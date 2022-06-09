Lột xác khỏi ngoại hình mũm mĩm, Hoài Lâm gây ngỡ ngàng khi lộ diện gầy nhom cùng với mái tóc dài lãng tử?

Hậu trường 09/06/2022 09:00

Hoài Lâm đã có màn lột xác bất ngờ về ngoại hình hậu thời gian tăng cân?

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip Hoài Lâm biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc. Tuy nhiên, đáng chú ý, trong lần xuất hiện này, ngoại hình nam ca sĩ trông khác lạ bởi đã gầy nhom hơn rất nhiều và còn để mái tóc dài buộc thành búi trông rất lãng tử. Diện mạo này khiến công chúng ngỡ ngàng.

Trong đoạn clip, Hoài Lâm có màn thể hiện ca khúc "Lâu đài tình ái" với giọng ca đầy ngọt ngào. Vốn sở hữu thế mạnh bolero cộng thêm ngoại hình đầy lãng tử, đoạn clip của Hoài Lâm nhanh chóng nhận được sự chú ý và chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Lột xác khỏi ngoại hình mũm mĩm, Hoài Lâm gây ngỡ ngàng khi lộ diện gầy nhom cùng với mái tóc dài lãng tử? - Ảnh 1
Cư dân mạng nhanh chóng nhận ra đây chỉ là clip cũ được dăng tải lại - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đây thực chất chỉ là đoạn clip cũ và được một kênh TikTok đăng tải lại thời gian gần đây nên nhiều người lầm tưởng Hoài Lâm đã có màn lột xác ngoạn mục về ngoại hình.

Trong vài hình ảnh được một người bạn chia sẻ cách đây không lâu, Hoài Lâm xuất hiện với trang phục giản dị, làn da rám nắng và thân hình mũm mĩm. Nhiều người cho rằng, hiện tại nam ca sĩ đã ổn định tinh thần, cuộc sống vô cùng thoải mái nên anh cũng không màng đến những vấn đề về ngoại hình.

Lột xác khỏi ngoại hình mũm mĩm, Hoài Lâm gây ngỡ ngàng khi lộ diện gầy nhom cùng với mái tóc dài lãng tử? - Ảnh 2
Hiện tại, Hoài Lâm có ngoại hình trông mũm mĩm hơn - Ảnh: Internet

Dù không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí và dường như có cuộc sống kín tiếng hơn nhưng mỗi khi Hoài Lâm xuất hiện lại nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

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