Từng bị cấm cản khi yêu, nay Thảo Vy - bà xã Mạc Văn Khoa - đã chiếm trọn được lòng tin yêu của mẹ chồng. Trong ngày cưới, cô nhận được món quà đầy ý nghĩa từ đấng sinh thành.

Hôn lễ của Mạc Văn Khoa và Thảo Vy được tổ chức tại nhà riêng của chú rể ở thành phố Chí Linh, Hải Dương. Nam diễn viên hài cho biết gia đình anh chuẩn bị khoảng 100 mâm cỗ đãi người thân, bạn bè. Góp mặt trong ngày vui của Mạc Văn Khoa có nhiều nghệ sĩ như vợ chồng Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt, Huy Khánh, Tự Long, đạo diễn Võ Thanh Hòa. Trong tiệc cưới, diễn viên hài quỳ gối trao nhẫn cho vợ. Trước quan khách, anh khen Thảo Vy đảm đang, chăm sóc con gái chu đáo để mình chuyên tâm làm nghề.

Đám cưới Mạc Văn Khoa tại quê nhà Hải Dương - Ảnh: Internet Tiệc cưới của cặp đôi còn gây chú ý với hành động trao quà của mẹ ruột Mạc Văn Khoa danh cho con dâu. Theo đó, khi vừa mới gặp Thảo Vy, mẹ Mạc Văn Khoa đã ngay lập tức trao nón lá cho cô thay vì trang sức đắt tiền. Được biết, chiếc nón mẹ chồng trao cho con dâu như một mái nhà mới bố mẹ cho các con. Ngoài ra chiếc nón còn mang ý nghĩa cô dâu sẽ được gia đình chồng và chồng yêu thương, che chở khi bắt đầu cuộc sống mới cùng với tổ ấm nhỏ. Mẹ Mạc Văn Khoa tặng con dâu chiếc nón lá và gửi gắm vào đó những ước nguyện tốt đẹp dành cho hai con. Ảnh: Internet Có thể thấy, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu rất tốt đẹp, hòa thuận. Thế nhưng ít ai biết trước đó, Thảo Vy từng không được lòng mẹ chồng và thậm chí cấm cản chuyện yêu đương chỉ vì cô lớn hơn Mạc Văn Khoa 3 tuổi.

Thảo Vy từng nức nở khi kể về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" với mẹ chồng: "Trước đó lúc chưa mang thai, mẹ chồng không thích tôi lắm vì lớn tuổi hơn Khoa, mẹ nói tuổi hai đứa không hợp. Dù đã quen 2 năm nhưng khi biết mẹ ngăn cấm, không cho quen. Lúc đó tôi buồn lắm, hai mẹ con giận nhau không nói chuyện. Nhưng tôi không nghĩ đến lúc đi sinh mẹ lại chăm mình từng li từng tí như vậy. Thật sự con cảm ơn mẹ rất nhiều, bây giờ mẹ giống như mẹ ruột chứ không phải mẹ chồng nữa", bà xã Mạc Văn Khoa tâm sự. Thế nhưng, khi Thảo Vy mang thai con đầu lòng cho Mạc Văn Khoa, mẹ chồng đã thay đổi hoàn toàn thái độ, quan tâm và chăm sóc cô như con gái. Khoảng thời gian ở bên nhau trong thời gian Thảo Vy bầu bí đã khiến cô và mẹ chồng xích lại gần nhau hơn. Bà xã Mạc Văn Khoa cũng từng nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn dành cho mẹ chồng, vì đã chăm sóc cô lúc mang thai và khi có em bé như chính con gái ruột. Thời gian Thảo Vy mang thai cho đến lúc hạ sinh em bé đều có sự kề cận, chăm sóc của mẹ chồng. Ảnh: FBNV Mạc Văn Khoa nổi lên từ sau chương trình Cười xuyên Việt năm 2015. Trước đó, anh từng chật vật để tìm chỗ đứng trên sâu khấu kịch. Cũng chính Thảo Vy là người kề cận bên diễn viên hài từ lúc chưa có danh tiếng, đồng cam cộng khổ cho đến ngày anh chỗ đứng trong showbiz. Năm 2020, anh đăng ký kết hôn với Thảo Vy. Tháng 12/2020, họ đón con đầu lòng, đặt tên là Mạc Linh Đan, nickname là Minnie.

Lâm Vỹ Dạ và dàn sao dự đám cưới Mạc Văn Khoa ở Hải Dương Ngày 18/5, Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy đã tổ chức hôn lễ ở quê nhà Hải Dương.

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