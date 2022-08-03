NSƯT Kim Tử Long lên tiếng về việc trượt danh hiệu NSND: "Lại là danh hiệu? Không gì phải buồn cả"

Hậu trường 03/08/2022 09:13

NSƯT Kim Tử Long đã có những chia sẻ mới nhất về việc không nằm trong danh sách xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân dân.

Mới đây, tối ngày 2/8, trên Facebook cá nhân, NSƯT Kim Tử Long đã có những trải lòng về việc xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân dân. Cụ thể, nam nghệ sĩ cho hay:

“Lại là danh hiệu!

Không gì phải buồn cả! Không thẹn với lòng là mình đã cống hiến và không ngừng nỗ lực dành tuổi thanh xuân và cả cuộc đời cho nghệ thuật sân khấu cải lương. Việc bây giờ phải làm là mình phải chứng minh tôi là nghệ sĩ của Nhân Dân. Thoại Mỹ và những nghệ sĩ đã và đang cống hiến sẽ luôn làm tròn những gì mà Đảng và nhà nước giao phó. Nguyện sẽ không phụ lòng hàng triệu khán giả đã tin tưởng và luôn theo dõi từng bước chân của chúng tôi trên con đường nghệ thuật! Chúc mừng các bạn trẻ đã dành được danh hiệu cao quý Nghệ sĩ ưu tú – Nghệ sĩ nhân dân”.

NSƯT Kim Tử Long lên tiếng về việc trượt danh hiệu NSND: 'Lại là danh hiệu? Không gì phải buồn cả' - Ảnh 1
NSƯT Kim Tử Long chia sẻ về việc xét duyệt NSƯT và NSND.

Theo bài đăng, NSƯT Kim Tử Long cho biết mình không có gì phải buồn và thẹn với lòng vì đã cống hiến hết mình, dành cả tuổi thanh xuân cho sân khấu cải lương. Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm, để chứng minh được danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, anh sẽ không ngừng cống hiến cho nghệ thuật và luôn làm tròn những gì mà Đảng và nhà nước giao phó. Đồng thời, NSƯT Kim Tử Long đã gửi lời chúc mừng đến các nghệ sĩ trẻ nhận được danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú - Nghệ sĩ nhân dân.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả đã để lại nhiều sự tiếc nuối cho nam nghệ sĩ vì lỡ mất danh hiệu cao quý này, cũng như những lời động viên và khích lệ.

NSƯT Kim Tử Long lên tiếng về việc trượt danh hiệu NSND: 'Lại là danh hiệu? Không gì phải buồn cả' - Ảnh 2
Những lời bình luận động viên của người hâm mộ dành cho nam nghệ sĩ.

Kim Tử Long là ca sĩ, nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của Việt Nam, đồng thời cũng đóng góp nhiều vào tân nhạc. Ngoài vai trò là nghệ sĩ cải lương, anh còn được biết đến như một đạo diễn với những vở kịch tự dàn dựng trên sân khấu. Trên đường ca hát chuyên nghiệp, Kim Tử Long đã gặt hái được nhiều thành công với nhiều huy chương và giải thưởng danh giá.

NSƯT Kim Tử Long lên tiếng về việc trượt danh hiệu NSND: 'Lại là danh hiệu? Không gì phải buồn cả' - Ảnh 3
NSƯT Kim Tử Long
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