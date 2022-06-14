Nghệ sĩ thương xót cho Hữu Tín khi bị bắt vì sử dụng chất cấm, Nguyên Vũ liền tỏ rõ thái độ 'không tiếp tay cái xấu'

Bức xúc khi hàng loạt nghệ sĩ lên tiếng bao biện, thương xót cho hành vi sai trái của Hữu Tín, ca sĩ Nguyên Vũ liền lên tiếng thẳng thắn.

Những ngày qua, dân tình chưa hết xôn xao trước thông tin diễn viên Hữu Tín bị bắt tại nhà riêng khi đang sử dụng chất cấm. Nhiều khán giả gay gắt lên án, kiên quyết đòi tẩy chay Hữu Tín khỏi showbiz Việt. Bên cạnh những lời công kích từ phía khán giả thì một số nghệ sĩ thân thiết đều tỏ ra thương xót, lên tiếng an ủi cho sai lầm của Hữu Tín khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Hữu Tín bị bắt vì sử dụng ma túy vào ngày 12/6 - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống Tuy nhiên, chính sự an ủi này càng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, bởi họ cho rằng hành động của nam diễn viên là không thể bênh vực. Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Nguyên Vũ cũng có một bài đăng gây chú ý khi nói về việc này. Theo đó, nam ca sĩ tỏ ra khá khó chịu khi nhiều đồng nghiệp biết Hữu Tín làm sai nhưng vẫn lên tiếng động viên, bạo biện. Cụ thể, Nguyên Vũ viết:

"Im lặng đôi khi cũng là một dạng thương mến lo lắng, buồn giận không có nghĩa lúc nào cũng phải la lên cho người ta thấy và biết được cảm xúc của mình. Giúp đỡ nhau trong cơn khốn khó, chia sẻ những yêu thương trong hoàn cảnh khổ cực nhưng sai là sai. Đôi khi phải thấy cái sai của bạn mình của em mình của cháu mình cũng là cái sai của mình, đừng vì tình thương thân thiết mà để người khác nhìn vào thành bao biện chống chế cho nhau". Nguyên Vũ bức xúc khi nhiều nghệ sĩ lên tiếng an ủi, thương xót cho hành động sai trí của Hữu Trín - Ảnh: Chụp màn hình Chia sẻ thêm với Thanh Niên, ca sĩ Nguyên Vũ vẫn giữ nguyên quan điểm rằng việc dùng chất cấm là vi phạm pháp luật. Một nghệ sĩ hay người thường đều phải sống và làm việc theo pháp luật. Nam ca sĩ hiểu tình cảm nghệ sĩ dành cho nhau nhưng tùy trường hợp mà cách bày tỏ sao cho phù hợp.

Đồng thời, trao đổi với báo Lao động, nam ca sĩ khẳng định: "Tôi thật sự không muốn đào sâu vấn đề này vì dư luận vốn đã bức xúc lắm rồi. Chúng ta càng bênh vực, thì càng làm cho khán giả thấy hình ảnh nghệ sĩ méo mó hơn. Từ trước nay, tôi thấy nghệ sĩ vốn dĩ đã bị mang tiếng không hay rồi". Nguyên Vũ nói thêm, anh vốn không muốn lên tiếng vì sợ rằng nhiều người sẽ nghĩ mình chơi nổi, muốn gây sự chú ý. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho rằng bản thân cũng góp một chút tiếng nói để bày tỏ những vụ việc trên: "Tôi không muốn nhiều người nghĩ rằng nghệ sĩ không yêu thương, giúp đỡ nhau. Nhưng tôi mong rằng việc gì ra việc đó, đúng sai rõ ràng, pháp luật sẽ xử lý". Nguyên Vũ nói thêm: 'Chúng ta càng bênh vực, thì càng làm cho khán giả thấy hình ảnh nghệ sĩ méo mó hơn' - Ảnh: Internet Trước đó, một vài nghệ sĩ đã đăng đàn bày tỏ niềm thương xót khi đàn em bị bắt điển hình như người thầy nâng đỡ Hữu Tín vào nghề là NSND Hồng Vân. Bà buồn bã viết: "Cả đêm qua không tài nào ngủ được. Vừa giận, vừa buồn, vừa thương. Cuộc sống tự mình định đoạt, tương lai do mình quyết định, còn sống là còn phấn đấu, sai đến đâu sửa đến đó, vấp ngã chỗ nào đứng lên ở chỗ đó….Hãy cố gắng vì những người thân bên mình". Bên dưới phần bình luận bài viết của Hồng Vân, NSND Việt Anh cũng góp tiếng bênh vực: "Chắc bị ai đó tị hiểm mà chỉ điểm, ở nhà sao bị bắt". Chưa hết, diễn viên Gia Bảo cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi bày tỏ quan điểm rằng: "Hôm nay nghe tin, không tin cũng phải tin, buồn, giận, tức nhưng đọng lại là buồn. Anh em với nhau, biết hoàn cảnh bạn và những gì bạn phải gánh bao năm nay. Nhưng bạn sai, mình không phủ nhận được. Chỉ cầu xin mọi điều tốt đẹp, nhẹ nhàng nhất đến với bạn, biết ngay lúc này bạn lạnh lẽo lắm, nghĩ đến xót lắm bạn, cố lên. Dù thế nào mình vẫn là anh em’".

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