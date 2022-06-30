Con nuôi Hoài Linh bất ngờ nhận được tin vui hậu ly hôn, về quê 'ở ẩn'

Mới đây, hậu chia tay Cindy Lư và trở về quê nghỉ ngơi, chữa bệnh, Hoài Lâm bất ngờ nhận được tin vui khiến cộng đồng mạng chú ý.

Mới đây, cộng đồng mạng đặc biệt là fan hâm mộ của Hoài Lâm đã không khỏi vui mừng khi ca khúc "Buồn làm chi em ơi" - một trong những tác phẩm làm nên tên tuổi của Hoài Lâm đã đạt được 100 triệu lượt xem trên Youtube sau 2 năm phát hành. Được biết, đây là ca khúc thứ 2 của con nuôi Hoài Linh đạt được thành tích ấn tượng này sau MV "Hoa nở không màu". Hoài Lâm là một trong những người con nuôi nổi tiếng nhất của Hoài Linh - Ảnh: Internet Hiện tại, dù không còn hoạt động nghệ thuật rầm rộ như trước nhưng thành tích này của Hoài Lâm cũng khiến không ít nghệ sĩ Việt ao ước.

Ca khúc đã cán mốc 100 triệu lượt xem trên Youtube - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, đây là ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường - cha đẻ của hit Hoa nở không màu sáng tác. Bài hát này được viết riêng cho Hoài Lâm với mong muốn nam ca sĩ vượt qua thăng trầm của cuộc đời. Hoài Lâm từng là nam ca sĩ trẻ không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai cùng giọng hát ấn tượng. Các phần trình diễn từ bolero, nhạc trẻ cho đến lấn sân sang nghiệp diễn xuất của anh đều được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì nam ca sĩ bất ngờ công khai chuyện tình cảm với Cindy Lư Bảo Ngọc - cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc. Ngoài ra, vào thời điểm đó, nam ca sĩ đã vướng không ít ồn ào đời tư khiến sự nghiệp tụt dốc không phanh.

Gia đình Hoài Lâm và Cindy Lư - Ảnh: Internet Về chuyện tình cảm, bất chấp sự phản đối của 2 bên gia đình, Hoài Lâm và Cindy Lư vẫn ở bên nhau và hạ sinh 2 nhóc tỳ kháu khỉnh. Thế nhưng, đến cuối năm 2019, cặp đôi thông báo ly hôn, Hoài Lâm sau đó đã rời xa showbiz và trở về quê Vĩnh Long nghỉ ngơi, chữa bệnh. Tuy nhiên, dù đã ở ẩn ở quê nhà với cuộc sống yên bình nhưng thỉnh thoảng, nam ca sĩ vẫn livestream giao lưu và ca hát tặng fan khiến nhiều người thích thú.

Lui về ở ẩn, Hoài Lâm bất ngờ lên tiếng 'năn nỉ' khi bị người hâm mộ đăng đàn 'bóc phốt'? Mới đây, mạng xã hội được dịp xôn xao khi lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hoài Lâm lên tiếng năn nỉ khi bất ngờ bị fan đăng đàn "bóc phốt" mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-nuoi-hoai-linh-bat-ngo-nhan-duoc-tin-vui-hau-ly-hon-ve-que-o-an-479807.html