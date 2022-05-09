Hoàng Oanh cảm thấy 'sướng ghê' khi được 'con trai cưng' làm điều này nhân 'ngày của mẹ'

Hậu trường 09/05/2022 14:01

Hoàng Oanh vừa có bài đăng bày tỏ sự hạnh phúc khi được con trai cưng làm điều này nhân ngày của mẹ.

Hậu ly hôn chồng tây Jack Cole, Hoàng Oanh có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc cùng con trai Max. Cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đi chơi cùng quý tử của mình.

Hoàng Oanh cảm thấy 'sướng ghê' khi được 'con trai cưng' làm điều này nhân 'ngày của mẹ' - Ảnh 1
Hoàng Oanh và con trai Jack - Ảnh: FBNV

 

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, Hoàng Oanh có bài đăng bày tỏ sự hạnh phúc. "Hình không cần chỉn chu, chỉ cần lòng êm ru vui vầy. Mẹ cứ nói smile đi con là Max cười bằng nguyên cái hàm dưới nha mọi người. Mẹ có Max và bà ngoại cùng đi làm sướng ghê", Hoàng Oanh chia sẻ.

Hoàng Oanh cảm thấy 'sướng ghê' khi được 'con trai cưng' làm điều này nhân 'ngày của mẹ' - Ảnh 2
Hoàng Oanh khoe được bà ngoại và con trai hộ tống đi làm - Ảnh: FBNV

 

Đính kèm với dòng chú thích này, Hoàng Oanh đăng tải loạt hình ảnh cười tươi hết cỡ, hạnh phúc bên quý tử đầu lòng. "Thế lực nhí" đốn tim người hâm mộ vì vẻ ngoài dễ thương và đáng yêu. Ở một bức hình, Hoàng Oanh và bé Max còn hôn cực tình cảm. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen ngợi 2 mẹ con và xuýt xoa trước sự dễ thương của nhóc tỳ.

Hoàng Oanh cảm thấy 'sướng ghê' khi được 'con trai cưng' làm điều này nhân 'ngày của mẹ' - Ảnh 3
Hoàng Oanh và bé Max còn hôn cực tình cảm - Ảnh: FBNV

 Nhìn những hình ảnh ngày càng hạnh phúc và rạng rỡ của Hoàng Oanh hiện tại, fan hâm mộ cảm thấy an tâm được phần nào. Mong rằng hai mẹ con luôn mãi vui vẻ và hạnh phúc.

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Từ khóa:   hoàng oanh hoàng oanh và con trai vbiz

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