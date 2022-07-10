'Vợ chưa công khai' của Hoài Linh chia sẻ kỷ niệm bên nam danh hài, cảm thán: 'Thời gian qua thật quá nhanh'

Sau thời gian im lặng, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hà My bất ngờ nhắc lại kỷ niệm với Hoài Linh khiến nhiều người xôn xao.

Vào khoảng tháng 5/2021, mạng xã hội được dịp xôn xao trước thông tin ca sĩ Hà My – cháu gái danh ca Thái Châu bỗng tự nhận là vợ chưa từng công khai của Hoài Linh. Nữ ca sĩ khi ấy đã lên tiếng bảo vệ Hoài Linh trước những lời lẽ từ một nữ doanh nhân Bình Dương. Hà My trong clip lên tiếng bảo vệ Hoài Linh trước nữ doanh nhân Bình Dương - Ảnh: Internet Trên trang Facebook cá nhân, Hà My khi ấy cho biết bản thân đã suy nghĩ mãi, rất đắn đo khi quyết định công khai mình là vợ của nam danh hài nổi tiếng. Nhưng cuối cùng, chị vẫn quyết định lên tiếng.

“Dù anh, người mà em vẫn thường gọi là chồng, có nhìn em bằng ánh mắt tức giận hết cuộc đời này thì em vẫn chấp nhận. Em quyết định đưa ra những lời anh nói, những lời anh tâm sự trực tiếp với em trong những ngày qua. Nếu em vẫn âm thầm "chat" để chia sẻ những tâm tư cá nhân mà anh phải đau buồn gánh chịu âm thầm khi mỗi ngày bị mọi người nói nặng, thì thà em một lần mạnh dạn lên tiếng với anh trước mọi người” - Hà My viết. Thời điểm đó, Hà My nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Dư luận cho rằng nữ ca sĩ lợi dụng chuyện của Hoài Linh để được chú ý. Tuy nhiên, sau đó, nữ ca sĩ bỗng trở nên "im hơi lặng tiếng", không còn chia sẻ về những thông tin liên quan đến Hoài Linh.

ca sĩ Hà My và Hoài Linh - Ảnh: Internet Vừa qua, nữ ca sĩ một lần nữa khiến cư dân mạng xôn xao khi bất ngờ chia sẻ lại kỷ niệm giữa 2 người. Theo đó, rạng sáng 10/7, Hà Mỹ đã chia sẻ bài viết cũ với dòng trạng thái: "Cách 5 năm về trước, thời gian qua thật quá nhanh". Trong ảnh, bên cạnh Hoài Linh và Hà My còn có sự xuất hiện của danh hài Tấn Beo và ca sĩ Ngọc Sơn. Các nghệ sĩ tươi cười thể hiện rõ sự thân thiết. Bài viết của Hà My - Ảnh: Chụp màn hình Về phía Hoài Linh, từ khi những ồn ào, đấu tố xoay quanh chuyện từ thiện nổ ra, nam danh hài gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Thỉnh thoảng, người ta mới biết được thông tin về anh qua những người đại diện hay những đồng nghiệp thân thiết. Hiện, anh đã có động thái trở lại với nghệ thuật khi tham gia một số tác phẩm kịch, phim điện ảnh. Còn về mối quan hệ giữa Hà My và Hoài Linh, nam danh hài đến nay vẫn chưa một lần lên tiếng xác nhận.

Dự liệu như 'thần', vừa tuyên bố ủng hộ bà Phương Hằng và hé lộ chuyện khiến Hoài Linh 'tức giận hết cuộc đời', ca sĩ Hà My đã bị 'động tay động chân' Sau bài đăng tuyên bố sẽ đăng đàn livestream câu chuyện liên quan đến nam danh hài Hoài Linh và bà Nguyễn Phương Hằng đang khiến dư luận ầm ĩ thời gian qua, nữ ca sĩ Hà My bất ngờ cho biết, Facebook của cô bị người khác "chơi xấu".

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