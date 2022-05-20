Toàn cảnh lễ cưới 'sang - xịn - mịn' của Mạc Văn Khoa tại quê nhà: Không gian được trang trí gần 1 tuần, 100 mâm cỗ linh đình toàn 'sơn hào hải vị'

Đám cưới Mạc Văn Khoa được tổ chức linh đình tại quê nhà Hải Dương của chú rể vào ngày 18/5.

Sau lễ ăn hỏi rộn ràng tại TP.HCM, ngày 18/5, Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy đã tổ chức tiệc cưới lớn ở Hải Dương. Tại căn biệt thự sân vườn siêu rộng, bề thế nhất nhì trong vùng, Mạc Văn Khoa cho trang trí khắp nơi bằng hoa tươi, hình ảnh cưới cũng được phủ kín dọc lối đi tạo nên không gian sang xịn. Đặc biệt nhất, cổng đón khách hình đôi long phụng được các nghệ nhân kết từ những loại quả, hoa lá tự nhiên vô cùng độc đáo đã được Mạc Văn Khoa đặt từ miền Tây mang ra Hải Dương. Theo tiết lộ từ chú rể, công đoạn bày trí nhà cửa, sân khấu cho tiệc cưới đã được ekip thực hiện liên tục trong 5 ngày.

Cổng cưới hình đôi long phụng cực độc đáo được Mạc Văn Khoa vận chuyển quãng đường khá dài để mang về quê trang trí. Ảnh: Internet Ngoài ra, hình ảnh cô dâu Thảo Vy đeo vàng ở cổ và tay khiến nhiều người trầm trồ. Trước đó, trong lễ ăn hỏi diễn ra tại TPHCM, chú rể cũng đã trao sính lễ bao gồm nhiều xấp tiền mặt và vòng vàng cho cô dâu Thảo Vy. Vợ Mạc Văn Khoa đeo vàng trĩu cổ. Ảnh: Internet Do đám cưới ở quê nên gia đình Mạc Văn Khoa mời khách rộng rãi. Nam diễn viên hài cho biết, anh và gia đình đã chuẩn bị 100 mâm cỗ, thiết kế lại khuôn viên của nhà sàn gần 400 m2 để đón khách. Ngôi nhà được hoàn thành hơn nửa năm trước, do Mạc Văn Khoa và các anh chị tặng bố mẹ.

Không gian tiệc cưới sang trọng tại nhà riêng của Mạc Văn Khoa. Ảnh: Internet Mạc Văn Khoa cho biết đã chờ ngày cưới suốt hai năm qua. "Cảm ơn em đã đến bên anh. Chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng những ngày hạnh phúc nhất trong đời", anh nói. Trước mặt hai họ, diễn viên nói muốn cùng Thảo Vy nuôi con gái - bé Minnie khôn lớn, giỏi giang. Nghệ sĩ hát tặng vợ ca khúc mới về hạnh phúc ngày cưới, do một người bạn thân sáng tác cho anh. Góp mặt trong ngày vui của Mạc Văn Khoa có nhiều nghệ sĩ như vợ chồng Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt, Huy Khánh, Tự Long, đạo diễn Võ Thanh Hòa. Ảnh: Internet Trước đó, Mạc Văn Khoa tổ chức lễ đính hôn tại TP.HCM. Anh khiến mọi người bất ngờ khi đón dâu bằng chiếc xe máy cũ. Nam diễn viên cùng dàn phụ rể đi xe dream đến lễ đính hôn. Lễ cưới tại TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 5/6. Thảo Vy tiết lộ kịch bản đám cưới lần hai do Mạc Văn Khoa kết hợp với đạo diễn Võ Thanh Hòa. Mạc Văn Khoa và Thảo Vy đăng ký kết hôn từ cuối năm 2020. Cả hai đã gắn bó hơn 8 năm và có con gái gần 2 tuổi. Từ khi có con, Thảo Vy tâm sự cuộc sống của cả hai càng viên mãn hơn. "Mối quan hệ của chúng tôi chuyển từ tình yêu qua tình thương, cảm giác không thể sống thiếu nhau được. Tôi cảm nhận được tình thương của anh dành cho mình và con gái. Anh Khoa vốn là người khó khóc nhưng lúc tôi sinh, anh khóc 4 lần", cô nói.

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