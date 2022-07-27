Diện mạo khác lạ của nam danh hài Hoài Linh trong lần xuất hiện mới đây khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Kể từ ồn ào quyên góp từ thiện, Hoài Linh đã dần ít xuất hiện ơn trong làng giải trí. Tuy nhiên, người hâm mộ đôi khi vẫn có thể cập nhật các tin tức về nam danh hài qua tài khoản mạng xã hội của những người thân, bạn bè anh.

Mới đây, Hoài Linh đã bất ngờ tái xuất khi lộ diện trong bức ảnh được con trai ruột đăng tải lên trang cá nhân. Tuy nhiên, điều khiến cho công chúng chú ý nhất lại là diện mạo khác lạ của nam danh hài.

Hoài Linh xuất hiện bên con trai ruột, thần sắc có vẻ tươi tắn và hồng hào hơn - Ảnh: Internet

Trong bức ảnh mới nhất, Hoài Linh vẫn để mái tóc dài buộc một nửa ra sau quen thuộc và ăn vận khá đơn giản khi dự sự kiện. Có thể thấy, nam danh hài có phần già đi so với thời gian trước, nhưng điều tốt là đã bớt tiều tụy, gương mặt cũng trở nên hồng hào và tươi tắn hơn hẳn.

Được biết, tuy thời gian qua không xuất hiện nhiều trước truyền thông nhưng Hoài Linh vẫn tham gia vào một số hoạt động nghệ thuật. Đầu năm 2022, nam danh hài được trao cho huy chương vàng Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc.

Hoài Linh tham gia vào một sự kiện đá bóng với mục đích từ thiện tại Cần Thơ - Ảnh: Internet

Cách đây vài tháng, Hoài Linh đã tham gia vào một sự kiện đá bóng với mục đích gây quỹ từ thiện tại Cần Thơ. Trong đoạn clip được một cư dân mạng ghi lại, tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng nam danh hài đã khiến nhiều người chú ý vì phong cách thời trang giản dị quen thuộc đậm chất riêng của mình.

Hoài Linh diễn trong show hội chợ nhỏ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Hoài Linh cũng bị bắt gặp "xuống mình" tham gia vào các hội chợ nhỏ lẻ thay vì các sân khấu lớn như lúc trước. Có thể thấy, ồn ào từ thiện đã ảnh hưởng không nhỏ để sự nghiệp và danh tiếng của danh hài Hoài Linh.

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