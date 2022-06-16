Hậu NSND Việt Anh bị nghi ngờ bênh vực Hữu Tín, Duy Mạnh bất ngờ tuyên bố thẳng thừng 'ẩn khuất' phía sau lời được cho là bênh vực đó?

Ngày 11/6, Công an quận 8 cùng nhiều đơn vị kiểm tra hành chính một căn hộ tại Chung cư Giai Việt (phường 5, quận 8). Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện diễn viên Hữu Tín và nhóm bạn đều dương tính với chất ma tuý. Nam diễn viên khai tháng 4/2022 cùng bạn bè tụ tập tại một quán bar ở quận 1 để sử dụng ma tuý. Đến cuối buổi tiệc, Hữu Tín đem số ma túy còn dư về căn hộ để có dịp thì sử dụng.

Sau vụ việc của trưởng nhóm X-Pro, động thái của những đồng nghiệp từng làm việc với nam diễn viên cũng được dư luận vô cùng quan tâm. Trong đó, NSND Việt Anh bị CĐM chỉ trích thậm tệ vì có phát ngôn bị nghi ngờ là đang bênh vực cho nam danh hài Hữu Tín khiến khán giả vô cùng phẫn nộ và buông lời chỉ trích nam diễn viên.

Mới đây, nam ca sĩ Duy Mạnh cũng có những ý kiến về vụ việc này. Trái ngược với phản ứng gay gắt từ một bộ phận khán giả, nam ca sĩ lại bênh vực NSND Việt Anh.

Duy Mạnh lên tiếng bênh vực NSND Việt Anh - Ảnh: FBNV

Về phía NSND Việt Anh, ông đã có lời giải thích về vụ việc trên. Theo đó, nam nghệ sĩ cũng vô cùng bất ngờ khi bị chỉ trích trên MXH.