Bị chê 'nói phét' và đuổi về trong đám cưới Mạc Văn Khoa, nghệ sĩ Chiến Thắng có màn đáp trả cực 'sâu cay'

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nghệ sĩ Chiến Thắng tham dự lễ cưới của Mạc Văn Khoa đã nhận về sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Theo đó, khi nam nghệ sĩ đang đứng trên sân khấu gửi lời chúc mừng đến đàn em thì bỗng có một người khách lớn tuổi đột nhiên hét lớn: "Về đi. Nói phét về đi".

Chiến Thắng trong đám cưới Mặc Văn Khoa - Ảnh: Chụp màn hình

Trước tình huống bất ngờ trên, Chiến Thắng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và có màn đối đáp cực thâm thúy. Cụ thể, anh cho hay: "Bác ơi, hôm nay là ngày vui của em Khoa. Cháu về đây là với tình cảm, chứ không phải vì chuyện gì. Cháu biết bác lớn tuổi, cháu thấy bác đứng đấy nói một câu giật mình. Thật đấy bác ạ.