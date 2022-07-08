Vóc dáng tiều tụy đáng báo động của NS Hoài Linh hậu ồn ào từ thiện

Hậu trường 08/07/2022 19:54

Nghệ sĩ Hoài Linh khiến công chúng không khỏi xót xa với vóc dáng tiều tụy đến mức đáng báo động của mình trong hình ảnh mới nhất.

Thời gian gần đây, NS Hoài Linh không tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, đồng thời danh hài cũng không chia sẻ hình ảnh của mình lên MXH và truyền thông, vì vậy các thông tin mới về nam nghệ sĩ luôn thu hút sự quan tâm của công chúng.

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Thời gian gần đây, NS Hoài Linh không tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng -Ảnh: Internet

Vừa qua, nhạc sĩ Hồ Quang 8 nhân dịp vào TP.HCM đã đến nhà thờ Tổ thăm NS Hoài Linh. Hồ Quang 8 sau đó đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bức ảnh nam danh hài đang mò hến dưới sống kèm với chú thích: "Vào chơi và thăm anh. Thấy đang đầm mình ra sông mò hến. Sướng chẳng ai bằng".

Trong bức ảnh được Hồ Quang 8 đăng tải, Hoài Linh vẫn giữ vẻ giản dị như trước đây. Nam danh hài đầm mình ra sông mò hến trong khi đang xõa tóc và mặc chiếc áo thun đơn giản.

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Hoài Linh ăn mặc giản dị nhưng trông tiều tụy hơn trước nhiều - Ảnh: FBNV

Cư dân mạng đã vô cùng thích thú với hình ảnh này của Hoài Linh. Nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ tình cảm và sự tin tưởng đến nam danh hài sau loạt ồn ào vừa qua. Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến cho rằng Hoài Linh có vẻ già nua và tiều tụy hơn nhiều so với trước.

Cách đây không lâu, NS Hoài Linh cũng đã từng xuất hiện công khai với vóc dáng gầy nhom và làn da đen sạm. Nhiều khán giả không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nam danh hài.

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