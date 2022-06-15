Hậu bị bắt quả tang sử dụng 'chất kích thích', mẹ Hữu Tín bị đào mộ lại câu nói năm xưa: 'Con tôi xưa nay ngoan lắm'

Liên quan đến vụ nam nghệ sĩ hài Hữu Tín bị lực lượng chức năng bắt quả tang việc sử dụng chất kích thích, mới đây netizen đã đào mộ lại câu nói năm xưa của mẹ anh chàng khi cho rằng con mình rất ngoan.

Thông tin về việc nam danh hài Hữu Tín bị bắt quả tang tại trận đang sử dụng chất ma túy trong vài ngày vừa qua đang là chủ đề hot nhất lúc này tại showbiz. Cụ thể theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, ngày 11/6, Công an Q.8 kiểm tra hành chính 1 căn hộ tại chung cư Giai Việt (P.5, Q.8, TP.HCM), phát hiện trong phòng ngủ của căn hộ này có 1 đĩa sành chứa tinh thể màu trắng, cùng 2 bịch ni lông chứa 11 viên nén nghi là ma túy.Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 người đang có mặt trong căn hộ, gồm: T.T.A (31 tuổi); Trần Hữu Tín (35 tuổi, tức diễn viên Hữu Tín); N.H.P (32 tuổi); Trần Thanh Tâm (34 tuổi); N.T.X.T (35 tuổi) và Dương Thái Ngọc Huyền (18 tuổi). Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện Tín, Tâm và Huyền dương tính với chất ma túy. Hữu Tín bị bắt tại trận đang sử dụng chất ma túy - Ảnh: báo Thanh Niên Công an Q.8 (TP.HCM) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý Trần Hữu Tín cùng nhóm người liên quan về hành vi sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn. Hồi tháng 4/2022, Hữu Tín cùng bạn bè tụ tập tại một quán bar trên địa bàn Q.1 (TP.HCM) để sử dụng trái phép chất ma túy. Đến cuối buổi tiệc, vì số ma túy nhóm sử dụng còn dư nên Hữu Tín đem về căn hộ để cất giữ, đợi có dịp tụ tập để tiếp tục sử dụng.

Nam nghệ sĩ Hữu Tín - Ảnh: Internet Đứng trước thông tin trên nhiều người không khỏi có phần bị sốc và bất ngờ bởi từ trước tới nay học trò của NSND Hồng Vân luôn được biết đến là người có tính tình hiền hậu và rất được lòng khán giả trong một số sản phẩm. Cũng chính vì sự việc này mà những phát ngôn liên quan đến anh chàng liên tục bị dân mạng ''đào mộ'' lại trong thời gian gần đây và một trong số đó không thể không nhắc đến chính là những lời tâm sự của mẹ ruột nam nghệ sĩ khi cho rằng anh là một đứa trẻ rất ngoan. Phát ngôn của mẹ Hữu Tín bị netizen đào bới lại sau vụ việc của nam diễn viên - Ảnh: Internet Cụ thể trong một chương trình mẹ diễn viên Hữu Tín tiết lộ: "Cả gia đình 4 con trai, 1 đứa con gái không đứa nào quậy hết. Có lần, Tín đi chơi với bạn về khuya. Mẹ nói thì Tín không nghe, bữa sau lại đi tiếp. Mẹ khóc rồi mẹ xỉu luôn. Tín sợ quá mới lại năn nỉ: Mẹ ơi con không dám như vậy nữa đâu".

Ngoài ra thì bản thân anh chàng cũng từng có những câu nói mà giờ đây khi nhắc lại người hâm mộ đều tỏ ra ngao ngán và cảm thấy thất vọng trước hành động đi ngược lại với câu nói của mình. Trong một show truyền hình, Hữu Tín từng tự tin khẳng định: "Khi bước vào môi trường nào đó, làm sao tránh khỏi những sự thay đổi để tồn tại. Tôi chỉ chắc chắn rằng bản thân sẽ không bao giờ biến chất". Hiện những thông tin liên quan đến vụ việc vẫn đang là đề tài được rất nhiều khán giả quan tâm.

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