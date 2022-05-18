Cận cảnh 'khung cảnh cưới' của Mạc Văn Khoa tại quê nhà Hải Dương: Chơi lớn 'rinh' cả 'cổng cưới rồng phượng' miền Tây ra tới quê nhà miền Bắc

Hậu trường 18/05/2022 07:45

Khung cảnh tiệc cưới tại quê nhà Hải Dương của nam diễn viên hài Mạc Văn Khoa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng những ngày qua.

Trải qua 7 năm yêu đương và có với nhau 1 thiên thần nhỏ - bé Minnie, Mạc Văn Khoa - Vy Pumpe mới quyết định tổ chức đám cưới ấm cúng. Đám cưới tại quê nhà Hải Dương của Mạc Văn Khoa và bà xã Vy Pumpe sẽ diễn ra vào ngày 18/5.

Cận cảnh 'khung cảnh cưới' của Mạc Văn Khoa tại quê nhà Hải Dương: Chơi lớn 'rinh' cả 'cổng cưới rồng phượng' miền Tây ra tới quê nhà miền Bắc - Ảnh 1
Mạc Văn Khoa chuẩn bị đám cưới tại quê nhà Hải Dương - Ảnh: Internet

 

Mạc Văn Khoa chính thức "đưa nàng về dinh". Nam diễn viên cùng ê-kíp đã về Hải Dương sớm hơn vài ngày, chuẩn bị chu toàn cho lễ cưới. Tổ chức tại tư gia nhưng anh vẫn đầu tư kĩ lưỡng cho không gian tiệc cưới, hoành tráng từ trong ra ngoài.

Cận cảnh 'khung cảnh cưới' của Mạc Văn Khoa tại quê nhà Hải Dương: Chơi lớn 'rinh' cả 'cổng cưới rồng phượng' miền Tây ra tới quê nhà miền Bắc - Ảnh 2
Không gian trang trí sân khấu tại quê nhà - Ảnh: Internet

Mạc Văn Khoa - Vy Pumpe rất háo hức cho ngày trọng đại. Cặp đôi tạo ra nhiều điểm khác biệt cho ngày thành đôi không chỉ đầu tư bộ ảnh cưới ấn tượng, màn rước dâu có "1-0-2" mà còn đặc biệt về cả ngày thành hôn. Hai vợ chồng quyết định chơi lớn khi mang cả cổng cưới rồng phượng miền Tây ra tới Hải Dương.

Cận cảnh 'khung cảnh cưới' của Mạc Văn Khoa tại quê nhà Hải Dương: Chơi lớn 'rinh' cả 'cổng cưới rồng phượng' miền Tây ra tới quê nhà miền Bắc - Ảnh 3
Hai vợ chồng quyết định chơi lớn khi mang cả cổng cưới rồng phượng miền Tây ra tới Hải Dương - Ảnh: Internet

Mạc Văn Khoa làm theo concept cưới miền Tây với cổng cưới thiết kế rồng phượng. Ê-kíp đã phải huy động đến rất nhiều người, chuẩn bị nguyên liệu, làm khung sườn trong suốt 5 ngày 5 đêm để lắp ráp phần cổng chào. Tất cả đã hoàn thành được khoảng 80%.

Cận cảnh 'khung cảnh cưới' của Mạc Văn Khoa tại quê nhà Hải Dương: Chơi lớn 'rinh' cả 'cổng cưới rồng phượng' miền Tây ra tới quê nhà miền Bắc - Ảnh 4
Ekip thực hiện cổng cưới suốt 5 ngày 5 đêm - Ảnh: Internet

 

Giống như không gian tổ chức lễ đính hôn, rạp cưới của đôi uyên ương cũng được trang hoàng bởi gam trắng chủ đạo. Trên trần còn có nhiều đèn trang trí, hứa hẹn mang đến một buổi tiệc vô cùng lung linh. Có thể thấy, nam diễn viên và vợ đã đặt nhiều tâm tư cũng như sự đầu tư khủng ra sao cho hôn lễ của mình. Không gian tiệc cưới trang hoàng lộng lẫy, phủ hoa khắp nơi cùng ánh sáng lung linh. Với cơ ngơi hơn 300m2 ở quê, khung cảnh tiệc cưới được dựng không khác gì một nhà hàng 5 sao sang chảnh.

Cận cảnh 'khung cảnh cưới' của Mạc Văn Khoa tại quê nhà Hải Dương: Chơi lớn 'rinh' cả 'cổng cưới rồng phượng' miền Tây ra tới quê nhà miền Bắc - Ảnh 5
Không gian tiệc cưới không khác nhà hàng nam sao - Ảnh: Internet

Các bạn bè đã có mặt từ rất sớm để chung vui cùng nam diễn viên hài gốc Hải Dương. Diễn viên hài Chiến Thắng cũng có mặt tại Hải Dương để chúc mừng ngày vui của đàn em. Chú rể xuất hiện bảnh bao diện chiếc sơ mi trắng cùng quần âu nhưng vẫn không quên "tấu hài".

 

Cận cảnh 'khung cảnh cưới' của Mạc Văn Khoa tại quê nhà Hải Dương: Chơi lớn 'rinh' cả 'cổng cưới rồng phượng' miền Tây ra tới quê nhà miền Bắc - Ảnh 6
Bạn bè có mặt từ sớm để chung vui cùng nam danh hài - Ảnh: Internet

 Hiện, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục hóng chờ những hình ảnh tiếp theo từ đám cưới của vợ chồng Mạc Văn Khoa.

2 ngày trước hôn lễ Mạc Văn Khoa: Chú rể thông báo 1 chuyện quan trọng, nhìn sang hành lý mà choáng!

2 ngày trước hôn lễ Mạc Văn Khoa: Chú rể thông báo 1 chuyện quan trọng, nhìn sang hành lý mà choáng!

Đám cưới tại quê nhà của Mạc Văn Khoa và Thảo Vy sẽ diễn ra vào ngày 18/5 tới.

Xem thêm
Từ khóa:   mạc văn khoa mạc văn khoa kết hôn vbiz

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?