Lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa: Chú rể đón cô dâu bằng xe dream huyền thoại, cô dâu lộ diện nhan sắc xinh đẹp giữa giàn hoa tươi, visual dàn bê tráp đỉnh không kém cô dâu

Spotlight hôm nay xin gọi tên "đám cưới của Mạc Văn Khoa". Sáng nay, Mạc Văn Khoa và bà xã hơn 3 tuổi Thảo Vy đã làm lễ đính hôn tại TP.HCM
- Thiệp cưới 'độc lạ' của Mạc Văn Khoa được 'trình làng' nhưng mọi sự chú ý lại đổ đồn vào sự xuất hiện của nhân vật này?
- Ngày cưới cận kề, bà xã Mạc Văn Khoa bất ngờ công khai 'thả thính' đồng nghiệp của chồng, netizen 'giật mình' nhận mặt người quen
Sau 7 năm bên nhau "đắng cay ngọt bùi", cặp đôi Mạc Văn Khoa và Thảo Vy đã có một cái kết vô cùng viên mãn. Cả hai đã đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp từ năm 2020. Tuy nhiên, đến năm nay, cặp đôi tổ chức đám cưới vì ảnh hưởng vì dịch bệnh. Hiện tại, nhóc tỳ đầu lòng của cả hai đã được một tuổi.
Sáng 12/5, lễ đính hôn nhỏ gọn và ấm cúng của cặp đôi đã diễn ra tại nhà riêng ở TP.HCM. Vào rạng sáng sớm, cô dâu đã thức sớm đến 1 giờ sáng để cùng ekip trang trí gia tiên, cổng cưới cho ngày lễ trọng đại này. Tiệc đính hôn của Thảo Vy và Mạc Văn Khoa lấy màu hồng và trắng làm màu chủ đạo, hoa tươi bày trí khắp nơi trông vô cùng sang trọng.
Bật mí hình ảnh không gian đính hôn đầu tiên Mạc Văn Hoa và Thảo Vy
Cô dâu rạng ngời với nụ cười hạnh phúc trên môi
Dàn bê tráp có nhan sắc vô cùng ấn tượng
Chú rể Mạc Văn Khoa "rước nàng về dinh" bằng xe dream huyền thoại cực lầy lội
Mạc Văn Khoa dòng dạc tuyên bố "chủ quyền": "Các bạn ơi, Khoa đi lấy vợ nhé"