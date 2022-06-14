Động thái đầu tiên đáng chú ý của bạn gái Hữu Tín sau khi nhận loạt công kích từ netizen vì bạn trai sử dụng chất cấm

Hậu trường 14/06/2022 08:28

Trước sự tấn công dữ dội của cộng đồng mạng, bạn gái Hữu Tín đã có động thái đầu tiên đáng chú ý.

Những ngày qua, cái tên Hữu Tín đang nhận sự quan tâm lớn của cư dân mạng bởi ngày 12/6, nam diễn viên bị công an ập vào nhà riêng và bắt quả tang đang sử dụng chất cấm. Ngay sau khi thông tin đăng tải rầm rộ, dân tình đã ồ ạt vào Facebook của Hữu Tín để công kích và kêu gọi tẩy chay.

Động thái đầu tiên đáng chú ý của bạn gái Hữu Tín sau khi nhận loạt công kích từ netizen vì bạn trai sử dụng chất cấm - Ảnh 1
Hữu Tín bị bắt quả tang đang sử dụng chất cấm tại nhà riêng - Ảnh: VnExpress

Không chỉ vậy, đáng chú ý hơn hết, bạn gái của anh là diễn viên Trúc Anh cũng bị “vạ lây” vào ồn ào. Cụ thể, rất nhiều người đã vào tận trang cá nhân của bạn gái Hữu Tín để spam những thông tin và hình ảnh bạn trai sử dụng chất cấm kèm theo lời khuyên nên chia tay sớm.

Mới đây, giữa bão dư luận ồn ào, Trúc Anh đã khóa hẳn trang Facebook của mình để tránh gây thêm sự chú ý. 

Động thái đầu tiên đáng chú ý của bạn gái Hữu Tín sau khi nhận loạt công kích từ netizen vì bạn trai sử dụng chất cấm - Ảnh 2
Bạn gái của Hữu Tín khóa trang cá nhân giữa ồn ào bạn trai sử dụng chất cấm - Ảnh: Internet

Được biết, Hữu Tín và Trúc Anh quen nhau khi cùng hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân. Trên trang cá nhân, cả 2 cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn, hạnh phúc. Tính đến thời điểm hiện tại cặp đôi đã bên nhau được 5 năm. Trúc Anh cũng là người đã gắn bó và động viên bạn trai khi gia đình anh phá sản.

Chia sẻ về mối lương duyên với bạn gái trong một chương trình cặp đôi trên sóng truyền hình, Hữu Tín cho biết: "Chúng tôi quen biết nhau từ khi hoạt động trên sân khấu, cảm mến nhau qua từng nét diễn. Sau đó, qua nhiều lần nói chuyện, đi chơi, dần dần trở thành người yêu".

Động thái đầu tiên đáng chú ý của bạn gái Hữu Tín sau khi nhận loạt công kích từ netizen vì bạn trai sử dụng chất cấm - Ảnh 3

Hữu Tín và Trúc Anh quen nhau khi cùng hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân - Ảnh: Cắt từ clip

Trước khi ồn ào nổ ra, Hữu Tín từng là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của làng điện ảnh và hài kịch. Anh cũng từng dành được loạt thành tích như: Quán quân Cười Xuyên Việt 2016, Tiếu Lâm Hội, Quán quân Nghệ Sĩ Đa Tài 2017,…

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Sau thông tin phát hiện diễn viên Hữu Tín dùng chất cấm, cư dân mạng đã tràn vào tài khoản của bạn gái nam diễn viên để bình luận công kích.

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