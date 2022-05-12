Lễ đính hôn Mạc Văn Khoa: Vợ đeo vàng nặng 'trĩu cổ', cầm cọc tiền dày cộm, hội bạn thân chú rể lầy lội tặng khăn giấy ướt

Chính điểm độc đáo này đã khiến cho quang cảnh buổi lễ đính hôn của "cây hài" gốc Hải Dương thêm phần thú vị và độc đáo hơn, không lẫn vào đâu được.

Sáng 12/5, lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa và Thảo Vy được tổ chức tại nhà riêng ở TP.HCM. Đúng giờ lành, Mạc Văn Khoa cùng dàn rể phụ đi xe dream đến hỏi vợ. Sự xuất hiện của chú rể trên chiếc xe máy cũ khiến mọi người bất ngờ. Được biết, đây là chiếc xe gắn bó với gia đình Mạc Văn Khoa hơn 20 năm qua.

Dù chưa biết chính xác số vàng và khoản tiền mà Thảo Vy nhận được là bao nhiêu, song chỉ thông qua một vài hình ảnh thôi cũng đủ để thấy sự chịu chơi của Mạc Văn Khoa dành cho bà xã của mình.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến cô dâu - tâm điểm của hỷ sự hôm nay. Xuất hiện trong bộ áo dài trắng truyền thống, Thảo Vy - bà xã Mạc Văn Khoa gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn sau thời gian sinh con. Chú ý hơn cả là hình ảnh bà xã Mạc Văn Khoa đeo vàng nặng ''trĩu cổ'', cùng với đó là lách tay và nhẫn vàng rực. Không chỉ có vậy, Thảo Vy còn nhận được sấp tiền dày cộm được gia đình đằng trai trao cho.

Ngoài ra, lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa còn gây thích thú khi tiết lộ món quà của dàn phù rể. Không phải vàng bạc hay tiền mặt mà là... khăn giấy ướt. "Cây hài" Hải Dương cũng "bất lực" trước hội bạn lầy lội. Tuy nhiên, anh cho biết đây chỉ là hành động vui vẻ của những người bạn lâu năm.

Sau lễ đính hôn, cả hai sẽ về Hải Dương chuẩn bị cho lễ cưới vào ngày 18/5. Tiệc cưới ở TP.HCM sẽ được tổ chức vào 5/6. Họ dự định tổ chức tiệc ấm cúng, đơn giản, chủ yếu mời bạn bè, đồng nghiệp trong làng sân khấu, phim ảnh. Thảo Vy nói: "Càng gần tới ngày cưới, tôi càng hồi hộp. Chúng tôi hạnh phúc hơn bội phần bởi lễ thành hôn có mặt của con gái - Minnie".

Trên trang cá nhân, Mạc Văn Khoa nhắn nhủ vợ: "Xin lỗi em vì ngày này tới hơi muộn. Anh biết em mong điều này từ rất lâu rồi nhưng bây giờ anh mới làm cho em được. Anh vẫn luôn nói rằng anh nợ em một đám cưới, và bây giờ anh muốn xóa nợ. Chúng ta sẽ nắm tay nhau lên lễ đường và nắm tay nhau suốt cả cuộc đời này, em nhé".

Tháng 12/2020, sau khi đăng ký kết hôn, họ đón con đầu lòng, đặt tên là Mạc Linh Đan, nickname là Minnie. Ảnh: FBNV

Mạc Văn Khoa cho biết anh và Thảo Vy đến với nhau như duyên số. Năm 2015, anh thi game show hài Cười xuyên Việt, thử vận may sau nhiều lần thất bại với nghề diễn. Nhiều khán giả đã cổ vũ tiết mục biểu diễn của anh, nhưng chỉ có Thảo Vy nán lại đến cuối buổi để chụp ảnh cùng anh. Xúc động trước tình cảm của nữ khán giả lạ mặt, anh chủ động kết bạn với cô qua Facebook. Họ giữ liên lạc và bắt đầu hẹn hò sau vài lần gặp gỡ.