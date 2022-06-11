Lui về ở ẩn, Hoài Lâm bất ngờ lên tiếng 'năn nỉ' khi bị người hâm mộ đăng đàn 'bóc phốt'?

Mới đây, mạng xã hội được dịp xôn xao khi lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hoài Lâm lên tiếng năn nỉ khi bất ngờ bị fan đăng đàn "bóc phốt" mình.

Mới đây, mạng xã hội được dịp xôn xao khi lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hoài Lâm lên tiếng năn nỉ khi bất ngờ bị fan đăng đàn "bóc phốt" mình. Theo đó, nam ca sĩ trực tiếp "gọi điện" cho fan: " Alo alo, ờ thôi dạ dạ, đừng mà, thôi đừng có làm vậy. Xóa đi, ừ xóa đi mà". Cuối clip, giọng ca "Buồn làm chi em ơi" còn "bất lực" cho biết: "Ừ thì, mình người nhà hết mà..." khi không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào từ người hâm mộ.

Trong clip, thay vì quát nạn, đe dọa thì Hoài Lâm Lâm lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng để "dụ" fan. Hành động của con nuôi Hoài Linh khiến fan không khỏi bật cười thích thú. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ làm màn "tấu hài" giả định của Hoài Lâm trong lúc livestream ca hát và giao lưu cùng người hâm mộ.

Hoài Lâm 'gọi điện' cho người hâm mộ - Ảnh: Cắt từ clip

Dưới đoạn clip được chia sẻ, bên cạnh một số lời khen dành cho giọng hát đầy ngọt ngào của Hoài Lâm thì số đông lại khuyên nam ca sĩ nên theo nghiệp diễn xuất bởi lối diễn hài vô cùng tự nhiên và duyên dáng của Hoài Lâm khi tạo nên tiếng cười cho khán giả.

Hoài Lâm hiếm khí xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc và thường livestream tương tác với fan - Ảnh: Internet

Được biết, sau bao ồn ào, Hoài Lâm gần như vắng bóng hoàn toàn trên các chương trình âm nhạc. Anh chọn cuộc sống kín tiếng, bình dị nơi quê nhà. Tuy chỉ có thể gặp thần tượng thông qua các buổi phát sóng trực tiếp nhưng hình ảnh mộc mạc, gần gũi của nam ca sĩ ở thời điểm hiện tại vẫn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

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