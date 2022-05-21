'Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai': Hoàng Oanh hậu ly hôn ngày càng nhuận sắc, chồng Tây tiếc ngẩn ngơ, để lại bình luận 'không kiêng nể' gây chú ý

Mặc dù đã chia tay, nhưng Hoàng Oanh và chồng cũ đều giữ mối quan hệ tốt đẹp, không ngại tương tác với nhau trên mạng xã hội. Cả hai luôn hỗ trợ nhau trong việc chăm con.

Từng khiến dân tình ghen tỵ ra mặt vì có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng Tây, lại có thêm "trái ngọt" - bé Max trộm vía vô cùng đáng yêu và bụ bẫm thì mới đây khi Hoàng Oanh bất ngờ thông báo ly hôn đã khiến dân tình vô cùng sốc và bàng hoàng. Lý do được nữ MC đưa ra là vì cả hai đã không còn tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên cặp đôi "đường ai nấy đi" trong hòa bình và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết để cùng nhau nuôi dạy bé Max.

Tổ ấm của Hoàng Oanh trước khi 'đường ai nấy đi' - Ảnh: FBNV Có lẽ vì vậy mà mặc dù đã không còn chung một lối đi, nhưng cả hai vẫn chăm chỉ tương tác với nhau trên MXH. Mới đây, trên Instagram, Hoàng Oanh đăng tải tấm hình rạng rỡ, khoe khéo nụ cười duyên. Có thể thấy, sau biến cố hôn nhân Hoàng Oanh dần cân bằng lại cuộc sống, nhan sắc ngày càng thăng hạng đến bất ngờ. Hậu ly hôn, nữ MC ngày một nhuận sắc - Ảnh: FBNV Bên dưới bài viết, khán giả không quên dành những lời khen có cánh dành cho nữ diễn viên Tháng Năm Rực Rỡ. Đáng chú ý nhất, Jack - chồng cũ Hoàng Oanh bất ngờ để lại bình luận: "Đẹp quá" kèm theo nhiều icon thể hiện tình cảm.

Bình luận của Jack - Ảnh chụp màn hình Nhan sắc mặn mà nhưng cũng không kém phần tươi trẻ của bà mẹ một con - Ảnh: IGNV Động thái trên của chồng cũ Hoàng Oanh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ netizen. Ai nấy đều dành sự ngưỡng mộ với cách cư xử văn minh sau ly hôn của cả hai - không ồn ào, tranh cãi hay bóc phốt nhau, Hoàng Oanh và Jack cư xử cực văn minh và lịch sự với đối phương. Chuyện tình của cặp đôi từng khiến dân tình ghen tỵ - Ảnh: Internet Được biết, Hoàng Oanh - Jack Cole lên xe hoa vào cuối năm 2019. Cả 2 đã có khoảng thời gian tìm hiểu khá lâu trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Trước khi chính thức thông báo ly hôn, Hoàng Oanh cũng từng lên tiếng đính chính chuyện rạn nứt. Tuy nhiên, đến sau cùng, chuyện tình đẹp như thơ của cặp đôi vẫn không thể cứu vãn. Nàng hậu và ông xã "đường ai nấy đi" khiến không ít fan hâm mộ nuối tiếc.

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