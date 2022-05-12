Hoàng Oanh tiết lộ không còn chạy xe máy đi làm, đã tìm được phương tiện khác tiện lợi hơn

Dù là người nổi tiếng, thế nhưng MC Hoàng Oanh lại vô cùng giản dị trong sinh hoạt đời thường.

Từ sau khi thông báo đã tan vỡ với chồng ngoại quốc, cuộc sống của mẹ con MC Hoàng Oanh được nhiều người quan tâm. Ai theo dõi nữ MC bấy lâu nay cũng biết cô vô cùng bình dân, giản dị mỗi khi lộ diện trước công chúng. Vừa qua, khi xuất hiện tại một sự kiện của người bạn thân, "team qua đường" ghi lại cảnh MC Hoàng Oanh tự lái xe máy để di chuyển. Thay vì chọn di chuyển bằng ô tô công nghệ hay taxi như nhiều người nổi tiếng khác thì Hoàng Oanh lại chọn cách di chuyển bằng xe máy.

Hình ảnh Hoàng Oanh giản dị, tự lái xe máy đi sự kiện thu hút nhiều sự chú ý. Ảnh: Bí mật Vbiz Khoảnh khắc bà mẹ 1 con diện chiếc đầm đơn giản, không mang đồ hiệu và tự cầm lái xe máy trở về nhà sau khi sự kiện kết thúc khiến netizen để lại lời khen ngợi vì quá gần gũi, mộc mạc. Mới đây tại một buổi họp báo, Hoàng Oanh chia sẻ về việc bị bắt gặp đi xe máy sau khi kết thúc công việc. Nữ MC cho biết đã tìm được phương tiện phù hợp hơn để di chuyển khi đang làm việc.

Cụ thể, khi được hỏi về phương tiện di chuyển đến buổi họp báo Hoàng Oanh vui vẻ trả lời: "Em không đi xe máy nữa nha, em đi xe ôm công nghệ". Sau khi trả lời xong câu hỏi nữ MC di chuyển sang khu vực khác để trò chuyện, chào hỏi các đồng nghiệp khác. Một số khách mời khi gặp Hoàng Oanh đã nán lại để hỏi thăm và động viên cô sớm vượt qua khoảng thời gian khó khăn hậu ly hôn. Hoàng Oanh lấy lại tinh thần sau ly hôn. Ảnh: FBNV Hoàng Oanh vừa trải qua chuyện buồn hôn nhân, khi cô và chồng ngoại quốc "đường ai nấy đi" sau 3 năm gắn bó. Hơn hết, cô cũng nhận được sự đồng cảm và sẻ chia của khán giả vì đã chọn cách chia tay văn minh: cả hai sẽ cùng nhau chăm sóc con và vẫn là bạn của nhau. Gia đình 3 thành viên của Hoàng Oanh và chồng ngoại quốc từng nhận được sự ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV Hoàng Oanh và Jack Cole kết hôn vào đầu tháng 12/2019 sau 2 năm gắn bó. Jack sinh năm 1989, là người Mỹ lai Đức nhưng sinh sống và làm việc ở Singapore. Cặp đôi đón con đầu lòng tên Max vào năm 2020 nhưng Hoàng Oanh phải xa ông xã 6 tháng vì dịch Covid-19. Chồng cô bị kẹt lại ở Singapore do các nước thực hiện đóng cửa, giãn cách xã hội. Tin đồn tan vỡ của cặp đôi đã được cư dân mạng râm ran trong suốt thời gian dài. Hiện tại, nữ MC đã quay lại công việc và bận rộn với nhiều dự án. Hình ảnh mẹ đơn thân tràn đầy năng lượng của Hoàng Oanh nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Hậu ly hôn chồng ngoại quốc, Hoàng Oanh một mình tự lái xe máy rời sự kiện khiến netizen ngỡ ngàng Mới đây, "team qua đường" bất ngờ bắt gặp MC Hoàng Oanh một mình lái xe về sau khi dự sự kiện của một người bạn khiến dân tình bất ngờ.

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