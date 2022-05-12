Lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa: Chú rể đón cô dâu bằng xe dream huyền thoại, cô dâu lộ diện nhan sắc xinh đẹp giữa giàn hoa tươi, visual dàn bê tráp đỉnh không kém cô dâu

Sau 7 năm bên nhau "đắng cay ngọt bùi", cặp đôi Mạc Văn Khoa và Thảo Vy đã có một cái kết vô cùng viên mãn. Cả hai đã đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp từ năm 2020. Tuy nhiên, đến năm nay, cặp đôi tổ chức đám cưới vì ảnh hưởng vì dịch bệnh. Hiện tại, nhóc tỳ đầu lòng của cả hai đã được một tuổi.

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn và có 1 nhóc tỳ một tuổi - Ảnh: Internet

Sáng 12/5, lễ đính hôn nhỏ gọn và ấm cúng của cặp đôi đã diễn ra tại nhà riêng ở TP.HCM. Vào rạng sáng sớm, cô dâu đã thức sớm đến 1 giờ sáng để cùng ekip trang trí gia tiên, cổng cưới cho ngày lễ trọng đại này. Tiệc đính hôn của Thảo Vy và Mạc Văn Khoa lấy màu hồng và trắng làm màu chủ đạo, hoa tươi bày trí khắp nơi trông vô cùng sang trọng.