Bị chê 'nói phét' và đuổi về trong đám cưới Mạc Văn Khoa, nghệ sĩ Chiến Thắng có màn đáp trả cực 'sâu cay'

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nghệ sĩ Chiến Thắng bất ngờ rơi vào tình huống oái oăm tại lễ cưới của Mạc Văn Khoa đã nhận về sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.
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Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nghệ sĩ Chiến Thắng tham dự lễ cưới của Mạc Văn Khoa đã nhận về sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Theo đó, khi nam nghệ sĩ đang đứng trên sân khấu gửi lời chúc mừng đến đàn em thì bỗng có một người khách lớn tuổi đột nhiên hét lớn: "Về đi. Nói phét về đi".
Trước tình huống bất ngờ trên, Chiến Thắng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và có màn đối đáp cực thâm thúy. Cụ thể, anh cho hay: "Bác ơi, hôm nay là ngày vui của em Khoa. Cháu về đây là với tình cảm, chứ không phải vì chuyện gì. Cháu biết bác lớn tuổi, cháu thấy bác đứng đấy nói một câu giật mình. Thật đấy bác ạ.
Cái này không phải là nói phét bác ạ, cái này là nghệ thuật, nghệ thuật tấu hài, chứ không phải nói phét. Còn những người mà hay bảo 'nói phét' thì có khi những người đấy cũng nói phét, đúng không? Đúng không các bác. Em không nói phét đâu".
Màn đáp trả của Chiến Thắng nhận được nhiều sự đồng tình của quan khách và nhiều cư dân mạng theo dõi đoạn clip. Ngoài ra, một số ý kiến cũng tỏ thái độ bất bình trước phát ngôn có phần kém duyên của vị khách lớn tuổi.
Được biết, ngày 18/5 đám cưới của Mạc Văn Khoa và bà xã Vy Pumpe đã chính thức được diễn ra trong sự chúc mừng của đông đảo người thân bạn bè và fan hâm mộ. Điều khiến đám cưới của nam diễn viên thêm đặc biệt khi đây là dịp để các nghệ sĩ hoạt động cả miền Bắc và miền Nam tụ họp ở Hải Dương như vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt, diễn viên Huy Khánh, nghệ sĩ hài Tự Long, Chiến Thắng,...