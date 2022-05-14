Kim Tử Long bất ngờ bị tóm có hành động thân mật với 1 người phụ nữ đặc biệt, danh tính còn gây ngỡ ngàng hơn!

Thời gian qua, Kim Tử Long nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả khi thường xuyên xuất hiện tại các chương trình gameshow truyền hình bởi tính cách hài hước. Sau thời gian dài dịch bệnh, nam nghệ sĩ cũng đã rục rịch trở lại sân khấu cải lương với sự tái ngộ bất ngờ cùng nghệ sĩ Ngọc Huyền. Được biết, suốt 26 tháng không thể về Việt Nam vì dịch bệnh, Ngọc Huyền không khỏi xúc động tông lần trở về này vì nỗi nhớ sân khấu và quê nhà.

Kim Tử Long và Ngọc Huyền tái ngộ trong lần trở về Việt Nam - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Ngọc Huyền chia sẻ nhiều khoảnh khắc kỷ niệm bên những cái tên gạo cội quen thuộc trong làng cải lương. Một trong những bức ảnh gây nhiều chú ý nhất phải kể đến khoảnh khắc thâ mật giữa Ngọc Huyền và Kim Tử Long. Cả 2 không ngần ngại kề vai, ôm hôn thắm thiết trong lần gặp trở lại.