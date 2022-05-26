Bị 'cà khịa' làm mẹ đơn thân nuôi 2 con, vợ cũ Hoài Lâm đáp trả cực thâm thúy

Từ khi công khai chuyện ly hôn với Hoài Lâm, cựu hot girl Sài thành - Cindy Lư trở thành mẹ đơn thân, nuôi con mà không cần đến sự hỗ trợ của chồng cũ.

Kể từ khi đường ai nấy đi với Hoài Lâm, Cindy Lư vẫn đang vui vẻ với cuộc sống mẹ đơn thân. Cô chăm chỉ làm công việc bán hàng online, thời gian gần đây còn hoạt động kênh YouTube và kênh TikTok riêng. Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, Cindy Lư nhận được bình luận bên dưới bài viết: “Thường thì mấy đứa này hay nuôi con một mình lắm”.

Câu nói này ngay lập tức nhận được sự quan tâm và bà mẹ một con cũng đăng tải đoạn video đáp trả. Trước giọng điệu có phần khó nghe của người này, vợ cũ Hoài Lâm đáp trả với thái độ vô cùng bình thản. Cháu gái Bảo Quốc đáp trả: "Nuôi con một mình thì sao ta? Người ta cũng đâu có dùng tiền của bạn, chỉ dùng tiền của người ta để nuôi con mà. Đó là người khác sẽ nói như vậy. Cindy Lư đáp trả thông minh khi bị nói nuôi con một mình - Ảnh: Chụp màn hình Dưới phần bình luận, bà mẹ 2 con cũng khẳng định không người phụ nữ nào muốn chọn ly hôn. Cô cho rằng, phải có lý do nào đó mới khiến người phụ nữ chấp nhận nuôi con một mình, nên đừng đem chuyện như vậy ra đùa cợt. Cindy Lư bày tỏ: "Cay hay không thì em không biết, bất kỳ một người phụ nữ nào họ cũng không muốn chọn ly hôn. Như nào người ta mới nuôi con một mình, đem chuyện đó ra cợt nhả vậy chưa đấm là may".

Cindy Lư khẳng định không ai muốn chọn ly hôn hay nuôi con một mình - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới bình luận, Cindy Lư còn nói thêm rằng phải có lý do gì đó mới khiến một người phụ nữ chọn ly hôn, không hề có ai muốn trở thành mẹ đơn thân nuôi con một mình như thế. Câu trả lời thông minh, tinh tế từ Cindy Lư nhận về nhiều cái vỗ tay cùng khen ngợi từ cư dân mạng Cindy Lư và 2 nhóc tỳ đáng yêu - Ảnh: FBNV Hiện tại, hai nhóc tỳ của Cindy Lư dù thiếu vắng hình ảnh của ba và được mẹ nuôi từ nhỏ vẫn lớn lên khỏe mạnh, ngày càng kháu khỉnh, thông minh và đáng yêu. Trên trang cá nhân, bên cạnh hình ảnh xinh đẹp của mình, cựu hot girl Sài thành cũng thường hay đăng tải rất nhiều khoảnh khắc dễ thương của hai cô con gái nhỏ.

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