Nam MC đình đám lên tiếng 'kêu oan' khi vướng nghi vấn dùng 'chất cấm' với Hữu Tín, phản ứng của cư dân mạng thế nào?

Theo báo Lao Động, ngày 12/6, công an quận 8 (TP.HCM) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý với một số đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý ở trên địa bàn.

Trước đó, vài ngày trước, Công an quận 8 đã ập vào kiểm tra căn hộ ở chung cư trên phường 5, quận 8. Qua kiểm tra, công an phát hiện có một số đối tượng sử dụng chất ma tuý. Đáng nói, trong số những người này có diễn viên hài nổi tiếng là Hữu Tín. Công an đã đưa Hữu Tín cùng những người có liên quan về trụ sở để lấy lời khai làm rõ hành vi.