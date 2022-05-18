Cận cảnh 'khung cảnh cưới' của Mạc Văn Khoa tại quê nhà Hải Dương: Chơi lớn 'rinh' cả 'cổng cưới rồng phượng' miền Tây ra tới quê nhà miền Bắc

Trải qua 7 năm yêu đương và có với nhau 1 thiên thần nhỏ - bé Minnie, Mạc Văn Khoa - Vy Pumpe mới quyết định tổ chức đám cưới ấm cúng. Đám cưới tại quê nhà Hải Dương của Mạc Văn Khoa và bà xã Vy Pumpe sẽ diễn ra vào ngày 18/5.

Mạc Văn Khoa - Vy Pumpe rất háo hức cho ngày trọng đại. Cặp đôi tạo ra nhiều điểm khác biệt cho ngày thành đôi không chỉ đầu tư bộ ảnh cưới ấn tượng, màn rước dâu có "1-0-2" mà còn đặc biệt về cả ngày thành hôn. Hai vợ chồng quyết định chơi lớn khi mang cả cổng cưới rồng phượng miền Tây ra tới Hải Dương.

Mạc Văn Khoa chính thức "đưa nàng về dinh". Nam diễn viên cùng ê-kíp đã về Hải Dương sớm hơn vài ngày, chuẩn bị chu toàn cho lễ cưới. Tổ chức tại tư gia nhưng anh vẫn đầu tư kĩ lưỡng cho không gian tiệc cưới, hoành tráng từ trong ra ngoài.

Hai vợ chồng quyết định chơi lớn khi mang cả cổng cưới rồng phượng miền Tây ra tới Hải Dương - Ảnh: Internet

Mạc Văn Khoa làm theo concept cưới miền Tây với cổng cưới thiết kế rồng phượng. Ê-kíp đã phải huy động đến rất nhiều người, chuẩn bị nguyên liệu, làm khung sườn trong suốt 5 ngày 5 đêm để lắp ráp phần cổng chào. Tất cả đã hoàn thành được khoảng 80%.

Ekip thực hiện cổng cưới suốt 5 ngày 5 đêm - Ảnh: Internet

Giống như không gian tổ chức lễ đính hôn, rạp cưới của đôi uyên ương cũng được trang hoàng bởi gam trắng chủ đạo. Trên trần còn có nhiều đèn trang trí, hứa hẹn mang đến một buổi tiệc vô cùng lung linh. Có thể thấy, nam diễn viên và vợ đã đặt nhiều tâm tư cũng như sự đầu tư khủng ra sao cho hôn lễ của mình. Không gian tiệc cưới trang hoàng lộng lẫy, phủ hoa khắp nơi cùng ánh sáng lung linh. Với cơ ngơi hơn 300m2 ở quê, khung cảnh tiệc cưới được dựng không khác gì một nhà hàng 5 sao sang chảnh.

Không gian tiệc cưới không khác nhà hàng nam sao - Ảnh: Internet

Các bạn bè đã có mặt từ rất sớm để chung vui cùng nam diễn viên hài gốc Hải Dương. Diễn viên hài Chiến Thắng cũng có mặt tại Hải Dương để chúc mừng ngày vui của đàn em. Chú rể xuất hiện bảnh bao diện chiếc sơ mi trắng cùng quần âu nhưng vẫn không quên "tấu hài".

Bạn bè có mặt từ sớm để chung vui cùng nam danh hài - Ảnh: Internet

Hiện, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục hóng chờ những hình ảnh tiếp theo từ đám cưới của vợ chồng Mạc Văn Khoa.