của ngày xưa ấy, cho tôi vài giây phút quên đi một Vy Oanh vững như tường thành để lại được là em của ngày hôm qua", giọng ca Đồng Xanh viết trên trang cá nhân.

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Vy Oanh cho rằng bản thân của hiện tại đã chuyển từ một tâm hồn nhạy cảm dễ rung động và rất nghiêm túc bỗng trở nên gai góc, khó gần, lắm lúc thờ ơ - Ảnh: FBNV

Theo đó, Vy Oanh cho rằng bản thân từng là một mẫu người nhạy cảm, sống tình cảm và biết lo cho người khác, song hiện tại sau khi trải qua nhiều ồn ào, bà mẹ 3 con dần trở thành một phụ nữ gai góc. Mặc dù không trực tiếp đề cập đến bà Phương Hằng song câu chữ của Vy Oanh khiến CĐM liên tưởng đến những thị phi trước đó của cả hai. Dưới phần bình luận, không ít netizen đã để lại lời động viên nữ ca sĩ, thậm chí còn réo cả tên nữ đại gia.

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 12/3 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng của giọng ca Đồng Xanh.

Công an TP.HCM cho biết ra quyết định này do hết thời hạn và tiếp tục xác minh, nếu có cơ sở sẽ phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

'Nối gót' nữ CEO Đại Nam, một nhân vật 'vàng' trong 'làng bóc phốt' bất ngờ bị Vy Oanh cho 'lên thớt', chính thức bị mời đến cơ quan điều tra

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Sau bà Phương Hằng, nữ Youtuber có tiếng từng là 'bạn đồng hành' của đại gia Đại Nam cũng bị Vy Oanh khởi kiện. Hiện người này đã được cơ quan điều tra mời lên làm việc.

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