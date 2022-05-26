Chiến Thắng nói gì sau clip bị đuổi khỏi đám cưới Mạc Văn Khoa đang gây sốt cộng đồng mạng?

Cho đến mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip Chiến Thắng xuất hiện trong đám cưới của Mạc Văn Khoa. Đáng chú ý, khi đang chuẩn bị gửi lời chúc phúc tới đàn em, một vị khách lớn tuổi phía dưới lễ đường bất ngờ la to nên như muốn đổi nam danh hài: "Về đi. Nói phét về đi".

Trải qua hành trình dài với 7 năm yêu đương và gắn bó, Mạc Văn Khoa và Vy Pumpe đã có được một hạnh phúc vô cùng viên mãn. Không chỉ vậy, tổ ấm của cặp đôi càng rôm rả hơn khi có với nhau cô con gái đầu lòng được hơn một tuổi. Vừa qua, cả 2 cũng đã tổ chức một đám cưới với sự góp mặt của dàn khách mời xịn xò, trong đó có Chiến Thắng - thần tượng của Mạc Văn Khoa.

Ngay lập tức, thái độ gay gắt của người đàn ông này cũng khiến quan khách phía dưới cực kì bất ngờ. Thế nhưng, Chiến Thắng đã lấy lại bình tĩnh và thẳng thắn đáp trả: "Bác ơi, hôm nay là ngày vui của em Khoa. Cháu về đây là với tình cảm, chứ không phải vì chuyện gì. Cháu biết bác lớn tuổi, cháu thấy bác đứng đấy nói một câu giật mình. Thật đấy bác ạ. Cái này không phải là nói phét bác ạ, cái này là nghệ thuật, nghệ thuật tấu hài, chứ không phải nói phét. Còn những người mà hay bảo 'nói phét' thì có khi những người đấy cũng nói phét, đúng không? Đúng không các bác. Em không nói phét đâu".

Màn phản ứng của Chiến Thắng ngay sau đó đã được lan truyền rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội. Cư dân mạng cũng dành rất nhiều lời khen cho nam danh hài vì thái độ vô cùng dễ mến và cách hồi đáp rất cao tay dành cho người đàn ông thiếu tế nhị.

Chiến Thắng bình tĩnh đáp trả lời lẽ không hay hướng về phía mình. Ảnh: Internet

Mới đây, chính Chiến Thắng đã có những chia sẻ về đoạn clip đang nổi đình nổi đám của mình. Danh hài cho biết, Mạc Văn Khoa chia sẻ với mọi người rằng Chiến Thắng chính là người khiến anh có động lực để bước chân vào lĩnh vực hài. Vì quá xúc động nên Chiến Thắng đã hát và tấu hài tặng cho đàn em. Nào ngờ đang tấu hài thì anh bị một vị khách lớn tuổi bỗng dưng nói rất to, bảo nói phét và đề nghị rời sân khấu.

Tuy nhiên, Chiến Thắng đã giữ bình tĩnh để không làm mất ngày vui của đàn em.

Nam nghệ sĩ cho biết anh đã bị sốc: "Tôi đang tấu hài, đem niềm vui đến cho mọi người mà gặp tình huống này cũng rất hẫng. Lúc đó Khoa bước lên sân khấu ngay, có lẽ em ấy lo lắng vì tình huống này. Nhưng tôi nhanh chóng 'nảy số', vì đây là đám cưới của cậu ấy, không thể để một chuyện nhỏ như vậy trở thành sự cố gây mất vui được.

Thế nên tôi đã đối đáp như trong đoạn clip đó để vừa nhắc khéo vị khách kia và cũng không gây khó xử cho Khoa cùng mọi người xung quanh. Cách xử lý của tôi đã nhận được sự hưởng ứng của mọi người".

Đây không phải lần đầu Chiến Thắng gặp sự cố thế này nhưng anh luôn bình tĩnh xử lí. Đôi lúc anh cảm thấy buồn và tổn thương trước cách hành xử thô lỗ của một số khán giả.