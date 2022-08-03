Trái ngược với Hòa Minzy tất bật chạy show, bạn trai cũ đăng ảnh khoe cuộc sống an nhiên tự tại ở nước ngoài

Hình ảnh mới nhất của thiếu gia Minh Hải - bạn trai cũ Hòa Minzy cho thấy anh đang có một cuộc sống vô tư tại nước ngoài.

Sau chia tay, cả Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải đều có cuộc sống riêng và hạnh phúc. Nếu như thời gian gần đây, khán giả liên tục thấy giọng ca "Không thế cùng nhau suốt kiếp" xuất hiện tại các chương trình, sự kiện thì bạn trai cũ của cô đang có cuộc sống khá yên bình tại nước ngoài. Mới đây trên trang cá nhân, Minh Hải bất ngờ hé lộ về cuộc sống hiện tại. Trong ảnh, ba bé Bo chia sẻ khoảnh khắc đang đi ăn sáng và tận hưởng cuộc sống.

Bài đăng của Minh Hải trên trang cá nhân. (Ảnh chụp màn hình) Cộng đồng mạng có thể thấy rằng chồng cũ Hòa Minzy hiện vẫn còn đang ở nước ngoài và có một cuộc sống rất an nhiên tự tại. Dưới phần bình luận anh gây chú ý khi nói rằng: “60 năm cuộc đời thôi! Cứ phải vô tư”. Chồng cũ Hòa Minzy hiện đang rất tận hưởng cuộc sống hiện tại. (Ảnh: Facebook Nguyễn Minh Hải) Trước đó, vào năm 2017, Hòa Minzy chính thức công khai hẹn hò thiếu gia Minh Hải. Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, Hòa Minzy và Minh Hải thường xuyên khiến dân mạng phát sốt vì chuyện tình cảm nồng nàn họ dành cho nhau. Cuộc sống của Hòa MInzy vô cùng viên mãn và hạnh phúc hơn với sự ra đời của cậu con trai kháu khỉnh - bé Bo.

Khoảng thời gian hạnh phúc của Hòa Minzy và bạn trai cũ Minh Hải. Thế nhưng, sau 5 năm gắn bó, thông tin cả hai chia tay khiến khán giả không khỏi tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp. Cả hai cũng đã lên tiếng xác nhận lý do dừng lại là vì không tìm được tiếng nói chung. Hiện Hòa Minzy là người nuôi và chăm sóc bé Bo, còn Minh Hải hiện vẫn đang làm việc tại nước ngoài. Bé Bo được mọi người yêu mến không chỉ vì vẻ ngoài đáng yêu mà còn là một chàng trai ngọt ngào, giàu tình cảm.

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