Trở thành mẹ đơn thân sau 'tan vỡ' hôn nhân, Hoàng Oanh 'lo sốt vó' khi con trai gặp chuyện

Khi chăm sóc con trai đầu lòng, Hoàng Oanh hiểu hơn về nỗi lo của người làm mẹ.

Chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2019 sau hai năm yêu nhau, những khoảnh khắc hạnh phúc của MC Hoàng Oanh và doanh nhân người Mỹ - Jack Cole khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, vào tháng 4/2022, vợ chồng Hoàng Oanh quyết định "đường ai nấy đi" khiến khán giả bất ngờ và tiếc nuối.

Mẹ bỉm một mình chăm sóc con, vẫn có sự hỗ trợ của chồng cũ - Ảnh: FBNV

Chính vì vậy, hậu tan vỡ hôn nhân, nàng MC nổi tiếng trở thành mẹ đơn thân một con. Mới đây, cô vừa đăng tải dòng trạng thái xúc động khi quý tử đổ bệnh trên trang cá nhân.

Cô viết: "Khi con bệnh thì không còn gì quan trọng hơn trên đời này nữa. Giờ mình mới hiểu và thương mẹ mình khủng khiếp, 3 đứa con thay phiên nhau bệnh thì mẹ đã thức trắng biết bao đêm lo lắng cho tụi nhỏ. Max ơi, mau khoẻ nghen con".

Hoàng Oanh lo sốt vó khi con trai bị bệnh - Ảnh: Chụp màn hình

Khi chăm sóc con trai đầu lòng, nàng MC hiểu hơn về nỗi lo của người làm mẹ. Người đẹp xúc động nhớ lại khoảng thời gian quá khứ dù nhà đông anh em nhưng mẹ cô vẫn xoay sở để chăm lo, không khỏi biết ơn mẹ nhiều hơn về sự chăm sóc con và những đêm thức trắng.

Tình yêu của nàng Á Hậu nay dành hết cho con trai khi biết sức khỏe nhóc tì đang không tốt. Vì ly hôn nên cuộc sống mẹ đơn thân của Hoàng Oanh có phần khó khăn hơn, tất bật lo lắng cho Max. Cô cũng cho biết hiện tại con trai là tài sản lớn nhất và là động lực, niềm hạnh phúc của cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tro-thanh-me-don-than-sau-tan-vo-hon-nhan-hoang-oanh-lo-sot-vo-khi-con-trai-gap-chuyen-478597.html