Nghệ sĩ thương xót cho Hữu Tín khi bị bắt vì sử dụng chất cấm, Nguyên Vũ liền tỏ rõ thái độ 'không tiếp tay cái xấu'

Hậu trường 14/06/2022 14:18

Bức xúc khi hàng loạt nghệ sĩ lên tiếng bao biện, thương xót cho hành vi sai trái của Hữu Tín, ca sĩ Nguyên Vũ liền lên tiếng thẳng thắn.

Những ngày qua, dân tình chưa hết xôn xao trước thông tin diễn viên Hữu Tín bị bắt tại nhà riêng khi đang sử dụng chất cấm. Nhiều khán giả gay gắt lên án, kiên quyết đòi tẩy chay Hữu Tín khỏi showbiz Việt. Bên cạnh những lời công kích từ phía khán giả thì một số nghệ sĩ thân thiết đều tỏ ra thương xót, lên tiếng an ủi cho sai lầm của Hữu Tín khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Nghệ sĩ thương xót cho Hữu Tín khi bị bắt vì sử dụng chất cấm, Nguyên Vũ liền tỏ rõ thái độ 'không tiếp tay cái xấu' - Ảnh 1
Hữu Tín bị bắt vì sử dụng ma túy vào ngày 12/6 - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Tuy nhiên, chính sự an ủi này càng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, bởi họ cho rằng hành động của nam diễn viên là không thể bênh vực. Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Nguyên Vũ cũng có một bài đăng gây chú ý khi nói về việc này. Theo đó, nam ca sĩ tỏ ra khá khó chịu khi nhiều đồng nghiệp biết Hữu Tín làm sai nhưng vẫn lên tiếng động viên, bạo biện. Cụ thể, Nguyên Vũ viết:

"Im lặng đôi khi cũng là một dạng thương mến lo lắng, buồn giận không có nghĩa lúc nào cũng phải la lên cho người ta thấy và biết được cảm xúc của mình. Giúp đỡ nhau trong cơn khốn khó, chia sẻ những yêu thương trong hoàn cảnh khổ cực nhưng sai là sai. Đôi khi phải thấy cái sai của bạn mình của em mình của cháu mình cũng là cái sai của mình, đừng vì tình thương thân thiết mà để người khác nhìn vào thành bao biện chống chế cho nhau".

Nghệ sĩ thương xót cho Hữu Tín khi bị bắt vì sử dụng chất cấm, Nguyên Vũ liền tỏ rõ thái độ 'không tiếp tay cái xấu' - Ảnh 2
Nguyên Vũ bức xúc khi nhiều nghệ sĩ lên tiếng an ủi, thương xót cho hành động sai trí của Hữu Trín - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, ca sĩ Nguyên Vũ vẫn giữ nguyên quan điểm rằng việc dùng chất cấm là vi phạm pháp luật. Một nghệ sĩ hay người thường đều phải sống và làm việc theo pháp luật. Nam ca sĩ hiểu tình cảm nghệ sĩ dành cho nhau nhưng tùy trường hợp mà cách bày tỏ sao cho phù hợp.

Đồng thời, trao đổi với báo Lao động, nam ca sĩ khẳng định: "Tôi thật sự không muốn đào sâu vấn đề này vì dư luận vốn đã bức xúc lắm rồi. Chúng ta càng bênh vực, thì càng làm cho khán giả thấy hình ảnh nghệ sĩ méo mó hơn. Từ trước nay, tôi thấy nghệ sĩ vốn dĩ đã bị mang tiếng không hay rồi".

Nguyên Vũ nói thêm, anh vốn không muốn lên tiếng vì sợ rằng nhiều người sẽ nghĩ mình chơi nổi, muốn gây sự chú ý. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho rằng bản thân cũng góp một chút tiếng nói để bày tỏ những vụ việc trên: "Tôi không muốn nhiều người nghĩ rằng nghệ sĩ không yêu thương, giúp đỡ nhau. Nhưng tôi mong rằng việc gì ra việc đó, đúng sai rõ ràng, pháp luật sẽ xử lý".

Nghệ sĩ thương xót cho Hữu Tín khi bị bắt vì sử dụng chất cấm, Nguyên Vũ liền tỏ rõ thái độ 'không tiếp tay cái xấu' - Ảnh 3
Nguyên Vũ nói thêm: 'Chúng ta càng bênh vực, thì càng làm cho khán giả thấy hình ảnh nghệ sĩ méo mó hơn' - Ảnh: Internet

Trước đó, một vài nghệ sĩ đã đăng đàn bày tỏ niềm thương xót khi đàn em bị bắt điển hình như người thầy nâng đỡ Hữu Tín vào nghề là NSND Hồng Vân. Bà buồn bã viết: "Cả đêm qua không tài nào ngủ được. Vừa giận, vừa buồn, vừa thương. Cuộc sống tự mình định đoạt, tương lai do mình quyết định, còn sống là còn phấn đấu, sai đến đâu sửa đến đó, vấp ngã chỗ nào đứng lên ở chỗ đó….Hãy cố gắng vì những người thân bên mình".

Bên dưới phần bình luận bài viết của Hồng Vân, NSND Việt Anh cũng góp tiếng bênh vực: "Chắc bị ai đó tị hiểm mà chỉ điểm, ở nhà sao bị bắt". Chưa hết, diễn viên Gia Bảo cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi bày tỏ quan điểm rằng: "Hôm nay nghe tin, không tin cũng phải tin, buồn, giận, tức nhưng đọng lại là buồn. Anh em với nhau, biết hoàn cảnh bạn và những gì bạn phải gánh bao năm nay. Nhưng bạn sai, mình không phủ nhận được. Chỉ cầu xin mọi điều tốt đẹp, nhẹ nhàng nhất đến với bạn, biết ngay lúc này bạn lạnh lẽo lắm, nghĩ đến xót lắm bạn, cố lên. Dù thế nào mình vẫn là anh em’".

Động thái đầu tiên đáng chú ý của bạn gái Hữu Tín sau khi nhận loạt công kích từ netizen vì bạn trai sử dụng chất cấm

Động thái đầu tiên đáng chú ý của bạn gái Hữu Tín sau khi nhận loạt công kích từ netizen vì bạn trai sử dụng chất cấm

Trước sự tấn công dữ dội của cộng đồng mạng, bạn gái Hữu Tín đã có động thái đầu tiên đáng chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Hữu Tín dùng chất cấm Hữu Tín dùng ma túy Hữu Tín

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 59 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 49 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 14 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 49 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 4 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An