Đăng ảnh bên gái lạ, chồng cũ MC Hoàng Oanh sớm tìm được tình mới sau 1 tháng thông báo ly hôn?

Tuy nhiên về phía Hoàng Oanh và Jack, họ chọn cách chia tay văn minh, không bàn luận về nguyên nhân dẫn đến tan vỡ. Dù không còn bên nhau, nhưng cả hai vẫn dành tình yêu thương và cùng chăm sóc cậu con trai chung tên Max.

Sau hơn 2 năm kết hôn và có chung cậu con trai, tháng 4 vừa qua, MC Hoàng Oanh thông báo đã chia tay chồng ngoại quốc - Jack. Nhiều người không khỏi tiếc nuối, bởi trước đó họ nhận được sự yêu mến nhờ ngoại hình xứng đôi và chuyện tình đẹp.

Dịp lễ vừa qua (30/4-1/5), Hoàng Oanh và chồng cũ được cho là đưa con trai và gia đình đi du lịch Phú Quốc. Điều này cho thấy Jack vẫn giữ mối quan hệ tốt với vợ cũ và gia đình Hoàng Oanh sau hôn nhân đổ vỡ. Cách hành xử văn minh này khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau thông báo ly hôn, Hoàng Oanh cũng dần lấy lại tinh thần và bắt đầu trở lại công việc. Hình ảnh bà mẹ đơn thân năng động và cháy hết mình trên sân khấu nhận được nhiều lời ủng hộ từ khán giả. Còn chồng cũ của MC sau khoảng thời gian về thăm con cũng đã trở lại nước ngoài để làm việc.

Trong dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua, Hoàng Oanh và Jack cùng đưa con trai và gia đình đi Phú Quốc. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây, nhiều người không khỏi bất ngờ khi chồng cũ Hoàng Oanh đăng ảnh bên một cô gái lạ mặt. Theo đó, cả hai vui vẻ chụp ảnh trước một tòa lâu đài ở Slovakia. Nhìn thấy khoảnh khắc này, dân mạng nghi ngờ phải chăng Jack đã có tình mới sau khi chia tay nữ MC nổi tiếng của showbiz Việt. Thế nhưng, đây chỉ là nghi vấn chứ chưa được chính chủ xác nhận.

Chồng cũ Hoàng Oanh đăng ảnh thân thiết bên một cô gái. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu anh đã sớm có người mới? - Ảnh: IGNV

Hoàng Oanh và Jack Cole quen biết nhau từ cuối tháng 10/2017, nhưng gần một năm sau, cô mới nhận lời yêu. Jack Cole thuộc thế hệ 8x, là người Mỹ sống tại Singapore. Thời gian hẹn hò, Hoàng Oanh cho biết Jack sống tình cảm, yêu quý gia đình cô, thường muốn ăn cơm mẹ cô nấu. Cuối năm 2019, hôn lễ được tổ chức tại TP HCM.

Hoàng Oanh và Jack từng có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau - Ảnh: FBNV

Tháng 8/2020, Hoàng Oanh một mình sinh con đầu lòng khi Jack ở Singapore, không thể bên cạnh cô nhiều tháng do dịch. Sau đó, cô cùng con trai sang Singapore đoàn tụ chồng. Hơn một năm làm mẹ ở xứ người, cô chủ yếu dành thời gian ở nhà cho con. Diễn viên không thuê vú em mà tự trông con, chăm sóc nhà cửa để tiết kiệm chi phí. Ban đầu, cô cho biết mệt mỏi vì phải tự quán xuyến nhà cửa, thức đêm trông con vì chồng bận việc. Khi con trai đi học mẫu giáo, cô mới bắt đầu có thời gian cho bản thân, làm công việc online, quay Vlog...

Cuối năm 2021, sau 16 tháng sống cùng Jack Cole, á hậu ôm con về nước, còn chồng Hoàng Oanh về Mỹ. Cũng trong thời gian này, cả hai vướng tin đồn trục trặc tình cảm nhưng không lên tiếng. Mãi đến tháng 4 vừa qua, cặp đôi mới chính thức thừa nhận "đường ai nấy đi".