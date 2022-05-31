Ly hôn Hoài Lâm sau 9 năm bên nhau rồi vướng vào chuyện tình ồn ào với Đạt G, cuộc sống của cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc giờ ra sao?

Hậu trường 31/05/2022 11:29

Sau nhiều tan vỡ trong chuyện tình cảm, hiện tại, cuộc sống của Cindy Lư - cháu giá NSƯT Bảo Quốc nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hoài Lâm và Cindy Lư là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng ngay từ khi chính thức công khai mối quan hệ cho đến khi "đường ai nấy đi". Được biết, vào thời điểm thông báo kết hôn, cặp đôi không nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình. Theo Zing News, Hoài Lâm khi ấy cũng đã hỏi ý kiến cha nuôi Hoài Linh nhưng nam danh hài từ chối trả lời và khuyên con nuôi xin ý kiến của  bố mẹ ruột.

Ly hôn Hoài Lâm sau 9 năm bên nhau rồi vướng vào chuyện tình ồn ào với Đạt G, cuộc sống của cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc giờ ra sao? - Ảnh 1
Hoài Lâm và Cindy Lư - Ảnh: Internet

Bất chấp tất cả, cặp đôi vẫn chọn ở bên nhau. Tuy nhiên, đến tháng 6/2020, Cindy Lư chính thức lên tiếng xác nhận cô và Hoài Lâm đã ly hôn sau 9 năm. Sau khi ly hôn, Cindy Lư nhận quyền nuôi dưỡng hai con và cho biết không cần tiền cấp dưỡng từ chồng cũ. 

Hậu ly hôn, Hoài Lâm và Cindy Lư vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Cách hành xử văn minh của Hoài Lâm và Cindy Lư đã khiến nhiều khán giả không khỏi ngưỡng mộ. Trả lời một bình luận về quan hệ với Hoài Lâm, cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc cho hay không ngại nhắc đến chồng cũ và xem anh như người thân.

Ly hôn Hoài Lâm sau 9 năm bên nhau rồi vướng vào chuyện tình ồn ào với Đạt G, cuộc sống của cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc giờ ra sao? - Ảnh 2
Cindy Lư trả lời một cư dân mạng về quan hệ với chồng cũ - Ảnh: Internet

Vào tháng 5/2021, Cindy Lư từng công khai hẹn hò với Đạt G. Hậu công khai yêu đương, cặp đôi liên tục phát "cẩu lương" khiến cõi mạng rần rần. Đích thân vợ cũ Hoài Lâm cũng khen ngợi Đạt G là người đàn ông tốt bụng và cùng cô chăm lo cho 2 con nhỏ. Thế nhưng, mối quan hệ này lại nhận về nhiều phản ứng trá chiều, đặc biệt là khi Cindy Lư bị cho là người thứ ba xen ngang vào mối quan hệ của Đạt G và ca sĩ Du Uyên.

Ly hôn Hoài Lâm sau 9 năm bên nhau rồi vướng vào chuyện tình ồn ào với Đạt G, cuộc sống của cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc giờ ra sao? - Ảnh 3
Cindy Lư từng công khai hẹn hò với Đạt G - Ảnh: Internet

Trước thông tin trên, vợ cũ Hoài Lâm đã có bài viết lên tiến phủ nhận và nhấn mạnh: "Mình chỉ bắt đầu mối quan hệ khi người mình đang tìm hiểu đã kết thúc với người trước".

Ly hôn Hoài Lâm sau 9 năm bên nhau rồi vướng vào chuyện tình ồn ào với Đạt G, cuộc sống của cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc giờ ra sao? - Ảnh 4
Cindy Lư và 2 con gái - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, có lẽ hạnh phúc chưa thật sự miểm cười với Cindy Lư khi cuối năm 2021, cô và Đạt G xác nhận chia tay. Hiện tại, Cindy Lư tập trung vào công việc kinh doanh để lo cho các con và chưa có bất kỳ thông báo nào về chuyện tình cảm.

 

 

Bẵng đi một thời gian sau khi ly hôn, Cindy Lư bất ngờ 'nhắc khéo' Hoài Lâm trên mạng xã hội

Bẵng đi một thời gian sau khi ly hôn, Cindy Lư bất ngờ 'nhắc khéo' Hoài Lâm trên mạng xã hội

Động thái mới đây của Cindy Lư khiến nhiều người không khỏi tò mò và bàn tán xôn xao.

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