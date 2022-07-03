Hậu ly hôn chồng Tây, Hoàng Oanh bất ngờ ẩn ý 'có nên mở lòng', phải chăng đã có 'hạnh phúc mới' đến?

Chia sẻ của MC Hoàng Oanh trên trang cá nhân khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Bên cạnh sự nghiệp ngày càng ghi nhiều dấu ấn tuy nhiên chuyện tình yêu của MC Hoàng Oanh gặp khá nhiều trắc trở. Sau mối tình đẹp với diễn viên Huỳnh Anh, nữ MC bất ngờ thông báo lên xe hoa với bạn trai ngoại quốc và đã hạ sinh con tra đầu lòng. Những tưởng đây là bến đỗ hạnh phúc sau nhiều trái đắng thế nhưng vừa qua, Hoàng Oanh khiến nhiều người không khỏi xót xa khi lên tiếng xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn chồng ngoại quốc. Thông báo ly hôn chồng Tây của Mc Hoàng Oanh khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối - Ảnh: Internet Mới đây nhất, trên trang Instagram cá nhân, MC Hoàng Oanh bất ngờ chia sẻ hình ảnh tươi tắn, trẻ trung kèm dòng status gây chú ý. Cụ thể, MC Hoàng Oanh chia sẻ: “Sài Gòn, Nguyễn Huệ mở đường rồi, Oanh có nên mở lòng không?”.

Hoàng Oanh đăng tải dòng trạng thái gây chú ý - Ảnh: Chụp màn hình Dù chưa rõ đây là câu nói đùa hay là tỏ ý thật nhưng đa số ý kiến đều suy đoán rằng, người đẹp đang “ẩn ý” muốn mở lòng hậu ly hôn chồng Tây. Liệu đã có ai đó vừa ghé đến mang nhiều hy vọng hạnh phúc cho nữ MC chăng? Người hâm mộ vẫn mong rằng nữ MC sẽ tìm được người thật sự yêu thương, che chở cho cô sau những biến cố về chuyện tình cảm. Trước đó, trong tâm thư gửi đến khán giả về thông báo ly hôn chồng Tây, Hoàng Oanh gửi lời xin lỗi và mong mọi người thông cảm khi đến hiện tại mới chia sẻ thông tin cá nhân vì cả hai đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn. Sau khi “đường ai nấy đi”, Hoàng Oanh và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ vô cùng tốt đẹp để cùng nhau nuôi dạy con trai chung.

Hậu ly hôn, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy con trai - Ảnh: Internet Hậu ly hôn, chồng cũ Hoàng Oanh cũng quay trở lại cuộc sống bình thường, làm việc và thường xuyên về Việt Nam thăm con trai. Về phía Hoàng Oanh, nữ MC “đắt show” hơn trong các chương trình, sự kiện. Nhan sắc của Hoàng Oanh cũng được đánh giá là ngày càng xinh đẹp.

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