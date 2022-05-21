Hậu ly hôn với chồng Tây, Hoàng Oanh nhan sắc thăng hạng vượt bậc gây bất ngờ với dòng trạng thái: 'Có không giữ, mất đừng tìm'

Hậu trường 21/05/2022 15:43

Bài đăng của nàng Hậu trên trang cá nhân Instagram đang thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Cách đây không lâu thông tin á hậu - MC Hoàng Oanh ly hôn sau 3 năm kết hôn khiến cộng đồng mạng thấy sốc và tiếc vì cô và chồng Tây là cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Thậm chí 2 người còn là hình mẫu mà nhiều bạn trẻ muốn hướng tới cho cuộc sống hôn nhân của mình sau này.

Hậu ly hôn với chồng Tây, Hoàng Oanh nhan sắc thăng hạng vượt bậc gây bất ngờ với dòng trạng thái: 'Có không giữ, mất đừng tìm' - Ảnh 1
Hậu ly hôn với chồng Tây, Hoàng Oanh nhan sắc thăng hạng vượt bậc gây bất ngờ với dòng trạng thái: 'Có không giữ, mất đừng tìm' - Ảnh 2
 Jack và Hoàng Oanh thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Dẫu vậy cả 2 cũng có những hành động đẹp dành cho khi sẵn sàng giữ mối quan hệ bạn bè để cùng nhau chăm sóc con cái và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Chính vì điều này đã khiến không ít fan hâm mộ hy vọng sẽ có một phép màu nào đó giúp Hoàng Oanh và Jack tái hợp thêm một lần nữa trong tương lai. 

Hậu ly hôn với chồng Tây, Hoàng Oanh nhan sắc thăng hạng vượt bậc gây bất ngờ với dòng trạng thái: 'Có không giữ, mất đừng tìm' - Ảnh 3
Bài đăng của cô nàng trên Instagram - Ảnh: ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên có lẽ điều đó sẽ khó trở thành sự thật khi mới đây trên trang mạng xã hội cá nhân Instagram của mình, nàng Hậu đã có một bài đăng với dòng chú thích ''Có không giữ, mất đừng tìm'' khiến netizen cảm thấy xôn xao và cho rằng có lẽ cô nàng đang nhắc về mối tình của mình với chồng cũ sẽ không thể quay lại như trước đây nhưng tất cả chỉ mới dừng ở mức đồn đoán và chưa có thông tin chính thức nào được đưa ra từ phía Hoàng Oanh bởi mặt khác bên dưới bài viết Jack cũng like bài viết này. 

Hậu ly hôn với chồng Tây, Hoàng Oanh nhan sắc thăng hạng vượt bậc gây bất ngờ với dòng trạng thái: 'Có không giữ, mất đừng tìm' - Ảnh 4
Dù chia tay nhưng cả 2 vẫn coi như những người bạn - Ảnh: Internet

Chứng kiến những hình ảnh của nàng Á Hậu gần đây, netizen cho rằng cuộc sống của cô giờ đây đang tràn ngập hạnh phúc và tươi tắn hơn hẳn so với những ngày tháng bên Singapore. Bằng chứng là khi tham chương trình "Muốn ăn phải lăn vào bếp" cùng nghệ sĩ Trường Giang, cô nàng cho biết đã từng có khoảng thời gian bị trầm cảm: 

"Hai năm qua ở Singapore, tôi chỉ có một mình thôi, cứ chạy đôn chạy đáo lo mọi thứ cho gia đình. Dịch Covid-19 khiến mọi thứ càng trở nên căng thẳng. Hôm nay ở đây, tôi cảm giác rất vui vẻ và thoải mái".

Hoàng Oanh cho hay cô bị trầm cảm sau sinh nhưng "May mắn là giờ thì hết rồi. Con tôi đã 20 tháng tuổi rồi nên tôi không bị trầm cảm nữa".

Tựu chung lại người hâm mộ hy vọng với những sự đổi mới trong cuộc sống, Hoàng Oanh sẽ ngày càng xuất hiện tươi tắn hơn trước và có được hạnh phúc như những gì mà cô mong muốn bấy lâu. 

 

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Mặc dù đã chia tay, nhưng Hoàng Oanh và chồng cũ đều giữ mối quan hệ tốt đẹp, không ngại tương tác với nhau trên mạng xã hội. Cả hai luôn hỗ trợ nhau trong việc chăm con.

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