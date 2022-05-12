Hoàng Oanh tiết lộ không còn chạy xe máy đi làm, đã tìm được phương tiện khác tiện lợi hơn

Hậu trường 12/05/2022 20:04

Dù là người nổi tiếng, thế nhưng MC Hoàng Oanh lại vô cùng giản dị trong sinh hoạt đời thường.

Từ sau khi thông báo đã tan vỡ với chồng ngoại quốc, cuộc sống của mẹ con MC Hoàng Oanh được nhiều người quan tâm. Ai theo dõi nữ MC bấy lâu nay cũng biết cô vô cùng bình dân, giản dị mỗi khi lộ diện trước công chúng. 

Vừa qua, khi xuất hiện tại một sự kiện của người bạn thân, "team qua đường" ghi lại cảnh MC Hoàng Oanh tự lái xe máy để di chuyển. Thay vì chọn di chuyển bằng ô tô công nghệ hay taxi như nhiều người nổi tiếng khác thì Hoàng Oanh lại chọn cách di chuyển bằng xe máy.

Hoàng Oanh tiết lộ không còn chạy xe máy đi làm, đã tìm được phương tiện khác tiện lợi hơn - Ảnh 1
Hình ảnh Hoàng Oanh giản dị, tự lái xe máy đi sự kiện thu hút nhiều sự chú ý. Ảnh: Bí mật Vbiz

Khoảnh khắc bà mẹ 1 con diện chiếc đầm đơn giản, không mang đồ hiệu và tự cầm lái xe máy trở về nhà sau khi sự kiện kết thúc khiến netizen để lại lời khen ngợi vì quá gần gũi, mộc mạc.

Mới đây tại một buổi họp báo, Hoàng Oanh chia sẻ về việc bị bắt gặp đi xe máy sau khi kết thúc công việc. Nữ MC cho biết đã tìm được phương tiện phù hợp hơn để di chuyển khi đang làm việc. 

Cụ thể, khi được hỏi về phương tiện di chuyển đến buổi họp báo Hoàng Oanh vui vẻ trả lời: "Em không đi xe máy nữa nha, em đi xe ôm công nghệ". Sau khi trả lời xong câu hỏi nữ MC di chuyển sang khu vực khác để trò chuyện, chào hỏi các đồng nghiệp khác. Một số khách mời khi gặp Hoàng Oanh đã nán lại để hỏi thăm và động viên cô sớm vượt qua khoảng thời gian khó khăn hậu ly hôn.

Hoàng Oanh tiết lộ không còn chạy xe máy đi làm, đã tìm được phương tiện khác tiện lợi hơn - Ảnh 2
Hoàng Oanh lấy lại tinh thần sau ly hôn. Ảnh: FBNV

Hoàng Oanh vừa trải qua chuyện buồn hôn nhân, khi cô và chồng ngoại quốc "đường ai nấy đi" sau 3 năm gắn bó. Hơn hết, cô cũng nhận được sự đồng cảm và sẻ chia của khán giả vì đã chọn cách chia tay văn minh: cả hai sẽ cùng nhau chăm sóc con và vẫn là bạn của nhau. 

Hoàng Oanh tiết lộ không còn chạy xe máy đi làm, đã tìm được phương tiện khác tiện lợi hơn - Ảnh 3
Gia đình 3 thành viên của Hoàng Oanh và chồng ngoại quốc từng nhận được sự ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV

Hoàng Oanh và Jack Cole kết hôn vào đầu tháng 12/2019 sau 2 năm gắn bó. Jack sinh năm 1989, là người Mỹ lai Đức nhưng sinh sống và làm việc ở Singapore. Cặp đôi đón con đầu lòng tên Max vào năm 2020 nhưng Hoàng Oanh phải xa ông xã 6 tháng vì dịch Covid-19.

Chồng cô bị kẹt lại ở Singapore do các nước thực hiện đóng cửa, giãn cách xã hội. Tin đồn tan vỡ của cặp đôi đã được cư dân mạng râm ran trong suốt thời gian dài.

Hiện tại, nữ MC đã quay lại công việc và bận rộn với nhiều dự án. Hình ảnh mẹ đơn thân tràn đầy năng lượng của Hoàng Oanh nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Hậu ly hôn chồng ngoại quốc, Hoàng Oanh một mình tự lái xe máy rời sự kiện khiến netizen ngỡ ngàng

Hậu ly hôn chồng ngoại quốc, Hoàng Oanh một mình tự lái xe máy rời sự kiện khiến netizen ngỡ ngàng

Mới đây, "team qua đường" bất ngờ bắt gặp MC Hoàng Oanh một mình lái xe về sau khi dự sự kiện của một người bạn khiến dân tình bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Oanh Hoàng Oanh ly hôn Hoàng Oanh và chồng

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 22 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 52 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?