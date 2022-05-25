Lỡ dở một lần đò và chuyện tình yêu không đến đâu, vợ cũ Hoài Lâm quyết định 'độc thân' nuôi con

Hậu trường 25/05/2022 15:20

Dù xinh đẹp, tài giỏi, nhưng Bảo Ngọc lại khá trắc trở trong đường tình duyên.

Câu chuyện ly hôn giữa Hoài Lâm và Bảo Ngọc đã gây chú ý 1 thời gian dài trên khắp các diễn đàn. Sau khi kết thúc mối tình gần 10 năm, Bảo Ngọc tiếp tục hẹn hò Đạt G, tuy nhiên cặp đôi cũng không bên nhau được bao lâu. Hiện tại Bảo Ngọc đang sống một mình nuôi con.

Qua cuộc phỏng vấn ngắn với Saozone mới đây, Bảo Ngọc trả lời thẳng thắn khi được hỏi liệu cô có đang kiếm tìm tình yêu mới. Người đẹp nói: "Em chưa đâu ạ. Sau nhiều cơn bão vừa qua thì em nghĩ là em nên như vậy nuôi con tốt hơn". Cháu gái của NSƯT Bảo Quốc bày tỏ quan điểm ưu tiên việc trở thành mẹ đơn thân hơn để chăm sóc chu toàn cho các con, gác lại các sóng gió trước đây để tập trung vào vai trò trụ cột chính nuôi con sau khi ly hôn Hoài Lâm.

Lỡ dở một lần đò và chuyện tình yêu không đến đâu, vợ cũ Hoài Lâm quyết định 'độc thân' nuôi con - Ảnh 1
Bảo Ngọc và Hoài Lâm có chung với nhau 2 con gái. Ảnh: Internet

 

Tình yêu của Bảo Ngọc - Hoài Lâm từng vượt qua nhiều định kiến và có vô số khoảnh khắc lãng mạn. Chạm mặt nhau lần đầu tại một đêm nhạc cách đây 10 năm, khi mới 14-15 tuổi, họ lập tức để lại trong lòng nhau cảm xúc không nói lên lời.

Tuy nhiên, nảy sinh tình cảm khi còn ít tuổi, Bảo Ngọc vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình, đặc biệt là anh trai - nghệ sĩ hài Gia Bảo. Áp lực gia đình từng kiến Bảo Ngọc và Hoài Lâm quyết định dừng lại nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, vào tháng 10/2016, họ gặp lại nhau và quyết định yêu lại từ đầu. Thay vì chùng bước trước định kiến, họ chứng minh cho gia đình thấy sự nghiêm túc và sẵn sàng công khai tình cảm với dư luận.

Vượt qua cửa ải gia đình, Bảo Ngọc và Hoài Lâm tiếp tục đối diện với nhiều sóng gió khi công khai tình cảm. Từ chỗ được yêu thương khi bước ra từ Gương Mặt Thân Quen, Hoài Lâm bị nhiều người quay lưng vì cho rằng anh kết hôn vội vàng, thiếu chín chắn.

Trong khi đó, Bảo Ngọc hứng chỉ trích, bị cho là vật cản trên con đường phát triển sự nghiệp của nam ca sĩ. Bỏ ngoài tai mọi định kiến, Hoài Lâm một mực bảo vệ tình yêu và thể hiện sự nghiêm túc với hôn nhân, khẳng định không dùng chuyện cưới xin để PR tên tuổi. Họ bí mật kết hôn rồi lần lượt sinh 2 con gái Gà và Cún.

Sau khi Hoài Lâm quay trở lại sân khấu và tìm kiếm lại ánh hào quang, nam nghệ sĩ chịu nhiều áp lực. Khi Hoài Lâm chìm sâu vào khủng hoảng và gần như mất đi tiếng hát trời cho, Bảo Ngọc sẵn sàng là trụ cột. Nhưng có lẽ, giống như lời Bảo Ngọc chia sẻ trong tâm thư thông báo ly hôn, sự chông chênh của tuổi trẻ khiến cuộc hôn nhân của cô và Hoài Lâm không có kết thúc tốt đẹp.

Lỡ dở một lần đò và chuyện tình yêu không đến đâu, vợ cũ Hoài Lâm quyết định 'độc thân' nuôi con - Ảnh 2
Vượt qua nhiều sóng gió nhưng cuối cùng Hoài Lâm và Bảo Ngọc không ở bên nhau. Ảnh: Internet

 

Đến tháng 5/2021, Bảo Ngọc dành tình cảm cho Đạt G - bạn thân của chồng cũ - điều này khiến cô không tránh khỏi thị phi. Chưa kể, nhiều người còn đồn đoán cô chính là người thứ ba xen vào mối quan hệ của Đạt G và người cũ Du Uyên.

Để làm rõ những hiểu lầm về mình, Bảo Ngọc đã tiếng rõ ràng về từng thời điểm ly thân rồi ly hôn Hoài Lâm. Trước khi đến với Đạt G, cô đã là người độc thân hoàn toàn và anh cũng vậy. 2 người gặp nhau khi đã chia tay người cũ một thời gian, trong một lần đi ăn cùng bạn bè. Cô cũng tiết lộ, giữa sóng gió dư luận, Hoài Lâm nhắn tin động viên và vui mừng cho vợ cũ tìm thấy hạnh phúc mới.

Tuy nhiên, chỉ sau 7 tháng hẹn hò ngắn ngủi, Bảo Ngọc và Đạt G đã quyết định chia tay.

Lỡ dở một lần đò và chuyện tình yêu không đến đâu, vợ cũ Hoài Lâm quyết định 'độc thân' nuôi con - Ảnh 3
Đạt G từng có quãng thời ngắn hẹn hò với bà mẹ 2 con. Ảnh: FBNV

 

Quay trở về với cuộc sống hiện tại, hotgirl 9X hiện hài lòng với cuộc sống độc thân. Dù "1 nách 2 con" nhưng vợ cũ của Hoài Lâm vẫn cân bằng được thời gian chăm sóc cho gia đình và hoàn thành các dự định của cá nhân.

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Từ khóa:   vợ cũ Hoài Lâm Hoài Lâm Bảo Ngọc và Hoài Lâm

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