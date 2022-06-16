Hữu Tín bị bắt vì chất kích thích vẫn chưa là gì so với vụ bê bối chấn động làng hài của Hoài Linh

Hậu trường 16/06/2022 07:17

Trước scandal Hữu Tín, cái tên tạo nên cú sốc lớn nhất của làng hài có lẽ chính là Hoài Linh bởi những bê bối 'ăn chặn từ thiện'.

Ngày 11/6, Công an quận 8 cùng nhiều đơn vị kiểm tra hành chính một căn hộ tại Chung cư Giai Việt (phường 5, quận 8). Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện nam diễn viên Hữu Tín và nhóm bạn đều dương tính với chất ma tuý.

Hữu Tín bị bắt vì chất kích thích vẫn chưa là gì so với vụ bê bối chấn động làng hài của Hoài Linh - Ảnh 1
Hữu Tín bị bắt vì sử dụng ma túy - Ảnh: Internet

 

Nam diễn viên khai tháng 4/2022 cùng bạn bè tụ tập tại một quán bar ở quận 1 để sử dụng ma tuý. Đến cuối buổi tiệc, Hữu Tín đem số ma túy còn dư về căn hộ để có dịp thì sử dụng. Vụ việc trên khiến xôn xao dư luận, công chúng phẫn nộ và dần mất niềm tin vào giới nghệ sĩ.

Đây không phải lần đầu tiên làng hài Việt Nam xảy ra bê bối. Trước vụ việc của Hữu Tín, nhiều nghệ sĩ tên tuổi từng là mục tiêu công kích vì vướng ồn ào.

Năm 2007, Hiệp Gà cũng khiến dư luận sửng sốt khi bị bắt quả tang tàng trữ trái phép chất cấm. Thậm chí nam diễn viên còn phải “bóc lịch” trong 2 năm. Năm 2016, thêm một scandal gây chấn động của Minh Béo tại Mỹ khiến dư luận đến nay vẫn phải tranh cãi vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục với một cậu bé ở California, Mỹ. Sau 18 tháng “bóc lịch”, Minh Béo về nước hoạt động nghệ thuật trở lại nhưng không còn được đón nhận, thay vào đó là những lời chửi bới nặng nề.

Hữu Tín bị bắt vì chất kích thích vẫn chưa là gì so với vụ bê bối chấn động làng hài của Hoài Linh - Ảnh 2
Minh Béo - Ảnh: Internet

 

Cái tên tạo nên cú sốc lớn nhất của làng hài có lẽ chính là Hoài Linh. Cụ thể, năm 2021, Hoài Linh bị tố “ngâm” tiền từ thiện suốt nửa năm trời, không chịu giải ngân cho đồng bào miền Trung dù đã kêu gọi từ lâu. Hơn 14 tỷ nằm im trong tài khoản của nam danh hài trong thời gian dài, dĩ nhiên khiến ông khó tránh khỏi những dị nghị.

Hữu Tín bị bắt vì chất kích thích vẫn chưa là gì so với vụ bê bối chấn động làng hài của Hoài Linh - Ảnh 3
Hoài Linh - Ảnh: Internet

 

Hoài Linh đã ngay lập tức lên tiếng nhận sai, đồng thời lập tức giải ngân nhưng vẫn không thể làm nguôi ngoai dư luận. Dù cho cuối cùng nam danh hài được xác định không “ăn chặn” nhưng hình ảnh của ông vẫn đã bị xấu đi trong lòng khán giả, khó có thể trở lại như xưa.

 

 

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Từ khóa:   Hữu Tín Hoài Linh Minh Béo

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