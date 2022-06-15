Nam MC đình đám lên tiếng 'kêu oan' khi vướng nghi vấn dùng 'chất cấm' với Hữu Tín, phản ứng của cư dân mạng thế nào?

Mới đây, một nam MC đình đám đã vội lên tiếng trước nghi vấn vướng vào lùm xùm dùng chất cấm với diễn viên Hữu Tín.

Theo báo Lao Động, ngày 12/6, công an quận 8 (TP.HCM) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý với một số đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý ở trên địa bàn. Trước đó, vài ngày trước, Công an quận 8 đã ập vào kiểm tra căn hộ ở chung cư trên phường 5, quận 8. Qua kiểm tra, công an phát hiện có một số đối tượng sử dụng chất ma tuý. Đáng nói, trong số những người này có diễn viên hài nổi tiếng là Hữu Tín. Công an đã đưa Hữu Tín cùng những người có liên quan về trụ sở để lấy lời khai làm rõ hành vi.

Diễn viên Hữu Tín. - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau đó, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thông tin ngoài Hữu Tín còn 6 bị can khác, trong đó có 1 bị can mang tên Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 1990). Thông tin sau khi được lan truyền đã trở thành chủ đề bàn tán của đông đảo cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng người được nhắc đến này là nam diễn viên, MC Hoàng Phi. Thông tin trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Giữa nhiều đồn đoán, nam nghệ sĩ đã đích thân là tiếng 'giải oan' cho mình. Theo đó, anh nhấn mạnh mình họ Lê chứ không phải họ Nguyễn. Hiện, nam nghệ sĩ đang làm việc rất chăm chỉ khi trong tuần đi quay, cuối tuần thì bận rộn với lịch diễn kịch tại sân khấu.

"Tui tên LÊ HOÀNG PHI, Và tui vẫn chăm chỉ đi làm mỗi ngày ạ. Trong tuần tui đi quay, cuối tuần tui diễn kịch tại sân khấu. Ai muốn thấy tui thì tới sân khấu coi kịch tui diễn nha" - Bài viết của Hoàng Phi. Bài viết của Hoàng Phi - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết sau khi được đăng tải đã nhận được đông đảo chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại lời động viên, an ủi nam nghệ sĩ vì những hiểu lầm "từ trên trời rơi xuống" này. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Theo VietNamNet, ngày 14/6, Công an quận 8, TP.HCM cho hay, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Trần Hữu Tín (tức diễn viên hài Hữu Tín, 35 tuổi) về 2 hành vi gồm: “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. Khi bị tạm giữ, Hữu Tín đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Tín khai, do áp lực công việc, cuộc sống nên nam diễn viên thường tìm đến ma tuý. Hữu Tín và bạn bè thường xuyên bay lắc ở quán bar tại trung tâm quận 1. Về nguồn gốc những viên nén ma tuý, Hữu Tín khai cùng nhóm bạn mua tại quán bar thông qua một số người chưa rõ lai lịch. Tàn cuộc vui ở quán bar, Hữu Tín cùng bạn kéo nhau về căn hộ tại chung cư Giai Việt, phường 5, quận 8 để tiếp tục bay lắc. Về việc sử dụng ma tuý, Hữu Tín khai, bắt đầu 'chơi' tháng 4 đến nay. Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-mc-dinh-dam-len-tieng-keu-oan-khi-vuong-nghi-van-dung-chat-cam-voi-huu-tin-phan-ung-cua-cu-dan-mang-the-nao-476530.html