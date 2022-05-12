Lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa: Chú rể đón cô dâu bằng xe dream huyền thoại, cô dâu lộ diện nhan sắc xinh đẹp giữa giàn hoa tươi, visual dàn bê tráp đỉnh không kém cô dâu

Hậu trường 12/05/2022 17:46

Spotlight hôm nay xin gọi tên "đám cưới của Mạc Văn Khoa". Sáng nay, Mạc Văn Khoa và bà xã hơn 3 tuổi Thảo Vy đã làm lễ đính hôn tại TP.HCM

Sau 7 năm bên nhau "đắng cay ngọt bùi", cặp đôi Mạc Văn KhoaThảo Vy đã có một cái kết vô cùng viên mãn. Cả hai đã đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp từ năm 2020. Tuy nhiên, đến năm nay, cặp đôi tổ chức đám cưới vì ảnh hưởng vì dịch bệnh. Hiện tại, nhóc tỳ đầu lòng của cả hai đã được một tuổi.

Lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa: Chú rể đón cô dâu bằng xe dream huyền thoại, cô dâu lộ diện nhan sắc xinh đẹp giữa giàn hoa tươi, visual dàn bê tráp đỉnh không kém cô dâu - Ảnh 1
Cặp đôi đã đăng ký kết hôn và có 1 nhóc tỳ một tuổi - Ảnh: Internet

Sáng 12/5, lễ đính hôn nhỏ gọn và ấm cúng của cặp đôi đã diễn ra tại nhà riêng ở TP.HCM. Vào rạng sáng sớm, cô dâu đã thức sớm đến 1 giờ sáng để cùng ekip trang trí gia tiên, cổng cưới cho ngày lễ trọng đại này. Tiệc đính hôn của Thảo Vy và Mạc Văn Khoa lấy màu hồng và trắng làm màu chủ đạo, hoa tươi bày trí khắp nơi trông vô cùng sang trọng.

Bật mí hình ảnh không gian đính hôn đầu tiên Mạc Văn Hoa và Thảo Vy

Lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa: Chú rể đón cô dâu bằng xe dream huyền thoại, cô dâu lộ diện nhan sắc xinh đẹp giữa giàn hoa tươi, visual dàn bê tráp đỉnh không kém cô dâu - Ảnh 2
Cổng hoa cưới vô cùng sang trọng - Ảnh: Internet

 

Lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa: Chú rể đón cô dâu bằng xe dream huyền thoại, cô dâu lộ diện nhan sắc xinh đẹp giữa giàn hoa tươi, visual dàn bê tráp đỉnh không kém cô dâu - Ảnh 3
Bên trong cũng đã sẵn sàng cho giây phút trọng đại- Ảnh: Internet

Cô dâu rạng ngời với nụ cười hạnh phúc trên môi

Lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa: Chú rể đón cô dâu bằng xe dream huyền thoại, cô dâu lộ diện nhan sắc xinh đẹp giữa giàn hoa tươi, visual dàn bê tráp đỉnh không kém cô dâu - Ảnh 4
Thảo Vy mặc áo dài trắng đầy tinh khôi - Ảnh: Internet

 

Lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa: Chú rể đón cô dâu bằng xe dream huyền thoại, cô dâu lộ diện nhan sắc xinh đẹp giữa giàn hoa tươi, visual dàn bê tráp đỉnh không kém cô dâu - Ảnh 5
Lộ diện nhan sắc xinh đẹp của cô dâu - Ảnh: Internet

 Dàn bê tráp có nhan sắc vô cùng ấn tượng

Lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa: Chú rể đón cô dâu bằng xe dream huyền thoại, cô dâu lộ diện nhan sắc xinh đẹp giữa giàn hoa tươi, visual dàn bê tráp đỉnh không kém cô dâu - Ảnh 6
Đội hình bê tráp đã sẵn sàng - Ảnh: Internet

 

Lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa: Chú rể đón cô dâu bằng xe dream huyền thoại, cô dâu lộ diện nhan sắc xinh đẹp giữa giàn hoa tươi, visual dàn bê tráp đỉnh không kém cô dâu - Ảnh 7
Lộ diện visual dàn bê tráp - Ảnh: Internet

 

Lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa: Chú rể đón cô dâu bằng xe dream huyền thoại, cô dâu lộ diện nhan sắc xinh đẹp giữa giàn hoa tươi, visual dàn bê tráp đỉnh không kém cô dâu - Ảnh 8
Thảo Vy được mẹ chăm sóc tận tình - Ảnh: Internet

Chú rể Mạc Văn Khoa "rước nàng về dinh" bằng xe dream huyền thoại cực lầy lội

Lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa: Chú rể đón cô dâu bằng xe dream huyền thoại, cô dâu lộ diện nhan sắc xinh đẹp giữa giàn hoa tươi, visual dàn bê tráp đỉnh không kém cô dâu - Ảnh 9
Mạc Văn Khoa rước dâu bằng con xe dream huyền thoại - Ảnh: Internet

 

Lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa: Chú rể đón cô dâu bằng xe dream huyền thoại, cô dâu lộ diện nhan sắc xinh đẹp giữa giàn hoa tươi, visual dàn bê tráp đỉnh không kém cô dâu - Ảnh 10

 

Lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa: Chú rể đón cô dâu bằng xe dream huyền thoại, cô dâu lộ diện nhan sắc xinh đẹp giữa giàn hoa tươi, visual dàn bê tráp đỉnh không kém cô dâu - Ảnh 11

 

Lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa: Chú rể đón cô dâu bằng xe dream huyền thoại, cô dâu lộ diện nhan sắc xinh đẹp giữa giàn hoa tươi, visual dàn bê tráp đỉnh không kém cô dâu - Ảnh 12
Chú rể cười hạnh phúc dẫn đầu đoàn rước dâu - Ảnh: Internet

Mạc Văn Khoa dòng dạc tuyên bố "chủ quyền": "Các bạn ơi, Khoa đi lấy vợ nhé"

Lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa: Chú rể đón cô dâu bằng xe dream huyền thoại, cô dâu lộ diện nhan sắc xinh đẹp giữa giàn hoa tươi, visual dàn bê tráp đỉnh không kém cô dâu - Ảnh 13

 

Lễ đính hôn của Mạc Văn Khoa: Chú rể đón cô dâu bằng xe dream huyền thoại, cô dâu lộ diện nhan sắc xinh đẹp giữa giàn hoa tươi, visual dàn bê tráp đỉnh không kém cô dâu - Ảnh 14

 

 

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