Kim Tử Long bất ngờ bị tóm có hành động thân mật với 1 người phụ nữ đặc biệt, danh tính còn gây ngỡ ngàng hơn!

Hậu trường 14/05/2022 10:04

Đã lâu mới gặp lại nhau, Kim Tử Long và nữ nghệ sĩ này không ngần ngại thể hiện nhiều cử chỉ thân mật dành cho đối phương. Nhiều khán giả cũng thấy xúc động vì màn hội ngộ của cặp đôi.

Thời gian qua, Kim Tử Long nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả khi thường xuyên xuất hiện tại các chương trình gameshow truyền hình bởi tính cách hài hước. Sau thời gian dài dịch bệnh, nam nghệ sĩ cũng đã rục rịch trở lại sân khấu cải lương với sự tái ngộ bất ngờ cùng nghệ sĩ Ngọc Huyền. Được biết, suốt 26 tháng không thể về Việt Nam vì dịch bệnh, Ngọc Huyền không khỏi xúc động tông lần trở về này vì nỗi nhớ sân khấu và quê nhà.

Kim Tử Long bất ngờ bị tóm có hành động thân mật với 1 người phụ nữ đặc biệt, danh tính còn gây ngỡ ngàng hơn! - Ảnh 1
Kim Tử Long và Ngọc Huyền tái ngộ trong lần trở về Việt Nam - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Ngọc Huyền chia sẻ nhiều khoảnh khắc kỷ niệm bên những cái tên gạo cội quen thuộc trong làng cải lương. Một trong những bức ảnh gây nhiều chú ý nhất phải kể đến khoảnh khắc thâ mật giữa Ngọc Huyền và Kim Tử Long. Cả 2 không ngần ngại kề vai, ôm hôn thắm thiết trong lần gặp trở lại.

Kim Tử Long bất ngờ bị tóm có hành động thân mật với 1 người phụ nữ đặc biệt, danh tính còn gây ngỡ ngàng hơn! - Ảnh 2
Kim Tử Long bất ngờ bị tóm có hành động thân mật với 1 người phụ nữ đặc biệt, danh tính còn gây ngỡ ngàng hơn! - Ảnh 3
Cả 2 không ngại thể hiện nhiều cử chỉ thân mật trước nhiều người - Ảnh: Internet

Cả hai vốn có tình bạn tri kỉ trên sân khấu lẫn ngoài đời. Dù đã lâu không được đứng chung sân khấu với nhau nhưng Kim Tử Long và Ngọc Huyền vẫn có nhiều sự phối hợp ăn ý. Thời gian qua, họ chủ yếu liên lạc qua mạng xã hội, nay mới được gặp gỡ trực tiếp trở lại.

Kim Tử Long bất ngờ bị tóm có hành động thân mật với 1 người phụ nữ đặc biệt, danh tính còn gây ngỡ ngàng hơn! - Ảnh 4
Ngọc Huyền còn vui vẻ khi gặp lại nghệ sĩ Phú Quý - Ảnh: Internet

Sắp tới đây, Kim Tử Long và Ngọc Huyền sẽ có một dự án chung. Theo như “ông hoàng cải lương” bật mí với truyền thông, họ sẽ kết hợp trong một vở diễn kinh điển, dự kiến tổ chức tại nhà hát Bến Thành. Ngoài Kim Tử Long, Ngọc Huyền còn gặp lại nghệ sĩ Phú Quý. Nói về Ngọc Huyền, Phú Quý hết lời ca ngợi khi đàn em đã chu đáo đón tiếp khi mình đến Mỹ. Họ không chỉ xem nhau là đồng nghiệp mà còn như người nhà, luôn chia sẻ mọi chuyện với nhau.

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