Chiến Thắng nói gì sau clip bị đuổi khỏi đám cưới Mạc Văn Khoa đang gây sốt cộng đồng mạng?

Hậu trường 26/05/2022 14:12

Chiến Thắng đã có những trải lòng xung quanh đoạn clip bị đuổi khỏi đám cưới đang 'viral' trên mạng xã hội.

Trải qua hành trình dài với 7 năm yêu đương và gắn bó, Mạc Văn Khoa và Vy Pumpe đã có được một hạnh phúc vô cùng viên mãn. Không chỉ vậy, tổ ấm của cặp đôi càng rôm rả hơn khi có với nhau cô con gái đầu lòng được hơn một tuổi. Vừa qua, cả 2 cũng đã tổ chức một đám cưới với sự góp mặt của dàn khách mời xịn xò, trong đó có Chiến Thắng - thần tượng của Mạc Văn Khoa.

Cho đến mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip Chiến Thắng xuất hiện trong đám cưới của Mạc Văn Khoa. Đáng chú ý, khi đang chuẩn bị gửi lời chúc phúc tới đàn em, một vị khách lớn tuổi phía dưới lễ đường bất ngờ la to nên như muốn đổi nam danh hài: "Về đi. Nói phét về đi".

Chiến Thắng nói gì sau clip bị đuổi khỏi đám cưới Mạc Văn Khoa đang gây sốt cộng đồng mạng? - Ảnh 1
Khi đứng trên sân khấu để chúc mừng tới đàn em, Chiến Thắng bị một vị khách đuổi về với lý do... nói phét. Ảnh: Internet

 

Ngay lập tức, thái độ gay gắt của người đàn ông này cũng khiến quan khách phía dưới cực kì bất ngờ. Thế nhưng, Chiến Thắng đã lấy lại bình tĩnh và thẳng thắn đáp trả: "Bác ơi, hôm nay là ngày vui của em Khoa. Cháu về đây là với tình cảm, chứ không phải vì chuyện gì. Cháu biết bác lớn tuổi, cháu thấy bác đứng đấy nói một câu giật mình. Thật đấy bác ạ. Cái này không phải là nói phét bác ạ, cái này là nghệ thuật, nghệ thuật tấu hài, chứ không phải nói phét. Còn những người mà hay bảo 'nói phét' thì có khi những người đấy cũng nói phét, đúng không? Đúng không các bác. Em không nói phét đâu".

Màn phản ứng của Chiến Thắng ngay sau đó đã được lan truyền rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội. Cư dân mạng cũng dành rất nhiều lời khen cho nam danh hài vì thái độ vô cùng dễ mến và cách hồi đáp rất cao tay dành cho người đàn ông thiếu tế nhị.

Chiến Thắng nói gì sau clip bị đuổi khỏi đám cưới Mạc Văn Khoa đang gây sốt cộng đồng mạng? - Ảnh 2
Chiến Thắng bình tĩnh đáp trả lời lẽ không hay hướng về phía mình. Ảnh: Internet

 

Mới đây, chính Chiến Thắng đã có những chia sẻ về đoạn clip đang nổi đình nổi đám của mình. Danh hài cho biết, Mạc Văn Khoa chia sẻ với mọi người rằng Chiến Thắng chính là người khiến anh có động lực để bước chân vào lĩnh vực hài. Vì quá xúc động nên Chiến Thắng đã hát và tấu hài tặng cho đàn em. Nào ngờ đang tấu hài thì anh bị một vị khách lớn tuổi bỗng dưng nói rất to, bảo nói phét và đề nghị rời sân khấu.

Tuy nhiên, Chiến Thắng đã giữ bình tĩnh để không làm mất ngày vui của đàn em.

Nam nghệ sĩ cho biết anh đã bị sốc: "Tôi đang tấu hài, đem niềm vui đến cho mọi người mà gặp tình huống này cũng rất hẫng. Lúc đó Khoa bước lên sân khấu ngay, có lẽ em ấy lo lắng vì tình huống này. Nhưng tôi nhanh chóng 'nảy số', vì đây là đám cưới của cậu ấy, không thể để một chuyện nhỏ như vậy trở thành sự cố gây mất vui được.

Thế nên tôi đã đối đáp như trong đoạn clip đó để vừa nhắc khéo vị khách kia và cũng không gây khó xử cho Khoa cùng mọi người xung quanh. Cách xử lý của tôi đã nhận được sự hưởng ứng của mọi người".

Đây không phải lần đầu Chiến Thắng gặp sự cố thế này nhưng anh luôn bình tĩnh xử lí. Đôi lúc anh cảm thấy buồn và tổn thương trước cách hành xử thô lỗ của một số khán giả.

Bị chê 'nói phét' và đuổi về trong đám cưới Mạc Văn Khoa, nghệ sĩ Chiến Thắng có màn đáp trả cực 'sâu cay'

Bị chê 'nói phét' và đuổi về trong đám cưới Mạc Văn Khoa, nghệ sĩ Chiến Thắng có màn đáp trả cực 'sâu cay'

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nghệ sĩ Chiến Thắng bất ngờ rơi vào tình huống oái oăm tại lễ cưới của Mạc Văn Khoa đã nhận về sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Mạc Văn Khoa danh hài Chiến Thắng đám cưới Mạc Văn Khoa

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 35 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 42 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An