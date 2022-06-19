Danh ca Khánh Ly bất ngờ nói thẳng về quan điểm từng gây tranh cãi 'Khán giả nuôi nghệ sĩ?', CĐM liền gọi tên Hoài Linh?

Hậu trường 19/06/2022 12:59

Trong chuyến từ Mỹ trở về Hà Nội sau nhiều năm dịch bệnh, danh ca Khánh Ly đã có buổi trả lời phỏng  vấn với báo chí, thẳng thắn trả lời về vấn đề từng gây tranh cãi một thời: Khán giả nuôi nghệ sĩ?

Mới đây, trong chuyến từ Mỹ trở về Hà Nội sau nhiều năm dịch bệnh, danh ca Khánh Ly đã có buổi trả lời phỏng  vấn với báo chí, thẳng thắn trả lời về vấn đề từng gây tranh cãi một thời: Khán giả nuôi nghệ sĩ? Nữ danh ca khẳng định, người làm ca sĩ như bà rất cần khán giả, còn hơn là khán giả cần mình.

Danh ca Khánh Ly bất ngờ nói thẳng về quan điểm từng gây tranh cãi 'Khán giả nuôi nghệ sĩ?', CĐM liền gọi tên Hoài Linh? - Ảnh 1
Danh ca Khánh Ly khẳng định, người làm ca sĩ như bà rất cần khán giả, còn hơn là khán giả cần mình - Ảnh: Internet

 

“Nếu không có chúng tôi, cuộc đời vẫn trôi chảy như vậy và mọi người vẫn cứ sống, chẳng cần ca sĩ mọi người vẫn sống. Nhưng nếu không có khán giả thì ca sĩ sống bằng cái gì? Tôi nói về vấn đề tinh thần thôi chứ không nói chuyện tiền bạc ở đây. Nếu không có khán giả, không có những người nghe mình thì ca sĩ sống bằng gì đây. Cho nên ca sĩ luôn luôn cần và mong gặp khán giả”, Khánh Ly bộc bạch.

Danh ca Khánh Ly bất ngờ nói thẳng về quan điểm từng gây tranh cãi 'Khán giả nuôi nghệ sĩ?', CĐM liền gọi tên Hoài Linh? - Ảnh 2
Danh ca Khánh Ly và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: Internet

 

Quan điểm này của nữ danh ca khiến công chúng lại nhớ đến Hoài Linh và một số nghệ sĩ tên tuổi khác. Trước đây, nam danh hài từng tuyên bố rằng khán giả chính là ân nhân, người nuôi nghệ sĩ. Chính vì vậy mà người làm nghệ thuật phải biết đối xử tốt với khán giả của mình.

Danh ca Khánh Ly bất ngờ nói thẳng về quan điểm từng gây tranh cãi 'Khán giả nuôi nghệ sĩ?', CĐM liền gọi tên Hoài Linh? - Ảnh 3
Hoài Linh từng tuyên bố rằng khán giả chính là ân nhân, người nuôi nghệ sĩ - Ảnh: Internet

 

Được biết danh ca Khánh Ly được cho là một trong những người tình, tri kỷ đã đi qua “cõi tạm” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ những năm 1960, gắn liền với các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Khánh Ly là một trong những tiếng hát tiêu biểu nhất của dòng tân nhạc Việt Nam. Khánh Ly cũng rất thành công với các nhạc phẩm tiền chiến và của nhiều nhạc sĩ khác như Phạm Duy, Trầm Tử Thiêng, Vũ Thành An, Nguyễn Đình Toàn... Nghệ danh Khánh Ly được bà ghép từ tên hai nhân vật Khánh Kỵ và Yêu Ly trong Đông Chu liệt quốc. Ngoài ra, trước năm 1975, bà còn được mệnh danh là "Nữ hoàng chân đất".

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