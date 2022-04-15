'Vén màn’ cuộc hôn nhân bí mật của Kim tử Long với em gái danh thủ Hồng Sơn: Ấn tượng ngay lần đầu gặp gỡ

Kim Tử Long có sự nghiệp rực rỡ, thăng hoa bao nhiêu thì tình duyên lại khá trắc trở bấy nhiêu. Trong đó, mối tình với em gái danh thủ Hồng Sơn là gây nhiều chú ý nhất.

Kim Tử Long được xem là một trong những cây đa, cây đề của nghệ thuật cải lương Việt Nam. Anh cũng là nghệ sĩ cải lương hiếm hoi vẫn giữ được sức hút đến thời điểm hiện tại. Nhờ sự hài hước mà thời gian gần đây, anh liên tục nhận được lời mời tham gia các gameshow, chương trình truyền hình, phim ảnh. Tuy nhiên, hào quang sân khấu rực rỡ là vậy nhưng đường tình duyên của nam nghệ sĩ lại vô cùng lận đận. Anh trải qua đổ vỡ hôn nhân với 2 người vợ đầu và hiện có cuộc sống hạnh phúc bên vợ 3. Trong số đó, mối tình gây nhiều tò mò nhất với người hâm mộ chắc phải kể đến hôn nhân với Cẩm Tú - em gái của danh thủ Hồng Sơn.

Sau khi chia tay người vợ đầu là Bạch Lan, nam nghệ sĩ đến với Cẩm Tú - Ảnh: Internet Được biết, sau khi chia tay người vợ đầu là Bạch Lan, anh đến với Cẩm Tú. Cô gái này kém nam nghệ sĩ đến 13 tuổi. Theo thông tin của Đời sống và Pháp luật, lần đầu Kim tử Long và Cẩm Tú gặp gỡ là trong một buổi biểu diễn của nam nghệ sĩ vào năm 1995. Khi đó em gái Hồng Sơn cùng gia đình đi xem “Mưa bụi” và ấn tượng ngay với Kim Tử Long. Buổi diễn kết thúc, họ qua chào hỏi nam nghệ sĩ và ngay lập tức anh cũng bị hút hồn bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương của cô thiếu nữ người Hà Nội. Đến năm 1998, họ bắt đầu hẹn hò rồi kết hôn trong sự chúc phúc của gia đình hai bên và đông đảo khán giả. Sau 12 năm gắn bó, cặp đôi có với nhau 2 cô con gái là Hoàng Gia Linh và Hoàng Gia Hân. Những tưởng đây đã là nơi dừng chân cuối cùng của Kim Tử Long thì đột ngột năm 2010, cả hai thông báo “đường ai nấy đi”.

Kim Tử Long ấn tượng từ lần đầu gặp gỡ Cẩm Tú - Ảnh: Internet Chia sẻ về lý do chia tay, Kim Tử Long từng bật mí rằng chuyện xảy ra rất nhanh chóng khiến anh cũng vô cùng sốc. Trước đó, cả 2 không hề có dấu hiệu hay mâu thuẫn gì. Sau ly hôn, Kim Tử Long và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ rất tốt đẹp. Nam nghệ sĩ cũng từng thú nhận, vì Cẩm Tú ít tuổi hơn mình nên rất yêu thương và bao bọc cô. Hiện tại, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, khi có khó khăn em gái Hồng Sơn lại hỏi ý kiến chồng cũ. Kim Tử Long từng chia sẻ: “Tôi cũng hết lòng vì cô ấy là mẹ của hai con tôi. Làm bạn với vợ cũ sau ly hôn là cách văn minh, tử tế để đem lại cho các con sự hạnh phúc vì vẫn còn đủ đầy ba mẹ”. Đồng thời, quan hệ giữa nam nghệ sĩ với Hồng Sơn cũng tốt đẹp, không hề vì chuyện này mà xích mích. Hồng Sơn hiểu rằng vợ chồng em gái đã sống và cư xử rất đàng hoàng với nhau trước khi chia tay. Về sau mỗi lần vào miền Nam, cựu cầu thủ lại gọi cho em rể cũ để gặp mặt. Kim Tử Long khẳng định: “Mối quan hệ của tôi với anh Sơn, gia đình nhà ngoại các con tôi vẫn rất tốt đẹp”. Sau khi chia tay Cảm Tú, nam nghệ sĩ và Hồng Sơn vẫn giữ quan hệ tốt đẹp - Ảnh: Internet Trải qua nhiều biến cố hôn nhân, hiện Kim Tử Long đang sống hạnh phúc bên vợ thứ ba là Trinh Trinh và có 2 cậu quý tử kháu khỉnh. Điều đặc biệt là anh vẫn để chế độ độc thân trên mạng xã hội. Khi được hỏi về chuyện này, Kim Tử Long bật cười cho rằng quan trọng nhất là sống bình yên bên nhau, những điều khác không đáng câu nệ.

Kim Tử Long: Thay xe hơi như thay áo, 3 đời vợ và cuộc sống sung túc ở tuổi U60 Ngoài sự nghiệp vững chắc, Kim Tử Long được biết đến là người rất đào hoa. Anh trải qua 3 lần đò. Dù đã ly hôn thì mối quan hệ của nam nghệ sĩ với những người vợ cũ đều rất tốt.

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