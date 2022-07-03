Con trai cố NS cải lương Thanh Nga bất ngờ lên xe hoa ở tuổi 49, còn được NSƯT Bảo Quốc đại diện làm chủ hôn

Thông tin nam diễn viên hài nổi tiếng này tổ chức lễ cưới đã khiến nhiều khán giả bất ngờ.
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Diễn viên Hà Linh được biết đến là con trai duy nhất của cố nghệ sĩ cải lương Thanh Nga. Mặc dù ѕinh ra trong đại gia đình có 'nôi nghệ thuật', thế nhưng nam danh hài không thể vượt qua 'cái bóng' lớn của gia tộᴄ. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, sự nghiệp của Hà Linh khá chông chênh. Anh chỉ thường được mời các vai phụ, vai nhỏ nên gần như không để lại nhiều ấn tượng với khán giả.
Mới đây, tối 2/7, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh và thông tin con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga tổ chức lễ cưới tại một nhà hàng ở TP.HCM. Do trước nay vốn kín tiếng về cuộc sống đời tư nên việc Hà Linh tổ chức hôn lễ khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.
Được biết, lễ cưới diễn ra trong không khí ấm cúng với sự tham dự của một số bạn bè, đồng nghiệp. Đặc biệt, trong hôn lễ, NSƯT Bảo Quốc và vợ còn đứng ra đại diện làm chủ hôn cho diễn viên Hà Linh. Chia sẻ trong tiệc cưới Hà Linh, NSƯT Bảo Quốc phát biểu: "Cảm ơn sự có mặt của anh chị và các bạn đã đến chung vui cùng với Hà Linh. Chú thì như cha, cậu thì như là mẹ, tôi thay mặt Hà Linh, gia đình của Hà Linh gửi lời cảm ơn mọi người đã đến chung vui. Tôi mong rằng buổi tiệc hôm nay sẽ vui vẻ, ấm áp như những người thân trong gia đình".
Khi được MC yêu cầu gửi lời đến quý quan khách tham dự tiệc cưới, diễn viên Hà Linh hài hước chia sẻ: "Lúc này tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn ba mẹ, cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui với vợ chồng Hà Linh. Cảm ơn mọi người đã đến chung vui ngày hôm nay với Hà Linh và Thanh Hương".
Ở độ tuổi 49, Hà Linh mới tìm được một nửa yêu thương cho mình. Bên dưới các bài đăng về lễ cưới, cư dân mạng cũng gửi nhiều lời chúc mừng hạnh phúc đến cặp đôi.